vor 36 Min.

Hohe Hürde im Allgäu

Der VfR Neuburg gastiert nach seinem gelungenen Saisonstart heute beim FC Memmingen II . Ein Rückkehrer könnte sein Punktspieldebüt für die Lilaweißen geben.

Von Benjamin Sigmund

Keine Zeit zum Ausruhen hat der VfR Neuburg nach dem 3:1-Auftakterfolg gegen den SV Mering. In der Landesliga Südwest ist gleich zu Beginn eine „Englische Woche“ angesetzt, in der VfR Neuburg heute Abend (18.30 Uhr) beim FC Memmingen II zu Gast ist.

Vollauf zufrieden mit dem Start in die neue Saison ist Christian Krzyzanowski. „Ein Sieg zum Auftakt ist psychologisch wichtig“, sagt der Trainer der Lilaweißen, dem gerade zwei Dinge gefallen haben. „Meine Mannschaft ist nach einem Rückstand zurückgekommen und hat in den letzten 30 Minuten richtig angeschoben.“ In dieser Phase sei sichtbar geworden, dass sich die Vorbereitung ausgezahlt habe und die Mannschaft „körperlich in einer sehr guten Verfassung ist“. Der Aufstiegskandidat ließ sich gegen Mering vom 0:1-Rückstand nicht beirren und gewann letztlich mit 3:1.

Drei Punkte zum Auftakt holte auch der FC Memmingen II, der beim FC Ehekirchen mit 2:0 gewann. Vor den Allgäuern hat Krzyzanowski großen Respekt. Er spricht von einer „jungen, technisch gut ausgebildeten Mannschaft“, die mit Sicherheit vorne mitspielen werde. „Für uns wird es sehr schwer, dort zu bestehen.“

Erste Schwierigkeiten haben die Lilaweißen bereits weit vor dem Anpfiff zu meistern. Knapp 150 Kilometer sind nach Memmingen zurückzulegen, was einen großen „logistischen Aufwand“ bedeute. Krzyzanowski: „Wir werden um 14.30 Uhr wegfahren, die Spieler müssen sich Urlaub nehmen. Es wird in jedem Fall ein anstrengender Tag für uns alle.“

VfR Neuburg: Scharbatke nach Sperre erstmals spielberechtigt

Im Memmingen nicht mit dabei sein werden Michael Denz (Verdacht auf Muskelfaseriss), Fabian Heckel (Fersensporn) und Eugen Beloussow (beruflich). Dafür wird Stürmer Fabian Scharbatke nach seiner Rückkehr erstmals ein Pflichtspiel für den VfR Neuburg bestreiten. Wegen eines Platzverweises in der vergangenen Saison (noch im Trikot des FC Ehekirchen) fehlte der 23-Jährige gegen Mering gesperrt. „Es ist eine schöne Sache für uns, dass Fabian wieder spielen kann. Er hat nach Schwierigkeiten zum Start der Vorbereitung jetzt aufsteigende Form und wird uns weiterhelfen“, so Krzyzanowski. Festlegen, ob Scharbatke direkt von Anfang auflaufen wird, wollte sich der VfR-Trainer nicht. Gründe, seine Startelf in der Offensive zu ändern, hat er ohnehin nicht. Neuzugang Niko Schröttle traf bei seinem Pflichtspieldebüt gegen Mering zum zwischenzeitlichen 1:1. Auch Marco Friedl dürfte seinen Platz in der ersten Elf sicher haben.

Themen Folgen