Hoiß-Brüder beweisen Ausdauer

Bei der deutschen Marathon-Meisterschaft in Rheine sichert sich Vincent Hoiß den Titel bei den Schülern A. Sein älterer Bruder Simon wird in der Juniorenklasse toller Vierter.

Von Monika Sandner

Normalerweise finden die deutschen Kanu-Marathon-Meisterschaften im Frühjahr statt. Doch was war in diesem Jahr schon normal? Eine Regatta nach der anderen wurde abgesagt. Um so erfreulicher war die Entscheidung des Deutschen Kanu-Verbandes, die Veranstaltung in Rheine auf der Ems doch noch durchzuziehen. Die Strecke befindet sich komplett im Naturschutzgebiet „Emsaue“ und bot ideale Bedingungen. Die DRCN-Athleten Simon und Vincent Hoiß überzeugten mit erstklassigen Leistungen.

Kanu-Marathon ist die Ausdauer-Disziplin im Rennsport. Dabei gilt es, mit seinen Kraftreserven intelligent zu haushalten und sich die Rennen taktisch einzuteilen. Gerade über die Langstrecken werden viele Rennen im Kopf entschieden. Je nach Altersklasse wurden im Rundkurs bis zu 24,1 Kilometer mit dem Boot absolviert. Dazu zählten kurze Laufstrecken (circa 150 Meter), die sogenannten Portagen, die den Rennverlauf taktisch anspruchsvoll und spektakulär gestalteten.

Für einen Paukenschlag sorgte Vincent Hoiß bei den Schülern A über die 10,3 Kilometer-Distanz. Vom Start weg bildete er mit zwei Kanuten des KT Berlin die Führungsgruppe unter den 32 Teilnehmern. Er konnte sich auf die Welle der Berliner setzen und dadurch viel Kraft sparen. Nach der Hälfte der Strecke fiel einer der Kontrahenten zurück. Einen Kilometer vor der Portage schüttelte Hoiß auch den zweiten Berliner ab. Der DRCN-Athlet konnte sein hohes Tempo halten, absolvierte die Portage problemlos und fuhr mit 23 Sekunden Vorsprung in 49:27.70 Minuten über die Ziellinie. Mit dem Titel des deutschen Meisters hat sich Vincent Hoiß einen Traum erfüllt, womit sich die harte Arbeit der letzten Monate doch noch auszahlte.

Für Junioren-Fahrer Simon Hoiß verlief der Start nicht ganz nach Plan. Durch die Wellen seiner Mitstreiter gehandicapt, musste er die ersten vier Fahrer ziehen lassen. Hoiß kämpfte sich über die 19,1 Kilometer mit acht Wenden und drei Portagen immer wieder an die Führungsgruppe heran, konnte aber den Zwischenspurts nicht standhalten, da er viel Kraft in die Aufholjagd investiert hatte. Als ein Fahrer der Spitzengruppe jedoch abfiel, mobilisierte Hoiß noch einmal alle seine Kräfte, ging mit einem knappen Vorsprung in die letzte Portage und holte sich mit einem überzeugenden Endspurt den vierten Platz in 1:28:08.81 Stunden. Simon Hoiß konnte sein Ausnahmetalent wieder einmal unter Beweis stellen und mit diesem überaus guten Ergebnis motiviert auf die nächste Saison blicken.

