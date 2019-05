vor 20 Min.

„Ich hatte Tränen in den Augen“

VfR Neuburg verliert sein letztes Match gegen Ichenhausen mit 1:4 und beendet die Saison damit als Vierter. Für einen Akteur war es eine besondere Partie

Von Dirk Sing

Dass der VfR Neuburg soeben sein letztes Punktspiel der Landesliga-Saison 2018/2019 gegen den SC Ichenhausen mit 1:4 verloren und damit auch seinen bisherigen dritten Tabellenplatz dem direkten Konkurrenten überlassen musste, wurde für Karl Iblher am Samstagnachmittag völlig zur Nebensache. VfR-Trainer Christian Krzyzanowski hatte dem 47-Jährigen – wie bereits im Vorfeld angekündigt – seinen größten (sportlichen) Wunsch erfüllt: Nach 75 Minuten wurde Iblher beim Stand von 1:3 für Stefan Klink eingewechselt und durfte – quasi zum Abschluss seiner Fußball-Karriere – nochmals einige Minuten Landesliga-Luft schnuppern.

„Was in dieser Viertelstunde auf dem Platz passiert ist, kann ich überhaupt nicht sagen. Mir sind in dieser Zeit so viele Dinge aus den vergangenen 30, 40 Jahren durch den Kopf gegangen“, berichtet Iblher, der nach dem Schlusspfiff „wirklich Tränen in den Augen“ hatte, weil dieser Einsatz für ihn „etwas ganz Besonderes und Emotionales“ war. Welche Wertschätzung das VfR-Urgestein auch heute noch bei der ersten Mannschaft genießt, zeigte alleine schon die Geste von Sebastian Habermeyer. Unmittelbar nach Iblhers Einwechslung übergab der Neuburger Kapitän die Spielführer-Binde an seinen (neuen) Teamkollegen. Für Iblher selbst war dies ein „unglaubliches Zeichen der Jungs“.

Fußball wurde in der Sparkassen-Arena freilich auch noch gespielt – in den ersten 45 Minuten allerdings nahezu ausschließlich von den Gästen. „In diesem Durchgang haben wir leider die Laufbereitschaft und Zweikampf-Härte komplett vermissen lassen“, resümierte Krzyzanowski. Die logische Konsequenz war ein 0:3-Rückstand durch Tore von Stefan Strohhofer (17.), Pierre Heckelmüller (19.) und Janick Reitz (30.). Nach Wiederbeginn zeigten sich die Lilaweißen zwar etwas verbessert und kamen schließlich durch Niklas Uhle (75.) nach schöner Klink-Flanke nochmals auf 1:3 heran. Doch ein „Tor des Jahres“ in der 77. Minute durch den eingewechselten Mateusz Staron von der Mittellinie (!) besiegelte letztlich den verdienten 4:1-Erfolg des SC Ichenhausen, der nach dem Schlusspfiff gebührend seinen dritten Tabellenplatz feierte.

VfR Neuburg: Jozinovic, Stegmeir, Uhle, Schittler, Heckel (57. Osmani), Riedelsheimer, Klink (75. Iblher), Meisinger (46. Friedl), Golling, Habermeyer, Schröder.

Themen Folgen