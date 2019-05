vor 26 Min.

„Ignaz Stüberl“ feiert Jubiläum

Hat bis zum heutigen Zeitpunkt den aktiven Spielbetrieb aufrechterhalten: die Mannschaft des „Ignaz Stüberl“ in Kleinhohenried.

Hobbyturnier am Samstag als Höhepunkt der Feierlichkeiten in Kleinhohenried

Eine illustre Gesellschaft wird sich am Samstag zu einem Jubiläums-Fußballturnier zusammenfinden, wenn das „Ignaz Stüberl“ sein 35-jähriges Bestehen im Karlshulder Ortsteil Kleinhohenried gegenüber dem Haus im Moos feiert.

Vor 35 Jahren hatten sich in der Gastwirtschaft Seitle in Kleinhohenried zwölf Freizeitkicker zusammengefunden, um die Stammtischmannschaft „Ignaz Stüberl“ zu gründen. Die ersten Jahre waren noch holprig. Dennoch ist aus bescheidenen Anfängen letztlich eine starke Truppe geworden. Waren es im Gründungsjahr 1984 nur zwölf Mitglieder, zählt der Verein heute schon 270. Das „Ignaz Stüberl“ ist die letzte verbliebene Freizeitmannschaft von ehemals sieben Karlshulder Teams, die noch einen aktiven Spielbetrieb aufrechterhält. Auch dank der Familie Stelzer, die ihr früheres Kartoffelfeld den Fußballern seit 1996 verpachtet hat, sodass dort ein Sportplatz entstehen konnte.

Einer der Höhepunkte des Vereinslebens war die Einweihung des Sportplatzes mit Sanitäreinrichtung und Stüberl im Mai 1998 durch die treibende Kraft, den ehemaligen Vorsitzenden und Ehrenmitglied Hans Kreitmeier. Neben der Fußball-Sparte besteht auch eine Fischer-Abteilung, die heute ab 16 Uhr Steckerlfische servieren wird.

Beim Kleinfeldturnier ab zehn Uhr treffen in der Gruppe A der Bayern-Fanclub Bierstüberl Karlshuld, Mia san Bia, die Sportfreunde Pobenhausen, die Seel-Kicker und der Gastgeber aufeinander. Des Weiteren werden in der Gruppe B die Athletic Kickers, Berti and Friends, die Sauwa-Kicker Vohburg, die Untermaxfelder Kickers und die TSG Untermaxfeld AH um den Halbfinal-Einzug spielen. Das Ende ist gegen 17.30 Uhr geplant. Danach soll die Pokalverleihung stattfinden. Ein weiteres Highlight ist das Einlagespiel gegen 14.30 Uhr, bei dem sich ein Teil der Gründungsmannschaft und die „Ignaz alten Knochen“ duellieren.

Der Vorsitzende Frank Michl und sein Team freuen sich auf die gesamte Bevölkerung, ehemalige Weggefährten, Freunde und Gönner. Für die Kinder wird eine Hüpfburg aufgebaut. Auch der vor elf Jahren errichtete Spielplatz bietet Beschäftigungsmöglichkeit. (juen)

