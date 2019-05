17:10 Uhr

Illdorf-Partie als Motivationsspritze

Der SV Sinning kann am Samstagabend mit einem Sieg gegen die TSG Hochzoll eine grandiose Rückrunde mit dem Aufstieg vergolden. Wie Trainer Iwo Sommer in die psychologische Trickkiste greift

Von Dirk Sing

Die Ausgangslage könnte nicht eindeutiger sein. Was im Englischen gerne mit einem „Do-or-Die-Game“ bezeichnet wird, lässt sich auch einfach ins Deutsche übersetzen: Eine Partie, in der es um alles geht! Exakt vor einer solchen Begegnung steht am Samstagabend (18 Uhr) auf dem Sportgelände des TSV Inchenhofen auch der SV Sinning. Dank einer überragenden Rückrunde schlossen die Schützlinge von Spielertrainer Iwo Sommer die Saison 2018/2019 in der A-Klasse Neuburg hinter Meister SV Wagenhofen auf dem zweiten Tabellenplatz ab.

Als „Belohnung“ dürfen die SVS-Kicker nun im Relegationsmatch gegen den Zweiten der A-Klasse Augsburg Ost, TSG Hochzoll, um den Aufstieg in die Kreisklasse spielen. Bei einem Sieg wäre Sinning „oben“ und würde in der kommenden Spielzeit gegen Kontrahenten wie die SpVgg Joshofen-Bergheim, den FC Rennertshofen oder BSV Neuburg auf Torjagd gehen. Sollte man jedoch verlieren, bliebe die A-Klasse Neuburg zumindest für ein weiteres Jahr die sportliche Heimat des SV Sinning.

„Sowohl die Vorfreude als auch die Aufregung bei meiner Mannschaft ist riesengroß“, berichtet Sommer und erklärt: „Das ist aber auch kein Wunder, schließlich haben die wenigsten Jungs in unserem Team schon einmal ein solches Relegationsspiel absolviert.“ Um seinen Schützlingen die Nervosität etwas zu nehmen, greift der erfahrene 43-jährige Spielercoach auch gleich in die psychologische Trickkiste. „Im Grunde können wir doch völlig befreit und ohne Druck in diese Partie gehen. Nach unserer schwachen Hinrunde hätte ohnehin niemand damit gerechnet, dass wir am Ende noch auf den Relegationsplatz springen. Von dem her haben wir absolut nichts zu verlieren“, sagt Sommer, der aber freilich auch weiß, „dass so etwas im Vorfeld immer leicht gesagt ist. Wie es dann tatsächlich auf dem Platz ist, wird man sehen.“

Dass seine Truppe durchaus in der Lage ist, mit Druck-Situationen dieser Art umzugehen, bewies sie vor allem im Rückrunden-Match gegen den FC Illdorf. Eine Niederlage hätte wohl das Ende aller Träume in Sachen Meisterschaft beziehungsweise Rang zwei bedeutet. Doch der SVS zeigte eine starke Vorstellung und gewann hochverdient mit 2:0. „Genau diese Begegnung werde ich in der Spielersitzung vor der Relegation nochmals ansprechen. Das sollte meinen Jungs auf alle Fälle Mut machen und ihnen weiteres Selbstvertrauen geben“, verrät Sommer.

Geht es nach dem Sinninger Übungsleiter, sind zudem die Rollen in diesem Aufstiegs-Endspiel klar verteilt. „Nachdem ich ja ohnehin die Augsburger Klassen etwas stärker einschätze als unsere, werden wir sicherlich nicht als Favorit an den Start gehen“, meint Sommer, der sich im Vorfeld dieses Aufeinandertreffens einige Informationen von seinem Mühlhauser Trainer-Kollegen Philipp Pistauer, der in der Punktrunde mit seinem Team zweimal auf die TSG Hochzoll traf, besorgte. „Die Stärken der TSG liegen ganz klar in der Offensive“, berichtet Sommer. Ein besonderes Augenmerk gelte es dabei vor allem auf Torjäger Safak Cetinkaya zu legen, der sich mit 35 Treffern die Torjäger-Kanone der A-Klasse Augsburg Ost sicherte. Aber auch den zehnfachen Saison-Torschützen Ahmed Karaca gelte es unter Kontrolle zu bekommen. „Unsere Defensive ist ja ohnehin unser Paradestück. Sollte es uns gelingen, dieses Duo auszuschalten, stünden unsere Chancen auf einen Sieg sicherlich nicht schlecht.“

Ganz ohne Sorgen geht Sommer in dieses „Spiel des Jahres“ allerdings nicht. Mit Stefan Huber (verletzt) und Michael Hütter (verhindert) fallen definitiv zwei wichtige Stützen aus. Darüber hinaus steht hinter dem einen oder anderen angeschlagenen Akteur noch ein Fragezeichen.

