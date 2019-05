vor 38 Min.

Im Ziel wartet eine „besondere Belohnung“

Der Ingolstädter Triathlon feiert am Sonntag seine zehnte Auflage. Über 2700 Athleten aus 29 Nationen werden dabei auf drei verschiedenen Distanzen an den Start gehen. Die Radstrecke führt erneut durch Unterstall. Ein „Star der Szene“ gibt sich die Ehre

Der „Triathlon Ingolstadt“ feiert am Sonntag seine zehnte Auflage mit einem absoluten Rekordstarterfeld. Über 2700 Athleten aus 29 Nationen kommen in die Donaustadt, um über die Mitteldistanz (1,9 Schwimmen, 86,3 km Radfahren, 20,2 km Laufen), Olympische Distanz (1,5 km Schwimmen, 40 km Radfahren, 9,8 km Laufen) und Sprintdistanz (0,75 km Schwimmen, 20 km Radfahren, 4,6 km Laufen) an den Start zu gehen.

Nach dem bisher äußerst kühl und nass ausgefallenen Mai ist für den Rennsonntag gutes Wettkampfwetter mit Höchsttemperaturen um die 20 Grad angesagt. Auch die Wassertemperatur des Ingolstädter Baggersees geht langsam nach oben. 15,5 Grad wurden vier Tage vor dem Rennen gemessen – was für alle Teilnehmer laut Regelwerk eine „Pflicht zum Tragen eines Neoprenanzugs“ bedeuten würde, betont Veranstaltungschef Gerhard Budy.

Richtig „heiß“ sind die Teilnehmer beziehungsweise vor allem die Topstarter trotzdem. Allen voran Ironman-Ikone Natascha Badmann, die auf der Mitteldistanz mit der Startnummer eins ins Rennen gehen wird. Sechsmal hat die Schweizerin den Ironman auf Hawaii gewonnen und kann dabei auf nahezu drei Jahrzehnte Triathlon-Erfahrung zurückblicken. Die erstmals auf der Mitteldistanz ausgelobte Bergwertung über 1,3 km, mit einer Steigung zwischen sechs und acht Prozent wird sie daher auch ohne Zeitdruck angehen. Anders dürfte dies bei der Allgäuerin Tamara Hitz, im Vorjahr Ironman-Vizeweltmeisterin in der Altersklasse, und Elena Illeditsch aus Aalen aussehen, die neben Badmann zu den Topfavoritinnen auf den Sieg zählen.

Bei den Männern gelten Niclas Bock und Lokalmatador Markus Stöhr als Favoriten über die Mitteldistanz. Besonders Bock, der zum vierten Mal in Ingolstadt dabei ist, hat noch eine Rechnung offen. Im Vorjahr verpasste der Wahl-Allgäuer eine Abzweigung auf der Radstrecke und war bei der Mitteldistanz-DM früh aus dem Titelrennen. „Ich erwarte auf jeden Fall wieder einen top-organisierten Wettkampf. Ich finde, Gerhard Budy macht einen genialen Job und das Rennen macht jedes Mal auf’s Neue riesigen Spaß“, so Bock im Vorfeld.

Auf der Olympischen Distanz zählt mit Sebastian Mahr ebenfalls ein Ingolstädter zum Kreis der Topfavoriten. Der Vierte des letztjährigen „Ironman Barcelona“ trifft unter anderem auf Fabian Eisenlauer. Der talentierte Allgäuer ist Trainingspartner von Triathlon-Star Andi Böcherer und kehrt nach einer überstandenen Fußverletzung ins Wettkampf-Geschehen zurück. In der Frauen-Konkurrenz hat Luisa Moroff die Bürde der Favoritin inne. Im Vorjahr gewann die Athletin des Proteams Mohrenwirt in Ingolstadt den DM-Titel über die Mitteldistanz in der Elitewertung.

Über die Olympische Distanz wird auch Maximilian Schwarzhuber mit seiner bewegenden Geschichte im Fokus stehen. Dem 26-Jährigen wurden vor zwei Jahren nach einer über 20-jährigen Leidenszeit beide Unterschenkel amputiert. Bereits vier Monate nach der Operation konnte Schwarzhuber mit einem absolvierten Zehn-Kilometer-Lauf den ersten Meilenstein in seinem neuen Leben setzen. Nun steht in Ingolstadt die Triathlon-Premiere an, auf die der Wolnzacher von Coach Budy gezielt vorbereitet wurde. Im Ziel dürfen sich die Teilnehmer neben einem üppigen Finisher-Buffet ganz besonders auf den „King of Kona“, Patrick Lange, freuen.

Der zweimalige Sieger (2017/2018) und Streckenrekord-Halter des „Ironman Hawaii“ ist als Audi-Markenbotschafter vor Ort und wird die Teilnehmer an der Ziellinie begrüßen, bevor er anschließend bei der Preisverleihung die Ehrungen mit vornehmen wird.

Den Anfang beim Ingolstädter Triathlon-Wochenende machen am Samstag ab 15 Uhr rund 400 Kinder, die beim ebenfalls komplett ausgebuchten „Kids for Kids Run“ (Distanzen 300 m/600 m/1000 m) erste Wettkampfluft schnuppern. Die Jüngsten gehören dabei dem Jahrgang 2015 an. „Der Triathlon Ingolstadt ist damit das größte sportliche Einzelereignis in der Stadt Ingolstadt“, betont auch Bürgermeister Sepp Mißlbeck. (nr)

Da auch in diesem Jahr die Radstrecke bei der Olympischen Distanz (Start in Ingolstadt: 10.30 Uhr in Blöcken) und Mitteldistanz (8 Uhr in Blöcken) durch Unterstall führt, wird die Ortsdurchfahrt bis zum Ende der Veranstaltung wieder gesperrt sein.

