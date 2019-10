vor 52 Min.

In guter Frühform

Zwei Neuburger überzeugen bei oberbayerischer Kurzbahnmeisterschaft

Von Katharina Feyrer

Gleich der erste Wettkampf der Saison war mit der oberbayerischen Kurzbahn-meisterschaft in Holzkirchen eine wichtige Veranstaltung für die Schwimmabteilung des TSV Neuburg. Die Ottheinrichstädter schickten ein Duo an den Start.

Am Ende standen nach der nur knapp vierwöchigen Vorbereitungsphase im Neuburger Parkbad drei neue Bestzeiten und zwei Top-10-Ergebnisse zu Buche. Insgesamt 681 Aktive aus 40 oberbayerischen Vereinen waren in Holzkirchen am Start. An beiden Wettkampftagen hatten die Kampfrichter und Schiedsrichter 3021 Einzelstarts abzuwickeln.

Die Neuburger gingen in fünf Entscheidungen an den Start. Den Wettkampf eröffnete Patricia Geier (Jahrgang 2003), die über ihre Paradedisziplin Rücken an den Start ging. Die kurze Sprintstrecke absolvierte sie in Vereinsjahresbestleistung von 0:38,08 Minuten. Über die lange 200-Meter-Strecke gelang ihr sogar der Sprung unter die Top 10. Mit einer Zeit von 2:51,84 Minuten landete Patricia Geier auf Rang sieben ihrer Altersklasse. Zudem gelang ihr eine persönliche Jahresbestleistung über 50m Freistil.

Am Sonntag vertrat Mark Hetzel (Jahrgang 2005) die rot-weißen Farben des TSV Neuburg. Für ihn war es die erste oberbayerische Kurzbahnmeisterschaft seiner noch jungen Laufbahn. Hoch motiviert ging er zunächst über 50m Brust an den Start. In neuer Bestzeit von 0:39,39 Minuten sicherte auch er sich einen Platz unter den besten zehn. Wenig später sprang er erneut ins Wettkampfbecken. Auch bei seinem zweiten Start über 100m Freistil überzeugte Mark Hetzel und bewies seine Frühform. Nach vier geschwommenen Bahnen stand eine Zeit von 1:05,86 Minuten auf der Anzeigetafel. Damit pulverisierte er seine Bestzeit um über 15 Sekunden und landete im Endklassement auf Rang 14 seiner Altersklasse.

Nach diesem gelungenen Einstieg in die Saison freut sich das Team auf die bevorstehenden Wettkämpfe. Das nächste Highlight wird das traditionelle Adventsschwimmen des TSV Neuburg, das am 1. Dezember stattfindet.

