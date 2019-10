00:05 Uhr

Ingolstadt triumphiert im Duell der Panther

Shedden-Team feiert in Augsburg einen verdienten 3:2-Erfolg. Heute gastiert Bremerhaven in der Saturn-Arena

Aufatmen im Lager des ERC Ingolstadt: Nach zuvor fünf Niederlagen hintereinander konnten die Schützlinge von Headcoach Doug Shedden am Mittwochabend ihren Tiefflug endlich stoppen – und das auch noch im bayerischen Derby bei den Augsburger Panthern! Die Schanzer setzten sich am Ende verdient mit 3:2 (1:1, 1:0, 1:1) durch und ließen damit den mitgereisten Anhang entsprechend jubeln. Torschützen für die oberbayerischen Panther waren Jerry D’Amigo (23.), Maury Edwards (42.) und Mike Collins (55.). Für die Augsburger waren Drew LeBlanc (31.) zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich und Steffen Tölzer (58.) erfolgreich. Einen ausführlichen Bericht von diesem Derby-Erfolg gibt es in unserem überregionalen Sportteil.

Ausruhen auf diesem dreifachen Punktgewinn wollen und dürfen sich die ERCI-Profis freilich nicht. Bereits am heutigen Freitagabend (19.30 Uhr) steht in der heimischen Saturn-Arena die nächste schwere Begegnung auf dem Programm. Zu Gast sind die Fischtown Pinguins Bremerhaven, die momentan auf dem dritten Tabellenplatz rangieren. Am Mittwoch kam das Team von Cheftrainer Thomas Popiesch gegen die Kölner Haie zu einem 4:3-Sieg nach Verlängerung. (nr)

