Janek Kugler und Heinz Vollmair: Das „Generationen-Interview“ der Schiedsrichter

Zwei Generationen: Auch wenn zwischen Janek Kugler (links) und Heinz Vollmair (rechts) 50 Jahre Altersunterschied liegen, sind sie in ihrer Leidenschaft für das Schiedsrichter-Wesen vereint. Beide gehören der Schiedsrichter-Gruppe Neuburg an.

Exklusiv Janek Kugler (16 Jahre) und Heinz Vollmair (66) sind leidenschaftliche Schiedsrichter. Im „Zwei-Generationen-Interview“ spricht das Duo unter anderem über die Themen Erfahrung, Probleme bei der Neulings-Gewinnung und Corona.

Von Dirk Sing

Der Spielbetrieb im Bayerischen Fußball-Verband ist zunächst bis zum 31. August ausgesetzt. Ob die Saison 2019/2020 danach tatsächlich fortgesetzt werden kann, steht derzeit noch in den Sternen. Leidtragende sind derzeit nicht nur die Fußballer und Trainer, sondern auch die Unparteiischen, die ihrer Lieblings-Beschäftigung nicht nachgehen können. Die Neuburger Rundschau hat die fußballfreie Zeit genutzt, um zwei Schiedsrichter-Generationen an einen Tisch zu bringen: Janek Kugler (16/FC Rennertshofen) und Heinz Vollmair (66/SV Bayerdilling). Heraus kam dabei ein spannendes, unterhaltsames und durchaus auch nachdenkliches Gespräch.

Was zeichnet einen guten Schiedsrichter in Euren Augen aus?

Vollmair: Da gibt es sicherlich viele Dinge. Ein Unparteiischer muss in erster Linie neutral sein und eindeutig zu erkennen geben, dass er der Chef auf dem Platz ist, wobei er gleichzeitig auch nicht überheblich sein darf. Neben der Tatsache, dass der Schiedsrichter läuferisch auf der Höhe sein muss, ist auch die richtige Kommunikation mit Spielern und Trainern enorm wichtig.

Kugler: Für mich muss der Schiedsrichter auf und neben dem Platz eine gute Disziplin haben. Er muss mit den Akteuren gut reden, sich gleichzeitig aber auch entsprechend durchsetzen können. Rein sportlich gesehen, sollte der Unparteiische im läuferischen Bereich gut drauf sein und das Spiel nicht nur vom Mittelkreis aus leiten. Und wie Heinz schon gesagt hat, muss er in erster Linie natürlich neutral sein.

Müssen diese Eigenschaften quasi „angeboren“ sein oder kann man diese im Laufe der Jahre auch erlernen?

Vollmair: Ich meine, dass man die meisten von Haus aus haben sollte. Das ist ähnlich wie bei einem Fußballer: Wenn man gewisse Eigenschaften oder Fähigkeiten nicht besitzt, braucht man damit eigentlich gar nicht erst anfangen. Man muss für diese Aufgabe schon in gewisser Art und Weise brennen. Schiedsrichter, die das ausschließlich aus finanziellen Gründen machen, kann man in der Regel vergessen. Das macht keinen Sinn.

Kugler: Ich sehe das eigentlich genau so. Letztlich stehst du auf dem Platz und bist für beide Teams immer der Buhmann. Damit kann und will sicherlich nicht jeder umgehen beziehungsweise das Ganze aushalten. Auch wenn man das Eine oder Andere sicherlich erlernen kann, muss man das Meiste schon mitbringen.

Herr Vollmair, nachdem Sie doch schon sehr lange in diesem Schiedsrichter-Business sind: Wie wichtig ist Erfahrung für einen Referee?

Vollmair: Sehr wichtig! Erfahrung ist fast die halbe Miete. Für einen Schiedsrichter ist es das A und O, dass er die nächste Situation bereits vorher erkennt. Und das lernt man ausschließlich auf dem Platz, wenn man selbst Spiele leitet.

Auch wenn Du erst seit rund zweieinhalb Jahren an der Pfeife bist: Würdest Du dieser Aussage von Deinem Kollegen zustimmen, Janek?

Kugler: Auf alle Fälle! Man muss gerade in den unteren Ligen oder im Jugend-Bereich, wo es ja keine Assistenten gibt, unglaublich gut antizipieren, wohin der Ball gespielt wird, um eine reelle Chance zu haben, die Abseits-Situation richtig einzuschätzen. Diesbezüglich benötigt man schon sehr viel Erfahrung, um das möglichst gut hinzubekommen.

Wie wichtig ist es für Dich als jungen Schiedsrichter, sich regelmäßig mit den älteren und erfahrenen Mitstreitern auszutauschen?

Kugler: Das ist definitiv eine große Hilfe – beispielsweise wenn man beobachtet wird. Man bekommt sowohl in der Pause als auch nach der Begegnung ein Feedback, was man vielleicht nicht so gut und künftig besser machen kann. Daher ist diese Art der Kommunikation für uns junge Unparteiische auf alle Fälle eine sehr gute Sache.

Vollmair: Ich bin schon auch der Meinung, dass wir „alte Hasen“ gerade dem Nachwuchs mit unserer Erfahrung helfen können. Ich selbst bin beispielsweise nach wie vor als Linienrichter sehr oft mit unseren jungen Schiedsrichtern unterwegs. Die wollen mich immer gerne dabei haben – warum, weiß ich auch nicht genau (lacht). Vielleicht liegt es ja daran, dass wir einerseits vor und nach den Partien immer eine Riesengaudi zusammen haben, aber uns während dem Spiel voll und ganz auf unsere Arbeit auf dem Platz konzentrieren. Darauf lege ich einfach auch großen Wert. Und ich denke, dass „meine“ Schiedsrichter genau das auch an mir schätzen.

Was macht den Schiedsrichter-Job für Euch grundsätzlich aus beziehungsweise derart attraktiv, dass ihr ihn ausübt?

Kugler: Zunächst einmal ist die Gemeinschaft in unserer Schiedsrichter-Gruppe einfach einmalig. Man sitzt zum Beispiel bei den Monatsversammlungen zusammen, kann mit den Kollegen reden und versteht sich mit jedem. So etwas gibt es nicht oft. Was den Job selbst betrifft: Ich liebe es einfach, wenn ich Entscheidungen treffen und damit ein Spiel bestimmen kann. Das war für mich letztlich auch der entscheidende Anreiz, einen Schiedsrichter-Lehrgang zu besuchen und Unparteiischer zu werden.

Vollmair: Ich habe damals im Alter von 35 Jahren mit der Schiedsrichterei begonnen. Verantwortlich dafür war der damalige Lehrwart Peter Senzel, mit dem ich früher viel zusammen war und der mich dann auch überredet hat. Zu Beginn habe ich samstags immer gepfiffen und am Sonntag in der ersten Mannschaft des SV Bayerdilling gespielt. Nachdem ich meine aktive Karriere dann beenden hatte, habe ich mich ausschließlich auf das Pfeifen konzentriert. Das hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich dem Ganzen bis heute treu geblieben bin.

Wenn man seit rund 32 Jahre als Schiedsrichter aktiv ist, kennt man in der Umgebung sicherlich Gott und die Welt. Ist das für Sie als Referee eher ein Vor- oder Nachteil?

Vollmair: (überlegt) Eigentlich beides. Zum einen ist es schön, wenn man die langjährigen Kameraden, Fußballer oder Verantwortlichen in regelmäßigen Abständen sieht. Zum anderen gibt es aber sicherlich auch gewisse Vorurteile, die teilweise sogar sehr lange zurückgehen. Wenn man beispielsweise früher als Spieler gegen einen Verein angetreten ist, bei dem man nicht sonderlich beliebt war, hat sich diese Einstellung mir als Schiedsrichter gegenüber häufig nicht wirklich verändert. Aber da muss man einfach drüber stehen.

Janek, hast Du bei Senioren-Partien des Öfteren den Eindruck, dass Dir die Spieler und Trainer aufgrund Deines jungen Alters anders gegenübertreten als einem älteren und erfahreneren Schiedsrichter?

Kugler: Ja, das denke ich schon. Ich habe zwar schon das Gefühl, dass ich von den Aktiven und Verantwortlichen ernst genommen werde. Aber bei einem älteren Referee ist das nochmals ein bisschen anders. Bei mir kommt sicherlich auch noch dazu, dass ich für mein Alter körperlich nicht unbedingt der Größte bin (lacht). Da passiert es definitiv, dass ein Trainer mal versucht, mich bei meinen Entscheidungen irgendwie zu beeinflussen. Aber bislang habe ich das eigentlich ganz gut hinbekommen.

Was hat Dich überhaupt bewegt, Schiedsrichter zu werden?

Kugler: Ein Kumpel von mir, der mittlerweile ebenfalls seit zweieinhalb Jahren pfeift, hat mich damals gefragt, ob ich Lust hätte, mit ihm am Neulingslehrgang teilzunehmen. Daraufhin haben wir uns angemeldet. Ob du dann auch tatsächlich Schiedsrichter werden willst, entscheiden die ersten paar Spiele. Wenn es einem Freude bereitet, macht man weiter. Ich kenne aber auch einige, die danach wieder aufgehört haben, da ihnen klar geworden ist, dass es ihnen letztlich doch nicht taugt.

Vollmair: Einen großen Anteil, dass unter dem Strich doch viele Jugendliche dabei bleiben, hat sicher unser Obmann Jürgen Roth. Gerade für den Nachwuchs wird in unserer Gruppe wirklich sehr viel getan.

Herr Vollmair, Sie haben Ihre Prüfung im Jahr 1988 abgelegt. Wie hat sich das Schiedsrichter-Wesen in den vergangenen 32 Jahren verändert?

Vollmair: Das hat sich zweifelsohne extrem verändert. Heutzutage muss der Unparteiische viel athletischer wie früher sein. Glücklicherweise bin ich schon immer ein Schiedsrichter, der viel läuft. Wenn das mal nicht mehr geht, wäre für mich Schluss. Aus dem Mittelkreis heraus würde ich keine Partie leiten. Aber auch was die Akteure betrifft: Diese sind ebenfalls athletischer, schneller und dadurch aggressiver geworden. Dementsprechend hat das ganze Spiel ein deutlich höheres Tempo angenommen. Was mir nicht gefällt: Auch die Schauspielerei hat zugenommen. Selbst bei der kleinsten Berührung werfen sich die Spieler oft auf den Boden und schreien. Das gab es in dieser Form früher nicht.

Janek, kannst Du Dir als „Jungspund“ heute vorstellen, wie Dein Kollege Heinz Vollmair im Alter von 66 Jahren noch Partien zu leiten?

Kugler: Ja, schon. Wenn mir das weiterhin so viel Spaß bereitet, ich die Begegnungen entsprechend gut leite und jeder zufrieden ist, spricht grundsätzlich nichts dagegen, auch in diesem Alter noch als Referee auf dem Platz zu stehen.

Wenn Sie beide auf Ihre bisherige Schiedsrichter-Zeit zurückblicken: Gab es einen Moment, in dem Sie kurz davor waren, Ihre Pfeife an den berühmten Nagel zu hängen?

Vollmair: Nein, diesen hat es bei mir in all den Jahren kein einziges Mal gegeben.

Kugler: Bei mir auch nicht. Klar, am Anfang habe ich mir schon überlegt, ob ich das Ganze tatsächlich weiter durchziehen möchte, da ich es nicht besonders toll finde, wenn man von draußen angeschrien wird. Aber mittlerweile stehe ich da drüber und höre es gar nicht mehr.

Vollmair: Ich habe schon ein paar Mal während einer Partie zu einem Zuschauer gesagt: „Hier, nimm du die Pfeife. Du kannst gerne weitermachen“. Eine Antwort darauf habe ich nie bekommen.

Es ist kein Geheimnis, dass die Schiedsrichter-Gruppen händeringend nach neuem Personal suchen. Könnt ihr es nachvollziehen, dass immer weniger Leute diesen Job machen wollen?

Vollmair: Klar! Die meisten wollen lieber Fußballspielen als Schiedsrichter zu sein. Ich sehe das ja selbst bei uns im Verein. Jedes Jahr frage ich unzählige Leute, ob sie sich für den Neulingslehrgang anmelden wollen. Aber das Ergebnis ist leider fast immer das gleiche – und zwar unabhängig vom Alter. Wenn ich ehemalige Spieler, die gerade ihre Karriere beendet habe, anspreche, sagen diese: „Ich habe lange genug Fußball gespielt und will jetzt meine Ruhe“. Die gehen ja nicht mal mehr auf den Sportplatz. Das ist wirklich sehr, sehr schade.

Kugler: Ich kann das ebenfalls gut nachvollziehen. Viele haben einfach keine Lust, am Wochenende ein oder zwei Partien zu pfeifen und dafür beispielsweise am Samstagmorgen aufzustehen oder den Nachmittag zu opfern, anstatt einer anderen Freizeit-Betätigung nachzugehen. Ein weiteres Problem ist aber auch, dass es ja mittlerweile gar nicht mehr so viele Nachwuchs-Fußballer gibt. Früher hatten viele Dorfvereine noch zwei D-Jugend-Teams, jetzt ist es zumeist nur noch eines – oftmals sogar in einer Spielgemeinschaft. Dementsprechend ist auch die Anzahl der Jugendspieler, die Schiedsrichter werden wollen, deutlich geringer geworden.

Viele Schiedsrichter sagen, dass Jugend-Spiele aufgrund der äußeren Gegebenheiten oftmals schwerer als Partien im Senioren-Bereich zu leiten sind. Würdest Du das bestätigen, Janek?

Kugler: Alleine auf das Spiel bezogen, ist das eigentlich nicht der Fall. Im Herren-Bereich ist das Tempo grundsätzlich schon höher als in der D- oder C-Jugend. Das einzige Problem sind hin und wieder die anwesenden Eltern. Die meisten Mamas und Papas sind zwar ruhig, aber es gibt sicherlich auch Ausnahmen. Insgesamt würde ich sagen, dass Herren-Spiele doch schwerer zu leiten sind als Begegnungen im Jugend-Bereich.

Um ein Thema kommt man in diesen Tagen und Wochen freilich nicht herum: Die Corona-Krise! Angenommen, der Fußball würde seinen Spielbetrieb am 1. September tatsächlich wieder aufnehmen: Würden Sie als älterer Unparteiischer mit einem flauen Gefühl im Magen auf den Sportplatz gehen, Herr Vollmair?

Vollmair: Nein, ich glaube nicht. Ich habe dieses ganze Corona-Thema eigentlich nie ängstlich gesehen. Wie das Ganze weitergeht? Keine Ahnung! Ich bin nach wir vor der Meinung, dass man die Saison am besten abgebrochen hätte – auch auf die Gefahr hin, dass einige Fußballer oder Schiedsrichter aus Gründen der Bequemlichkeit dann möglicherweise aufgehört hätten.

Wie wäre es bei Dir als junger Schiedsrichter, Janek?

Kugler: Ich hätte damit auch keine Probleme. Man muss ja auch sehen, dass das Corona-Virus in unserer Region bislang sehr gut in Schach gehalten wurde. Deshalb würde ich mir darüber auch keine großen Gedanken machen.

