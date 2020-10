vor 18 Min.

Jonas Zeller: „Rennertshofen ist schwierig zu stoppen“

Will den ersten Sieg seit dem Neustart: Jonas Zeller (rechts) empfängt am Sonntag mit der SpVgg Joshofen-Bergheim Tabellenführer FC Rennertshofen.

Plus Jonas Zeller hat mit der SpVgg Joshofen-Bergheim einen Fehlstart hingelegt. Warum die Mannschaft sich die Pleite in Echsheim auf Video anschauen muss und was der Trainer vom Spitzenspiel gegen den FCR erwartet.

Jonas Zeller, Sie haben nach dem Neustart mit der SpVgg Joshofen-Bergheim nur einen Punkt in zwei Spielen geholt und sind nur noch Tabellenvierter der Kreisklasse Neuburg. Damit werden Sie nicht ganz zufrieden sein...

Zeller: Ja, das ist richtig. So haben wir uns das alle nicht vorgestellt. Gerade Platz eins ist für uns bei neun Punkten Rückstand auf Rennertshofen leider in weite Ferne gerückt. Enorm bitter ist für uns das 0:1 in Echsheim am vorigen Spieltag, weil die Partie durch einen Elfmeter entschieden wurde, den man nicht geben darf.

Was ist in den beiden Spielen schiefgelaufen?

Zeller: Wir haben Probleme, Tore zu schießen. Beim 1:1 in Wagenhofen haben wir uns zumindest noch Chancen herausgespielt, wenn auch nicht in Hülle und Fülle. In Echsheim haben wir uns bis auf ein oder zwei Hundertprozentige hingegen so gut wie keine Gelegenheiten herausgespielt. Wir hatten keine Lösungen parat, obwohl wir wussten, was auf dem kleinen Spielfeld dort auf uns zukommt. Es ging keine Torgefahr von uns aus, was wir größtenteils selbst verschuldet haben. Leider haben wir keinen Stürmer, der auch aus keiner richtigen Chance mal eine Hütte macht. An was es genau lag, muss ich mir noch im Detail anschauen. Die Möglichkeit besteht, weil wir das Spiel aufgenommen haben.

Das wirkt ungewöhnlich. Nehmen Sie öfter Spiele auf?

Zeller: Wir machen das nicht oft, es wäre in der Kreisklasse auch übertrieben. Einmal in Vorbereitung, dann in der Hinrunde und Rückrunde je ein Spiel. Ich glaube, das bringt den Jungs enorm viel. Sie sehen, wie sie sich auf dem Platz bewegen. Das nimmt man von außen anders wahr als auf dem Rasen selbst. Das Spiel schauen wir dann gemeinsam im Sportheim auf einer Leinwand an. Ich will nicht von einer Videoanalyse sprechen, habe aber durchaus gemerkt, dass es für die Spieler in diesem Bereich etwas Neues ist.

Das Echsheim-Spiel werden die Spieler sich nicht so gerne anschauen...

Zeller: Dieses Spiel ist sicherlich nicht so schön anzuschauen. Aber es hilft nichts, da müssen sie auch durch (lacht). Auch wenn wir es nicht gezeigt haben, sehen die Spieler, wie man anlaufen kann oder sich freilaufen muss. Aber wie gesagt, in der Kreisklasse sollte man es mit einer Videoanalyse nicht übertreiben.

Betrachten wir die Lage in der Liga. Rennertshofen ist Erster mit 40 Punkten, dann folgen Klingsmoos mit 35, Echsheim mit 34 und die SpVgg mit 31. Gerade Echsheim ist gut aus den Startlöchern gekommen...

Zeller: Ich glaube, der SV Echsheim ist voll im Aufstiegsrennen dabei, nachdem er gegen uns und Klingsmoos gewonnen hat. Der Platz des SVE ist klein, die Mannschaft agiert mit giftigen Zweikämpfen und langen Bällen. Daher haben sich Klingsmoos und auch wir, die über das Spielerische kommen, dort schwer getan und verloren.

Aufgeben wird trotz des Rückstands für Sie nicht infrage kommen?

Zeller: So weit sind wir noch lange nicht, Platz zwei ist noch in Reichweite. Die Saison läuft noch bis kommendes Jahr, daher kommt Aufgeben überhaupt nicht infrage. Lediglich den direkten Aufstieg können wir abschreiben, egal wie unsere Partie gegen Rennertshofen ausgeht.

Ist der FC Rennertshofen das Maß der Dinge in der Liga?

Zeller: Derzeit scheint es so zu sein. Schon in der Vorbereitung hat der FCR starke Ergebnisse geliefert, nun die ersten beiden Spiele gewonnen. Sie stehen definitiv zu Recht ganz oben. Auffällig ist, dass bei ihnen ein fester Stamm spielt. Die Offensive ist mit Philipp Stadler und Tobias Kruber sehr stark besetzt, dazu haben sie mit Fabian Rothmann hinten vor der Saison einen starken Spieler dazubekommen. Es ist enorm schwierig, Rennertshofen zu stoppen.

Wie soll es am Sonntag (15 Uhr) im direkten Aufeinandertreffen gelingen?

Zeller: Rennertshofen hat eine Mannschaft, die das Spiel machen will. Damit tun wir uns leichter als in Spielen gegen tiefstehende Gegner, weil wir mehr Räume zum Umschalten bekommen. Auch wird entscheidend sein, ihre hochkarätigen Einzelspieler wie Stadler, Kruber und Co aus dem Spiel zu nehmen, was nur mit einer geschlossenen Leistung möglich ist. Es wird in jedem Fall eine schwierige Angelegenheit.

Wie ist die personelle Lage bei der SpVgg?

Zeller: Mein Optimismus diesbezüglich, den ich vor zwei Wochen noch hatte, ist weg. Wir kamen und kommen auf dem Zahnfleisch daher. Gegen den FCR wird mein Co-Trainer Robert Zisler wegen Knieproblemen fehlen, auch Kapitän Markus Fetsch und Julian Schmidt fallen weiterhin aus. Interview: Benjamin Sigmund

