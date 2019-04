22:00 Uhr

Joshofen-Bergheim und Echsheim rutschen aus

Während die Bauer-Truppe daheim gegen den SV Straß mit 0:1 unterliegt, kassiert der SVE beim starken FC Rennertshofen ebenfalls eine 0:1-Niederlage

Eine bittere 0:1-Heimpleite musste die SpVgg Joshofen-Bergheim in der Kreisklasse Neuburg gegen den SV Straß hinnehmen. Auch der SV Echsheim stolperte in Rennertshofen. Im Tabellenkeller hat der SC Rohrenfels nach der neuerlichen 1:4-Heim-Niederlage gegen Berg im Gau kaum noch Hoffnung.

Joshofen-Bergheim – Straß 0:1

Die Rückrunden-Misere der SpVgg setzt sich weiter fort. Wieder gelang es der Heimelf nicht, ihr gewohnt starkes Offensivspiel aufzuziehen, weshalb sich das Geschehen überwiegend im Mittelfeld abspielte. Folglich wurde das Match in der 19. Minute durch einen Elfmeter, nachdem Andi Hutter nach einem Laufduell im „Sechzehner“ zu Fall kam, von Bytyqi entschieden. Im Anschluss versuchte die SpVgg alles, um den Ausgleich zu erzielen, konnte sich aber bis auf Luca Freund und Nico Beßle keine nennenswerten Chancen erarbeiten. In der zweiten Hälfte waren die Hausherren größtenteils überlegen. Jedoch fanden die Flankenläufe von Jonas Zeller meist keinen Abnehmer. Am Ende blieb es beim glücklichen Sieg für den SV Straß. (schn)

Rennertshofen – Echsheim 1:0

In der ersten Halbzeit sahen die Zuschauer ein eher ruhiges Spiel. Beide Mannschaften agierten vorsichtig und erzeugten kaum gefährliche Aktionen nach vorne. Einmal konnte Tobias Kruber vor dem Strafraum abgeblockt werden (18.). Offensive Aktionen von den Gästen waren vorerst Fehlanzeige. Erst als Khalid Abunemah in der 49. Minute einen Ball am langen Pfosten zur Führung über die Linie drückte, verstärkten die Gäste ihre Offensivbemühungen. Dennoch kamen sie bis kurz vor Schlusspfiff zu keiner entschlossenen Aktion vor dem Gehäuse. Gefährlicher agierte da der FCR. Tobias Kruber stellte die Gästeabwehr vom linken Flügel aus immer wieder vor Probleme. Letztendlich blieb es beim verdienten 1:0-Erfolg der Gastgeber. (abs)

Rohrenfels – Berg im Gau 1:4

Gleich in der ersten Minute hätten die Gastgeber in Führung gehen können, als Rohat Isik alleine auf den gegnerischen Kasten zustürmte, den Ball dann jedoch knapp daneben setzte. Drei Minuten später waren die Hausherren zu zögerlich im Abschluss und vergaben im Strafraum. In der 20. Minute rächte sich dann die schlechte Chancenverwertung. Nach einem unnötigen Ballverlust im Mittelfeld schalteten die Gäste blitzschnell um und Stefan Bichler verwandelte aus zwölf Metern zum 0:1. Kurz drauf scheiterte Jonas Müller mit einem Flachschuss aus 14 Metern am Keeper der Einheimischen. Der folgende Eckball traf nur den Pfosten. Im Gegenzug wurde ein Schuss von Isik gerade noch geblockt. Quasi mit dem Pausenpfiff erhöhte Johannes Angermayr auf 2:0 für Berg im Gau.

Zu Beginn des zweiten Durchgangs war der SC Rohrenfels die bessere Mannschaft. Nach einer Ecke köpfte Isik in der 60. Minute über das Tor. Nur zwei Minuten später wurde ein Freistoß von Salih Yilmaz vom Gäste-Keeper an die Latte gelenkt. Eine Viertelstunde vor Schluss war Isik schneller am Ball als der Torwart und schob zum 1:2-Anschlusstreffer ein. Wiederum ein Ballverlust im Mittelfeld leitete den nächsten Gegentreffer für den SC Rohrenfels ein. Der BSV Berg im Gau schaltete schnell um und Bernhard Siegl vollendete einen schönen Spielzug zum 1:3. Nun warf der Gastgeber nochmals alles nach vorne, wurde jedoch eiskalt ausgekontert: Stefan Bichler netzte zum 1:4-Endstand ein. (lenk)

Ried – Holzheim 3:1

Durch eine deutliche Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit konnte der SC Ried seinen ersten Punktspiel-Sieg im Jahr 2019 einfahren. Obwohl der SCR in der ersten Halbzeit leichte Feldvorteile zu verzeichnen hatte, ging der SV Holzheim nach einem leichtsinnigen Ballverlust in der Defensive der Hausherren durch Simon Mayr in Führung (18.). Im weiteren Verlauf konnte sich Rieds Torhüter Ralf Pora bei zwei weiteren Aktionen auszeichnen. Bis zur Halbzeit konzentrierten sich die Holzheimer eher auf die Defensivarbeit, weshalb sie die SCR-Offensive gut in Schach halten konnten. Der SC Ried kam mit Willen und Leidenschaft aus der Kabine, drängte nach Wiederanpfiff sofort auf den Ausgleichstreffer. Nachdem Co-Trainer Alberto Rodriguez-Fernandez in der 52. Minute aus knapp 25 Metern auf halblinker Position von den Beinen geholt wurde, setzte Max Christl den fälligen Freistoß direkt in den linken oberen Torwinkel. Knapp 20 Minuten darauf vollendete SCR-Youngster Hans Burger eine tolle Kombination im Mittelfeld mit einem trockenen Schuss ins kurze Eck zur Führung der Hausherren. Nun gelang es der Rieder Verteidigung, die Gäste-Offensive vom eigenen Kasten fernzuhalten – was auch an der fehlenden letzten Konsequenz der Holzheimer lag. Nach einer Balleroberung im Mittelfeld schnürte Max Christl den Doppelpack und entschied das Spiel zehn Minuten vor Ende. Die weiteren Angriffsbemühungen des SVH blieben erfolglos. (scr)

Ehekirchen II – Grasheim 1:1

Keinen Sieger gab es in diesem Aufeinandertreffen am Samstag. Nachdem Marco Kutscherauer die Gäste bereits in der dritten Minute in Führung gebracht hatte, glich die zweite Garde des FCE in der 66. Minute durch einen verwandelten Foulelfmeter von Daniel Schölzke aus. Für die Hausherren war dies ein weiterer Zähler im Kampf um den Klassenerhalt. (nr)

