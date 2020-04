vor 52 Min.

Joshofen ist fest in weiblicher Hand

Katharina Heckl sichert sich den Titel der Schützenkönigin, Hannah Bayerle siegt bei den Jugendlichen

Die Joshofener Sportschützen werden künftig von zwei neuen Königinnen regiert. Neue Schützenkönigin wurde Katharina Heckl. Hannah Bayerle setzte sich bei den Jugendlichen durch.

Im Rahmen der traditionellen Königsfeier, die noch vor der Corona-Krise stattfand, begrüßte Schützenmeister Stefan Heckl Ehrenschützenmeister Alois Fetsch, Ehrenmitglied Erwin Lunzner und den Joshofener Ortssprecher sowie Ehrenschützenmeister Eduard Lunzner. Ebenfalls mit Applaus bedacht wurden die noch amtierende Schützenkönige Erwin Lunzner und Jugendkönig Mathis Kempfer. Dass es am Ende des Abends gleich zwei neue Königinnen geben wird, verriet Stefan Heckl zunächst noch nicht.

An diesmal zwei Abenden, von denen einer noch im alten Jahr lag, durfte der Verein immerhin knapp 53 Teilnehmer an den Schießständen begrüßen. Bevor allerdings das Geheimnis um die neuen Würdenträger gelüftet wurde, fanden noch die Siegerehrungen der Vereinsmeisterschaft sowie die Verleihung der Vereinspokale statt. Durch eine Teilerwertung wurden die Gewinner der Vereinspokale ermittelt.

Zum ersten Mal durfte Jugendleiterin Julia Voigt Preise in der Schülerklasse Lichtgewehr verleihen. Diese besonderen Gewehre „schießen“ mit einem Lichtpunkt und können bereits von Kindern zwischen acht und zehn Jahren eingesetzt werden. Vereinsmeister in der Schülerklasse Lichtgewehr aufgelegt wurde Valiant Imeri mit einem 120,9-Teiler. Hannah Bayerle schoss einen 91,5-Teiler und sicherte sich den Vereinspokal in der Schülerklasse.

In der Damenklasse nahm Julia Voigt mit einem 16,0-Teiler den Pokal mit nach Hause. Christian Margraf ließ mit einem 45,4-Teiler seine Kontrahenten in der Schützenklasse hinter sich.

Vereinsmeister in der Schülerklasse wurde Hannah Bayerle mit 178 Ringen. Johannes Goga schoss 129 Ringe und konnte sich den ersten Platz in der Schülerklasse aufgelegt sichern. In der Juniorenklasse setzte sich Sophia Heckl mit 371 Ringen vor Tobias Kornreiter mit 333 Ringen durch. Wie schon im Vorjahr siegte Julia Voigt mit 374 Ringen in der Damenklasse und Jürgen Breit setzte sich in der Schützenklasse mit 367 Ringen durch.

Auch die Sieger des Preisschießens wurden bekanntgegeben. In der Jugendklasse setzte sich Hannah Bayerle mit 49,1 Ringen vor Lorenzo Manzione mit einem 191,1-Teiler durch. Den ersten Platz in der Schützenklasse sicherte sich Katharina Heckl mit 51,2 Ringen vor Jürgen Breit, der einen 8,1-Teiler erzielte.

Den Überraschungspreis, ein Essensgutschein, sicherte sich Katharina Heckl mit einem Glücksschuss, der ein 40,9-Teiler war.

Als Höhepunkt des Abends fand die Proklamation der Schützenkönige statt. Hannah Bayerle sicherte sich mit einem 104,8-Teiler den Titel der neuen Jugendschützenkönigin. In der Schützenklasse erzielte Katharina Heckl den besten Schuss und wurde mit einem 33,0-Teiler neue Schützenkönigin. (heck)

Themen folgen