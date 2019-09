vor 1 Min.

Joshofen „vermöbelt“ den Spitzenreiter

Schützlinge des verletzten Spielertrainers Jonas Zeller fertigen den SV Klingsmoos mit 5:2 ab. Der FC Rennertshofen übernimmt durch einen 2:1-Erfolg beim BSV Neuburg die Tabellenführung

Der FC Rennertshofen schraubte sich nach einem knappen Auswärtssieg beim BSV Neuburg an die Tabellenspitze, da Klingsmoos bei der SpVgg Joshofen/Bergheim mit 2:5 „baden“ ging. Die Kellerkinder der Kreisklasse Neuburg zeigten am siebten Spieltag Moral: So schloss der SV Grasheim durch einen 3:2-Auswärtssieg beim SV Münster zur Konkurrenz auf. Über einen Punktgewinn durfte sich auch der SV Wagenhofen im Heimspiel gegen Steingriff freuen.

Wagenhofen – Steingriff 3:3

Die Gastgeber begannen das Match schwungvoll und spielten offensiv nach vorne. Die erste Torgelegenheit hatten jedoch die Gäste aus Steingriff. Ibrahim Enes Bektas wurde in der siebten Minute im Strafraum gefoult. Zum Glück für den SVW schoss Mustafa Halici den fälligen Foulelfmeter rechts am Kasten vorbei. Mit zwei schönen Aktionen gingen die Gäste dann dennoch in Führung. Erst bediente Martin Tyroller in der 25. Minute Bektas, der zum 0:1 einschob. Nur kurz darauf verwertete Sebastian Heinzlmeier eine Hereingabe von Bektas zum 0:2. Die Gastgeber blieben jedoch dran. Lukasz Bar lief nach schönem Pass von Sebastian Neff allein auf das Tor von Gästekeeper Florian Schoderer zu und verkürzte auf 1:2.

Kurz nach dem Seitenwechsel hatten die Steingriffer zweimal die Vorentscheidung auf dem Fuß. Doch SVW-Keeper Dominik Neff reagierte jeweils glänzend und verhinderte Schlimmeres. Als Schiedsrichter Udo Wytopil in der 71. Minute nach einem zweifelhaften Foul an Bektas erneut auf den Punkt zeigte und Tobias Reisner dieses Mal verwandelte, schien die Vorentscheidung gefallen. Doch in den letzten 20 Minuten entwickelte sich ein richtiger Krimi. Zuerst gelang Oliver Pallmann nach einer Ecke per Kopf das 2:3 (74.). Die Anhänger der Gastgeber hatten dann den Torschrei schon auf den Lippen, doch der Gewaltschuss von Lukasz Bar prallte von der Latte zurück ins Spielfeld (79.). Wagenhofen blieb jetzt dran und zeigte eine tolle Moral. In der 90. Minute war es dann soweit: Der eingewechselte Marco Wallesch schlug einen Freistoß in den Sechzehner der Gäste, der in Lukasz Bar seinen Abnehmer fand und zum umjubelten Ausgleichstreffer führte. (hugo)

Ried – Echsheim 1:1

Die Partie begann für die Heimelf denkbar ungünstig, denn Spielertrainer Moritz Bartoschek musste bereits in der siebten Minute verletzt vom Platz. Einer recht höhepunktarmen ersten Halbzeit folgte ein dramatischer zweiter Spielabschnitt. Dabei ging die Heimelf durch Belmin Habibovic in der 65. Minute in Führung. Als die 80 Zuschauer bereits mit einem Heimsieg gerechnet hatten, gab es in der 92. Minute Elfmeter für die Gäste aus Echsheim. Maximilian Hertl übernahm Verantwortung und verwandelte zum späten 1:1-Ausgleich für den SVE. (nr)

Holzheim – Ehekirchen II 5:2

Es dauerte bis zur 25. Minute, ehe die Gäste durch Michael Gerbl in Führung gingen. Doch die Mannen um Spielertrainer Johannes Kranner, der eine gute Partie gegen seine ehemaligen Teamkollegen absolvierte, zeigten sich unbeeindruckt. So war es der Coach selbst, der unmittelbar im Anschluss das 1:1 erzielte (26.). Noch vor der Pause drehte die Heimelf durch ein Tor von Loti Morina (54.) die Partie. In einer torreichen Schlussphase erhöhte zunächst Florian Säckler auf 4:1 (81.), ehe Manuel Rott den alten Abstand zum 4:2 herstellte (90.). Den Schlusspunkt zum 5:2 setzte Daniel Pirvu (91.). (nr)

Münster – Grasheim 2:3

Der SV Münster steckt in der Krise: Gegen den bis dahin sieglosen Tabellenletzten Grasheim setzte es eine 2:3-Heimniederlage. In der ersten Hälfte hatte Münster die harmlosen Gäste im Griff. Die Führung durch Markus Hörmann war folgerichtig (36.). Nach dem Wechsel aber wachte Grasheim mit dem schnellen 1:1 durch Marco Kutscherauer auf (53.). Sieben Minuten später führten die Gäste dann sogar mit 2:1 – Marvin Kohou hatte getroffen. Kurz nach der Ampelkarte für Gästespieler Mathias Müller gelang Julian Spies per Kopf der 2:2-Ausgleich. Doch in Unterzahl kam der SVG zum 3:2: Florian Tarnick verwandelte einen Strafstoß. Wenig später hatte Hörmann das 3:3 auf dem Fuß, zielte aber über den Kasten. In der Nachspielzeit kassierte Münsters Bastian Stefanovic noch die Rote Karte, die er für eine Notbremse gegen den durchgebrochenen Kutscherauer sah. (svm)

BSV Neuburg – Rennertsh. 1:2

Gleich in der fünften Minute hatte der FC Rennertshofen eine Großchanche durch Torjäger Philipp Stadler, der frei vor Timo Futterer auftauchte, jedoch am gut reagierenden BSV-Keeper scheiterte. Aus heiterem Himmel fiel dann in der 25. Minute der Führungstreffer der Hausherren. Andreas Plosconka konnte den Ball im „Sechzehner“ gekonnt mit der Hacke auf den heranstürmenden Patrick Honner ablegen, der den Ball cool über den herausstürmenden Gästekeeper lupfte. Kurz darauf war dann wieder der Favorit aus Rennershofen dran. Der an diesem Tag stark agierende Khalid Abunemah zwang Timo Futterer mit einem satten Schuss ins kurze Eck zu einer erneuten Glanztat. In der 30. Minute folgte dann der bis dato verdiente Ausgleich. Der BSV fing sich einen Konter über den linken Flügel ein. Abunemah flankte den Ball mustergültig in den Strafraum und am langen Eck hatte Philipp Stadler keine Mühe, den Ball im Netz des BSV zu versenken. In der 44. Minute gingen die Gäste sogar in Führung: Abunehmah dribbelte sich durch vier Verteidiger und schloss unhaltbar ab.

In der 46. Minute konnte sich auch Gästetorhüter Fieger auszeichnen, indem er einen strammen Distanzschuss von Walter Sakkarin über die Latte lenkte. In der 60. Minute vergab Philipp Stadler aus 16 Metern freistehend und nagelte den Ball über das Gehäuse. In der Endphase verteidigte der FC Rennertshofen mit etwas Glück und Geschick die Führung und fuhr den letztlich nicht unverdienten Dreier ein. (bsv)

Berg im Gau – Straß 3:0

Der BSV Berg im Gau siegte souverän gegen tapfer kämpfende Gäste aus Straß. Nach 23 Minuten entschied Schiedsrichter Michael Schiele auf Elfmeter. Dem Pfiff ging ein Handspiel im „Sechzehner“ voraus. Daniel Schölzke behielt die Nerven und verwandelte zum 1:0. Im Anschluss blieb die Heimelf überlegen, konnte die Führung jedoch nicht ausbauen. So dauerte es bis zur 55. Minute, ehe Niklas Müller nach einem Steilpass das 2:0 erzielte. Die nie aufsteckenden Gäste drängten in der Schlussphase auf den Anschlusstreffer, wodurch sich in der Defensive Räume für Konter ergaben. Diesen Platz nutzte Bernhard Sigl in der Schlussminute, eilte auf den Gästekeeper zu und legte quer auf den mitgelaufenen Daniel Schölzke, der den 3:0-Endstand markierte. (nr)

Joshofen – Klingsmoos 5:2

Die knapp 120 Zuschauer staunten nicht schlecht über einen auch in dieser Höhe verdienten 5:2-Erfolg der Heimelf. Trotz Fehlens diverser Stammkräfte – vor dem Spiel fiel auch noch Jonas Zeller verletzt aus – dominierte die SpVgg von Anfang an den Tabellenführer aus Klingsmoos. Nach drei Minuten hätte Martin Engel bereits die Führung erzielen können, welche wenig später Thomas Hirmer nach tollem Zuspiel von Louis Zeller besorgte. Max Maschke erhöhte in der 13. Minute per Fernschuss auf 2:0. Derselbe Spieler schraubte abermals durch einen großartigen Fernschuss in den Winkel das Ergebnis auf 3:0. Robert Zisler verpasste kurz darauf knapp das 4:0. So setzten die Gäste den Schlusspunkt in der ersten Hälfte, als Tobias Narr durch einen Freistoß auf 1:3 verkürzte. Nach der Pause blieb die SpVgg die spielbestimmende Mannschaft und erhöhte durch Johann Guppenberger per sehenswertem Linksschuss auf 4:1. Damit gab man sich aber noch nicht zufrieden und erzielte durch denselben Akteur das 5:1. Der Schlusspunkt blieb den Gästen aus Klingsmoos vorbehalten, die durch einen von Alex Müller verwandelten Strafstoß den 5:2-Endstand erzielten. (stevo)

