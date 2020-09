21:00 Uhr

Jozinovic rettet dem VfR Neuburg das Remis

Keeper des VfR Neuburg hält beim 1:1 in Durach überragend.

Durach Nicht über ein 1:1-Remis beim Abstiegskandidaten VfB Durach kam der Tabellenzweite der Landesliga Südwest, VfR Neuburg, beim Re-Start der Saison 2019/2021 hinaus. Dabei mussten sich die Lilaweißen am Ende sogar bei ihrem Schlussmann Dominik Jozinovic bedanken, dass sie nicht gänzlich mit leeren Händen die Heimfahrt antreten mussten.

Dabei begann es recht verheißungsvoll für die Gäste. Marco Friedl traf aus spitzem Winkel nur den Pfosten (11.). In der 21. Minute bekamen die Gastgeber einen Freistoß zugesprochen, den Bastian Hartmann in den Winkel des VfR-Gehäuses zielte. Aber Jozinovic lenkte den Ball um den Pfosten. Eine Minute später tauchte der beste Akteur der Duracher, Tobias Seger, vor dem Neuburger Kasten auf, brachte es aber fertig, aus kurzer Distanz diesen zu verfehlen. Kurz darauf folgte bereits die nächste Chance für die Einheimischen. Diesmal war es Bastian Hartmann, der den Neuburger Keeper mit einem Schuss aus acht Metern prüfte (26.), doch auch er konnte ihn nicht überwinden.

VfR Neuburg: Scharbatke trifft zur Führung

Auch in der Folge ging das Duell Durach gegen Dominik Jozinovic weiter. In der 33. Minute bekam der VfB rund 25 Meter vor dem VfR-Tor einen Freistoß zugesprochen. Seger trat zur Vollstreckung an, scheiterte jedoch abermals an Jozinovic. 60 Sekunden später fischte der VfR-Goalie schließlich noch einen Schuss aus kurzer Distanz – erneut von Seger – aus dem Eck. Die Gäste versuchten es hingegen zumeist mit Schüssen aus der zweiten Reihe, die aber allesamt in der vielbeinigen Abwehr der Duracher hängen blieben. So ging es mit einem torlosen Remis in die Pause.

Der erste „Paukenschlag“ folgte in der 47. Minute: Fabian Scharbatke drang von rechts in den Strafraum ein und konnte nur noch durch ein Foul gestoppt werden. Den fälligen Strafstoß verwandelte er selbst zur insgesamt sicherlich etwas schmeichelhaften Führung. Bereits in der 58. Minute gelang den Hausherren allerdings der verdiente Ausgleich. Seger schlängelte sich durch die Abwehr und gab den Ball zu Niklas Eggensberger. Dessen Schuss wurde noch unglücklich von einem Neuburger Abwehrbein abgefälscht – 1:1! In der 66. und 90. Minute hatten die Duracher noch zwei Großchancen durch Seger. Doch auch diese wurden vom besten Akteur auf dem Platz, Dominik Jozinovic, pariert. Am Ende war es zweifelsohne ein glücklicher Punkt für den VfR Neuburg, der an diesem Tag schlichtweg den besseren Torhüter auf seiner Seite hatte. (heiß)

VfR Neuburg: Jozinovic, Eberwein, Scharbatke, Habermeyer, Meisinger, Mehl (70. Bader), Bishop, Belousow, Friedl, Düzgün (65. Stegmeir), Klink.

