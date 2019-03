21:47 Uhr

Jubel nach dem „Zitterspiel“

VfR Neuburg kommt im Heimspiel gegen den TSV Gilching durch einen frühen Treffer von Marco Friedl zu einem 1:0-Sieg. Die Gäste dezimieren sich bereits in der 28. Minute durch eine Rote Karte selbst

Von Xaver Habermeier

„Mehr Bewegung, konzentrierter spielen“, forderte Neuburgs Trainer Christian Krzyzanowski während der Partie gegen den TSV Gilching immer wieder von seinen Kickern – vor allem in der zweiten Hälfte. Denn Ausruhen und auf Sicherheit spielen konnten sich die Lilaweißen mit der 1:0-Führung durch den frühen Treffer von Marco Friedl (5.) noch nicht leisten. Und so blieb diese Partie nach einem Hin und Her beider Teams spannend bis zum Abpfiff. Am Ende konnte sich der VfR jedoch den „Dreier“ in der heimischen Sparkassen-Arena sichern.

„Wir hoffen auf eine Trendwende“, hatte Krzyzanowski vor einer Woche nach dem 2:2-Remis gegen den FV Illertissen II als Maxime ausgegeben. Und tatsächlich, die Lilaweißen zeigten am Samstagnachmittag gegen Gilching sofort nach dem Anpfiff ein anderes Auftreten. Mit Engagement und Laufbereitschaft waren sie mutig im Offensivspiel. Den Lohn heimste sich Friedl nach einer tollen Einzelaktion ein. Sein Lupfer über den gegnerischen Keeper hauchte den VfR-Akteuren richtig Leben ein.

Einziges Manko: Die sogenannten „hundertprozentigen Möglichkeiten“ wurden gleich reihenweise vergeben. Niklas Golling (12.), Friedl (15.) oder Rainer Meisinger (27.) verpassten es, einen weiteren Treffer nachzulegen. Positiv fiel in den ersten 45 Minuten auch der Regionalliga erfahrenen Neuzugang Michael Denz auf. Der Abwehrchef war bei Standards wie Ecken oder Freistößen auch immer wieder vorne zu finden.

Nach einem bösen Foulspiel an Sebastian Stegmeir sah Marvin Fauth bereits in der 28. Minute die Rote Karte. Wer meinte, die numerische Überlegenheit würde sich bemerkbar machen, wurde allerdings enttäuscht. Ganz im Gegenteil, denn der anfängliche Sturmlauf der Lilaweißen flachte nach dem Platzverweis merklich ab. Einzig der frische Wind im Stadion blies und ließ die 140 Zuschauer frösteln.

In der zweiten Hälfte zogen Regenwolken auf – und mit dem kühlen Nass kehrten Angst und Unsicherheit ins Neuburger Spiel zurück. Dabei stand Schlussmann Dominik Jozinovic häufiger im Blickpunkt, als ihm lieb sein durfte. Gleich mehrere Male verhinderte er einen möglichen Ausgleich. Zum Einsatz kamen in den Schlussminuten noch der junge Stürmer Eugen Belousow (20 Jahre) sowie Co-Trainer Alexander Egen, der sich nach einer langen Verletzungspause ab der 75. Minute wieder auf dem Platz zurückmeldete. Die eingewechselten Akteure waren in der Schlussphase vor allem mit Defensiv-Aufgaben beschäftigt. Aber der knappe Vorsprung war nach 90 Minuten gesichert und das Punktekonto erhöht.

Was den Neuburgern zudem Mut macht: Die Verletztenliste dürfte in naher Zukunft wieder kürzer werden. Spieler wie Daniel Eisenhofer oder Abdel Abou-Khalil, der gleichzeitig bei der zweiten Mannschaft im Einsatz war, kehren wohl bald zurück. Verletzt sind hingegen nach wie vor Robert Zisler, Dominik Schröder, Fabian Heckel und Lukas Labus. Mit Blick auf die nächste Auswärtsaufgabe am 17. März beim SV Egg/Günz fordert Krzyzanowski schon jetzt: „Wir müssen noch konzentrierter spielen und vor allen unsere Chancen verwerten.“

VfR Neuburg: Jozinovic, Stegmeir, Uhle (75. Belousow), Klink (75. Egen), Schittler, Denz, Riedelsheimer, Golling), Meisinger, Habermeyer (85. Bishop), Friedl.

