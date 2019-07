vor 35 Min.

Jubel nach packendem „Finish“

Damen der TeG Neuburg können nach dem Sieg in Mönchsdeggingen vorzeitig die Meisterschaft feiern

Von Valeska Jansen

Jubel im Lager der TeG Neuburg: In einem packenden „Finish“ sicherten sich die Damen durch einen 5:4-Erfolg in Mönchsdeggingen vorzeitig die Meisterschaft in der Bezirksklasse 2.

Damen, Bezirksklasse 2: TSV Mönchsdeggingen – TeG Neuburg 4:5: Spannender hätte die Begegnung nicht sein können, denn es standen sich die beiden Meister-Anwärter direkt gegenüber. Susanne Poetsch (6:4, 6:1), Valeska Jansen (6:4, 5:7, 10:3), Christina Gramlich (0:6, 0:6), Franziska Habermayr (3:6, 3:6), Nicole Bauernfeind (3:6, 0:6) und Ana Gagula (7:6, 6:2) starteten weniger souverän als in die bisherigen Partien. Die Mannschaft, die zwei Doppel für sich entscheiden konnte, sollte somit zum Aufsteiger gekürt werden. Nach der Niederlage von Bauernfeind/Gagula (1:6, 0:6) waren die Gastgeber zunächst im Vorteil. Doch Gramlich/Habermayr (6:2, 6:0) glichen wieder aus. Nach einem präzise platzierten Volley zum Matchball von Poetsch/Jansen (6:4, 6:3) war die Meisterschaft perfekt, die den Neuburgerinnen bereits vor dem letzten Saisonspiel nicht mehr zu nehmen ist.

Herren 65, Bayernliga: TC Berchtesgaden – TeG Neuburg 5:1: Trotz herrlicher Bergkulisse war die Stimmung von Gerhard Hollmann (0:6, 1:6), Arnold Müller (0:6, 1:6), Robert Miesl (6:3, 6:1) und Günter Neumaier (2:6, 6:3, 5:10) getrübt. Auf das unglückliche Einzelergebnis von Neumaier folgten erneut Tiebreak-Pech bei Miesl/Öxler (6:7, 6:3, 7:10) und ein aussichtsloses Einser-Doppel mit Hollmann/Neumaier (1:6, 1:6). Damit war ein mögliches Unentschieden, das den Klassenerhalt gesichert hätte, vergeben.

Herren 70, Landesliga: TeG Neuburg – DJK Augsburg-Lechhausen 4:2: Gerhard Hollmann (4:6, 4:6), der auch bei den Herren 65 die „Eins“ vertritt, konnte lediglich mit seinen Teamkollegen jubeln. Klaus Herrmann (6:4, 6:0), Freddy Kohler (6:0, 6:1) und Peter Burkert (6:0, 6:1) behaupteten souverän ihren zweiten Tabellenplatz. Herrmann/Neumaier (6:0, 6:0) sorgten letztlich für zwei Siegerpunkte im Ranking, sodass die Niederlage von Hollmann/Öxler (1:6, 3:6) zu keinerlei Veränderungen mehr führte.

Freizeit-Herren Doppel 60, Kreisklasse 1: TeG Neuburg – EC SG Donauwörth 4:0: Zur Höchstform lief das Freizeit-Team auf. Walter Nauderer und Helmut Kumpfe (6:3, 6:2; 6:2, 6:0), die sich bereits über die gesamte Saison hinweg als eingespieltes Doppel präsentierten, waren erneut unschlagbar. Volker Gebert und Henner Kress (1:6, 7:6, 11:9) gewannen nach einer fulminanten Aufholjagd, während Gebert/Peter Burkert (6:2, 6:0) den „Zu-Null-Sieg“ entsprechend einläuteten.

Midcourt U10, Kreisklasse 1: TC Aichach – TeG Neuburg 12:8: TeG Neuburg – DJK Stozard 8:12: Zwei Mal hervorragend gekämpft – und doch knapp verloren! Sowohl gegen Aichach als auch Stotzard ging der Nachwuchs mit einer 6:2-Führung aus den Motorik-Wettbewerben. Ewa Krzyzanowski (4:5), Lukas Geier (6:0), Lukas Reiter (1:6), Balduin Fischer-Stabauer (3:6), Luana Coaja (2:6), Luisa Poetsch (1:6), Dilyana Vicheva (6:0) und Franziska Fischer-Stabauer (6:1) ließen sich jedoch in den Einzeln den Schneid abkaufen, weshalb sich ihr Vorsprung in beiden Begegnungen verkürzte. Die Doppel-Paarungen um Ewa/Balduin (3:6) und Lukas/Lukas (3:5) sowie Luana/Rebecca Kinskofer (6:2) und Dilyana/Franziska (4:6) konnten die Ergebnisse nicht mehr retten.

Dunlop Kleinfeld U9: TeG Neuburg – SV Donaumünster 5:15: Erneut brachten die Motorik-Spiele die Neuburger in Führung (5:3). Dies sollten jedoch die einzigen Punkte des Spieltages bleiben. Marcello Minucci (0:5), Julia Firl (0:8), Jule Seifarth (1:8) und Magdalena Raps (1:4) konnten sich in keinem der Einzel mehr behaupten. Marcello und Noah (0:6) sowie Julia und Jule (2:4) bewiesen trotzdem Sportsgeist und traten mutig zu den folgenden Doppeln an.

