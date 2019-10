vor 17 Min.

Jubelnde Mösler, enttäuschte Burgheimer

TSG Untermaxfeld feiert im Aufsteiger-Duell beim SV Thierhaupten einen wichtigen 2:1-Erfolg. Die Schützlinge von Spielertrainer Mathias Heckel müssen sich dagegen dem BC Rinnenthal mit 0:1 geschlagen geben

Während der TSV Burgheim überraschend seine Heimpartie gegen den BC Rinnenthal mit 1:2 verlor, kam die TSG Untermaxfeld in Thierhaupten zu einem wichtigen 2:1-Erfolg.

Thierh. – Untermaxfeld 1:2

Untermaxfeld erspielte sich zunächst eine Möglichkeit nach der anderen. Thomas Edler hätte nach einem Eckball schon nach drei Minuten für die Führung sorgen können, zielte per Kopf aber knapp vorbei. In der elften Minute hatte dann Michael Beck mit einem Kopfball an die Latte Pech. Doch bereits eine Minute später war Marco Veitinger im Zweikampf hartnäckiger als die Abwehr der Gastgeber und konnte zur verdienten Gästeführung vollenden. In der 19. Minute musste dann wieder das Aluminium mithelfen, als der starke SV-Keeper Simon Wolf einen platzierten Schuss des überragenden Ray Bishop gerade noch mit einer Glanzparade an die Latte lenken konnte. Untermaxfeld erspielte sich Chancen fast im Minutentakt. Aber Marco Veitinger und Michael Beck scheiterten aus der Distanz und auch Bishop konnte seinen Slalomlauf durch die Abwehr nicht mit einem Treffer krönen (26.). Thierhaupten versuchte jetzt ebenfalls, zielgerichteter nach vorne zu spielen, was aber in der 38. Minute in einem Gästekonter endete, den Maximilian Koschig im Nachschuss zum 0:2 abschloss.

In der 50. Minute hätte Bishop die Partie dann endgültig entscheiden können. Doch Thierhaupten Torhüter Simon Wolf hielt seine Mannschaft mit einem guten Reflex weiter im Spiel. Die Gastgeber waren jetzt besser im Geschehen und Ex-Profi Dominik Reinhardt trieb seine Mannschaft immer wieder nach vorne. In der 51. Minute prüfte er TSG-Keeper Florian Gläser mit einem Aufsetzer und eine Minute später setzte Reinhold Armbrust eine Reinhardt-Flanke per Kopf knapp am Tor vorbei. In der 76. Minute war es dann auch Dominik Reinhardt, der den Ball nach einem Abwehrfehler zum Anschlusstreffer über die Linie stochern konnte. Untermaxfeld musste jetzt dem hohen Tempo der ersten Halbzeit Tribut zollen, brachte die knappe Führung aber über die Zeit. (bre)

Burgheim – Rinnenthal 0:1

Es entwickelte sich zuerst eine ausgeglichene und umkämpfte Partie, bei der sich der TSV nach und nach leichte Vorteile erspielte. Doch außer ein paar guten Läufen durch Fabian Fetsch und Distanzschüssen von Luca Jurida und Michael Habermeyer war wenig geboten. Nach gut einer halben Stunde erkämpfte sich Fetsch den Ball am eigenen Strafraum und spielte einen tollen Pass auf Biber. Dieser lief frei auf den Gästekeeper zu, konnte diesen aber nicht überwinden. Im Gegenzug folgte dann die kalte Dusche: Nach einem Zuspiel in die Gasse war die bis dato sichere TSV-Abwehr ausgespielt und musste das überraschende 0:1 durch Julian Büchler hinnehmen. Burgheim brauchte kurz, um sich davon zu erholen, übernahm aber bis zur Halbzeit wieder das Kommando. In der 35. Minute hatten die TSV’ler bereits den Torschrei auf den Lippen: Nach tollem Einsatz von Fetsch scheiterte Biber aus kurzer Distanz erneut. Wenig später setzte Holler gekonnt Jurida in Szene. Doch dieser verzog freistehend aus zehn Metern. Im zweiten Abschnitt verteidigte Rinnenthal weiter sehr tief. Burgheim fand aber zunächst keine Mittel dagegen. Erst nach rund 70 Minuten hatte Johannes Löffler die Möglichkeit zum Ausgleich. Sein Kopfball ging aber drüber. Kurz darauf verzog Fetsch bei einer Direktabnahme. Nachdem den Hausherren auch in der Schlussphase nichts mehr gelang, blieb es beim 0:1. (stad)

Themen folgen