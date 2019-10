21:45 Uhr

Jürgen Breit: „Unser Ziel ist die 1. Liga“

Zweitligist Eichenlaub Unterstall absolviert am Sonntag seinen ersten Heimwettkampf der Saison

Von Dirk Sing

Die Zweitliga-Schützen von Eichenlaub Unterstall präsentieren sich am Sonntag ihren Fans. Im Schützenheim steht der erste Heimwettkampf der Saison gegen den SV Petersaurach II (11 Uhr) und die FSG Kempten (16.15 Uhr) an. Wir haben uns im Vorfeld mit dem Trainer und sportlichen Leiter Jürgen Breit unterhalten.

Herr Breit, wie groß ist die Vorfreude auf den ersten Heimauftritt in der noch jungen Saison?

Breit: Die Freude, wenn man an den eigenen Schießständen ran darf, ist natürlich immer riesengroß. Einerseits bleibt uns in diesem Fall eine größere Anreise erspart. Andererseits hoffen wir bei diesem Wettkampf auf möglichst viele Zuschauer, die unser Team lautstark unterstützen. Kurzum: Wir wollen und müssen diesen Heimvorteil nutzen!

Der Auftakt in die diesjährige Saison verlief indes nicht wirklich wunschgemäß. Vor knapp zwei Wochen musste sich Ihre Mannschaft sowohl dem Post SV Plattling als auch der FSG Dießen knapp mit 2:3 geschlagen geben. Musste man bereits im Vorfeld mit diesen Niederlagen rechnen oder kamen diese doch etwas überraschend?

Breit: Zunächst einmal muss man sagen, dass die 2. Liga Süd in diesem Jahr extrem ausgeglichen ist. Gegen Plattling hatten wir bereits einen Vorbereitungs-Wettkampf geschossen, bei dem auch einige Schützen aus unserer zweiten Mannschaft zum Einsatz gekommen waren. Bei diesem hat sich schon gezeigt, dass es – falls die Plattlinger erneut auf diesem hohen Niveau schießen würden – auch in der Punktrunde eine ganz enge Kiste werden dürfte. Und genau das war letztlich auch der Fall. Hinzu kam, dass wir in Burglau in einer neuen Schützenhalle geschossen haben, in der einige Athleten mit den Lichtverhältnissen Probleme hatten. Wobei das jetzt sicher keine Ausrede ist, da letztlich jeder Schütze damit zurechtkommen musste. Ähnlich war es dann anschließend gegen Dießen. Wenn man so will, dann waren das zwei ’Du kannst gewinnen-, musst aber nicht gewinnen-Wettkämpfe“.

In wieweit hat sich der Eichenlaub-Kader im Vergleich zum vergangenen Jahr verändert?

Breit: Nun, es war der Wunsch unserer Athleten, dass das Team in dieser Form zusammenbleibt. Mit der österreichischen Nationalkader-Schützin Marie-Theres Auer, die uns jedoch beim ersten Wettkampf-Wochenende aufgrund eines Kader-Eingangslehrgangs in Österreich noch nicht zur Verfügung stand, haben wir daher auch nur einen Neuzugang dazugenommen. Laut ihrem Wettkampf-Kalender wird Marie-Theres aber an diesem Wochenende in Unterstall dabei sein.

In der abgelaufenen Saison wurde der Aufstieg in die 1. Liga bekanntlich nur knapp verpasst! Ist der Sprung in Deutschlands höchste Klasse bei den Eichenlaub-Schützen in diesem Jahr das erklärte Ziel?

Breit: Ja, ich habe den Bundesliga-Aufstieg intern als Ziel ausgegeben! Beim letzten Mal lautete die Vorgabe „Platz eins bis drei“ – und wir sind Zweiter geworden! Von dem her habe ich gesagt, dass ich kein niedrigeres Ziel formulieren kann. Unser Hauptfokus liegt zunächst natürlich auf dem Erreichen des Aufstiegskampfes. Und dann soll es möglichst nach oben gehen – wobei man das nach den beiden Niederlagen zum Auftakt fast schon überdenken muss.

Themen folgen