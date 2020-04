Jürgen Meissner: Einstand mit großen Hindernissen

Plus Mit viel Elan und Ehrgeiz ist der neue Sportliche Leiter des VfR Neuburg, Jürgen Meissner, an seine neue Aufgabe herangegangen. Doch seit der Corona-Krise sind dem 41-Jährigen die Hände gebunden. Mit welchen Problemen er dabei zu kämpfen hat

Es hätte zweifelsohne ein deutlich einfacherer Einstieg für Jürgen Meissner als Sportlicher Leiter beim Fußball-Landesligisten VfR Neuburg werden können. Anstatt sich mit vollem Tatendrang in seine neue Aufgabe bei den Lilaweißen zu werfen, machte ihm die Corona-Krise einen dicken Strich durch seine Rechnung. Wir haben uns mit dem 41-Jährigen, der einst sowohl in der Jugend als auch ersten und zweiten Herrenmannschaft des VfR kickte, näher unterhalten.

Herr Meissner, auch bei Ihnen die derzeit wichtigste Frage zuerst: Wie geht es Ihnen?

Meissner: Vielen Dank der Nachfrage. Meine Familie und ich sind glücklicherweise wohlauf.

Dann lassen Sie uns gleich zum Sportlichen kommen. Sie haben die Nachfolge des Ende Januar zurückgetretenen Roland Portune als Sportlicher Leiter beim VfR Neuburg übernommen! Wie kam es zu dieser Zusammenarbeit?

Meissner: Nun, nachdem ich im Januar beim Bayernliga-Tabellenführer FC Pipinsried, bei dem ich in erster Linie für die Sponsoren-Akquise und Marketing, aber auch als „rechte Hand“ von Manager Roman Plesche (beendete ebenfalls seine Tätigkeit beim FCP Ende Dezember, Anm. d Red.) tätig war, zurückgetreten bin, war ich im Fußball-Geschäft quasi ohne Job. Der Kontakt zum VfR Neuburg kam dann über Martin Stanek zustande, der mich dort bei Abteilungsleiter Roland Egen als Sportlichen Leiter empfohlen hat. Danach ist das Ganze eigentlich ziemlich schnell ins Rollen gekommen.

Wie würden Sie Ihren Aufgaben-Bereich beim VfR Neuburg beschreiben?

Meissner: Meine Hauptaufgabe als Sportlicher Leiter ist es in allererster Linie, den Spielerkader zusammenzustellen. In Verbindung damit fällt auch die Sponsoren-Akquise als zweiter Punkt mit in meinen Tätigkeits-Bereich.

Sie sind sicherlich mit viel Elan und Enthusiasmus in Ihre neue Aufgabe bei den Lilaweißen gestartet. Wie frustrierend ist es für Sie, dass Ihnen aufgrund der Corona-Pandemie derzeit quasi die Hände gebunden sind?

Meissner: Wenn man so will, dann war es für mich persönlich der schlimmste Zeitpunkt, an dem diese Krise passieren konnte. Es ist einfach ungemein schwierig, mit einem potenziellen neuen Spieler zu verhandeln, da dieser auch mit seinem aktuellen Verein kaum sprechen kann, wie es dort weitergeht. Aber auch die Tatsache, dass man sich mit diesen Akteuren momentan nicht treffen kann und alles nur über das Handy abläuft, ist natürlich nicht optimal. Diesbezüglich ist dieser Zeitpunkt schlichtweg brutal – aber so etwas kann man sich ja nicht aussuchen.

Die Suche nach möglichen neuen Sponsoren dürfte sich demnach ebenfalls als überaus schwierig erweisen...

Meissner: Absolut! Aus diesem Grund bin ich in diesem Bereich bislang auch noch gar nicht tätig geworden, weil es schlichtweg keinen Sinn macht. Mir ist natürlich bewusst, dass Firmen in der momentanen Situation ganz andere Probleme haben, als einen Fußballverein zu sponsern. Man muss jetzt einfach abwarten, wie sich das Ganze weiterentwickelt.

Bild: Daniel Worsch

Wie uns aus Mannschaftskreisen bestätigt wurde, verzichten die Spieler und Trainer des VfR Neuburg im April auf ihr Geld. Wie werten Sie dieses Zeichen der Solidarität?

Meissner: Das schätze ich sehr und finde es auch super und absolut korrekt von den Jungs. Wenn man nicht trainiert und spielt, dann ist es ja ungefähr so, als wenn man nicht in die Arbeit geht. Dann bekommt man ja auch kein Geld. Von dem her ist es eine schöne Sache, dass sich die Spieler darauf eingelassen haben.

Um nochmals auf das Thema Spielerkader/Sponsoren zurückzukommen: Wie schwierig ist es aufgrund der von Ihnen bereits beschriebenen Thematik in Sachen Neuzugänge, aber auch der Ungewissheit, wie das finanzielle Budget für die kommende Saison überhaupt aussehen wird, eine schlagkräftige Mannschaft zusammenzustellen?

Meissner: Das ist in der Tat sehr schwierig. Wie Sie gesagt haben: Sowohl Spieler- als auch Sponsoren-Gespräche liegen derzeit auf Eis. Was wir zumindest wissen, ist die Tatsache, wer uns aus dem aktuellen Kader eine Zusage für die kommende Saison gegeben hat beziehungsweise welche Spieler uns verlassen werden – das ist schon mal ein positiver Aspekt! Was neue Akteure betrifft: Klar, es gibt Gespräche über das Telefon. Aber so lange nichts unterschrieben ist, können wir leider noch nichts vermelden.

Stichwort Gegenwart: Denken Sie, dass im Amateur-Bereich der Spielbetrieb in der Saison 2019/2020 nochmals aufgenommen wird?

Meissner: (überlegt) Ich hoffe und glaube es. Aus meiner Sicht ist es ungemein schwer, einen Meister und Absteiger festzulegen, wenn eine Saison nicht regulär beendet wird. Nehmen wir das Beispiel in der Landesliga: Aktuell ist der FC Gundelfingen zwar Erster. Doch anhand der zahlreichen noch verbleibenden Partien hätten wir die Chance, selbst noch Meister zu werden. Im Abstiegskampf sieht es ja genau so aus. Eine solche Entscheidung könnte definitiv Probleme mit sich bringen. Eine sportliche Lösung wäre letztlich immer die fairste.

Blicken wir zum Abschluss noch etwas in die Zukunft: Wohin wollen Sie den VfR Neuburg in den nächsten Jahren führen beziehungsweise wie würden Sie Ihr Ziel und Konzept definieren?

Meissner: Zunächst einmal gilt es, nach der Aufregung und den „Vorfällen“ in den vergangenen Monaten, die bekanntlich vor meiner Zeit waren, wieder eine gewisse Struktur und Ruhe in den Verein zu bekommen. Neben dem Aufbau einer schlagkräftigen ersten und zweiten Mannschaft möchte ich meinen Fokus speziell auf die Jugend legen, damit es auch dort aufwärtsgeht. Was die ’Erste’ betrifft: Sollten wir in der kommenden Saison weiter in der Landesliga spielen, wäre es schon unser Anspruch, erneut oben dabei zu sein – ohne jetzt ein ganz konkretes Ziel auszugeben.