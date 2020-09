vor 3 Min.

Jürgen Roth: „Reserve-Partien der A-Klasse werden nicht besetzt“

Schiedsrichter-Obmann Jürgen Roth erklärt im NR-Interview, warum einige Begegnungen am kommenden Wochenende ohne Unparteiische stattfinden müssen. Zudem bereitet ihm und seinen Kollegen das Zuschauer-Verhalten auf zahlreichen Plätzen große Sorgen.

Von Dirk Sing

Wenn es in den vergangenen Wochen und Monaten in Sachen Fußball um eine Fortführung oder einen Abbruch der laufenden Saison im bayerischen Amateur-Bereich ging, standen vor allem die Vereine und deren Verantwortliche – wie beispielsweise bei den jeweiligen Abstimmungen des Bayerischen Fußball-Verbandes – im Mittelpunkt. Die Unparteiischen galten hingegen zumeist nur als „schmuckes Beiwerk“, die sich diesen Entscheidungen quasi zu fügen haben. Nachdem am vergangenen Wochenende nun der Re-Start in den bayerischen Ligen erfolgt ist, hat sich die Neuburger Rundschau mit dem Obmann der Schiedsrichtergruppe Neuburg, Jürgen Roth, über seine ersten Eindrücke sowie der „seiner“ Referees unterhalten.

Herr Roth, das erste Punktspiel-Wochenende nach dem Re-Start ist absolviert. Welches Feedback haben Sie seitdem von „Ihren“ Schiedsrichtern bekommen beziehungsweise welche Eindrücke konnten Sie selbst gewinnen?

Roth: Ich habe in der Tat sowohl noch am Sonntag als auch am Montag zahlreiche Rückmeldungen bekommen – und ich würde sagen, dass diese eher durchwachsen waren. Es wurde letztlich nicht in allen Vereinen trotz großer Bemühungen und Anstrengungen dieses vom Bayerischen Fußball-Verband vorgegebene Hygiene-Konzept zu 100 Prozent umgesetzt, sodass es doch hier und dort noch etwas Nachholbedarf gibt.

Wo lagen Ihren Informationen nach die größten Probleme bei der Umsetzung?

Roth: Nun, es sind eigentlich Dinge, die die Schiedsrichter im Grunde nichts anzugehen haben. Uns wurde von „oben“ übermittelt, dass wir uns um die Zuschauer nicht zu kümmern brauchen. Aber gerade hier wurde an einigen Ecken die Abstandsregelung nicht eingehalten. Ich selbst war am Wochenende auch auf einem Fußballplatz zur Schiedsrichter-Beobachtung – und auch dort war von einem Mindestabstand oftmals nichts zu sehen! Was für uns Schiedsrichter indes wichtig ist, wurde dagegen zumeist umgesetzt: Die Spieler haben sich an die Hygiene-Regeln gehalten.

Sie haben das Thema „Zuschauer/Mindestabstand“ gerade angesprochen. Diese Problematik dürfte es zweifelsohne am Wochenende auf zahlreichen anderen Plätzen ebenfalls gegeben haben. Glauben Sie, dass sich die Besucher gänzlich bewusst sind, welche Verantwortung sie letztlich tragen und dementsprechend auch welchen Einfluss sie auf die Fortdauer der Punktspiel-Runde haben?

Roth: Ich möchte natürlich nicht alle Zuschauer über einen Kamm scheren. Das wäre nicht fair. Aber ich glaube schon, dass die überwiegende Mehrheit davon ausgeht, dass wir – was die Austragung der Fußball-Spiele betrifft – mittlerweile eine Normalität wie vor der Pandemie haben. Ich habe selbst die Beobachtung gemacht, dass die Leute bis zur Einlass-Kontrolle noch ihre Masken tragen, diese danach aber nahezu gänzlich verschwinden. Wenn sie dann auf dem Gelände sind, wird auch nicht mehr auf den Mindestabstand geachtet und sich hinter der Bande im Pulk zusammengestellt. Daher habe ich auch den Eindruck, dass bei vielen Zuschauern das Bewusstsein, unter welchen Vorgaben wir überhaupt wieder Fußball spielen können, nicht vorhanden ist.

Würden Sie sagen, dass sich der Verantwortungsbereich der Schiedsrichter mit der Ein- und Durchführung des Hygiene-Konzepts auf den Sportplätzen verändert hat?

Roth: Natürlich müssen auch wir Schiedsrichter uns erst einmal daran gewöhnen, dass sowohl im Umgang mit den Spielern als auch den Verantwortlichen eine „andere Normalität“ vorherrscht und wir dementsprechend eine gewisse Vorbildfunktion innehaben. Diese neue Situation umzusetzen und vorzuleben, ist aktuell unsere Hauptaufgabe. Wenn ich das bisherige Feedback der Vereine zur Kenntnis nehme, dann halten sich unsere Unparteiischen bislang auch daran. Aber klar, die Kommunikation ist derzeit deutlich schwieriger als zuvor. So sollen zum Beispiel die Schiedsrichter nicht mehr in die Mannschaftskabinen gehen. Wo soll man dann miteinander kommunizieren? Im Freien? So lange das Wetter noch gut ist, geht das. Ich sehe dann aber ein Problem, wenn es kalt wird und regnet. Dann müssen wir uns überlegen, wie wir das künftig machen. Nichtsdestotrotz werden wir uns dieser Herausforderung stellen, damit das Ganze für uns zur Normalität wird.

Bild: srg

Neben dem Herren-Bereich werden nach und nach auch bei den Frauen sowie in der Jugend die Punktspiele wieder beginnen. Ist die Schiedsrichtergruppe Neuburg aufgrund der Corona-Krise überhaupt in der Lage, weiterhin alle Partien mit Unparteiischen zu besetzen oder gibt es aufgrund eines möglichen „Schiedsrichter-Schwundes“ diesbezüglich doch einige Probleme?

Roth: Nun, ich habe am Montag mit einem meiner Stellvertreter genau über dieses Thema gesprochen. Wir werden am kommenden Wochenende die Reserve-Partien der A-Klasse Neuburg nicht besetzen. Der Grund hierfür ist schnell erklärt: Insgesamt 15 ältere Kollegen, die bislang vermehrt Reserve-Begegnungen geleitet haben, stehen aufgrund der Corona-Pandemie zumindest einmal bis zum Jahresende nicht mehr zur Verfügung. Für uns ist das natürlich schon eine gewaltige Zahl, die erhebliche Probleme mit sich bringt. In der Prioritäten-Liste steht indes die Besetzung einer Bezirksliga-Frauen-Partie vor einem A-Klassen-Reserve-Spiel. Daher sind mir am Wochenende leider die Hände gebunden.

Bei den Online-Umfragen des BFV zum Thema Fortsetzung oder Abbruch der Saison 2019/2020 wurden bekanntlich ausschließlich die Vereine befragt. Würden Sie sich diesbezüglich als Schiedsrichter mehr Aufmerksamkeit und auch ein Mitspracherecht wünschen?

Roth: Ich würde mir definitiv wünschen, dass wir hier künftig etwas mehr einbezogen werden – wobei der Verbandsschiedsrichter-Ausschuss des BFV schon bemüht war, dass wir informiert wurden. Ein etwaiges Mitspracherecht hatten wir allerdings überhaupt nicht. Letztlich wurde uns gesagt: So wird es gemacht – und damit ist das Thema erledigt! In meinen Augen wäre es auf alle Fälle wünschenswert gewesen, wenn wir beispielsweise von Verbandsseite auch einmal gefragt worden wären, ob die jeweiligen Schiedsrichtergruppen anhand der Spielpläne überhaupt in der Lage sind, die jeweiligen Ligen und Partien zu besetzen. Das hat leider gänzlich gefehlt.

Lassen Sie uns zum Abschluss noch etwas in die nähere Zukunft blicken. Das Hallenturnier der Schiedsrichtergruppe Neuburg hat bereits seit Jahrzehnten seinen festen Platz im Terminkalender der hiesigen Kicker und Vereine. Können Sie sich derzeit vorstellen, dass die 41. Auflage im Januar 2021 ausgetragen werden kann?

Roth: Ehrlich gesagt, schieben wir das Hallenturnier momentan noch etwas vor uns her. In der vergangenen Woche war bei der Stadt Neuburg die Besprechung bezüglich der Hallen-Belegung, bei der wir auch vertreten waren. Wenn wir die Konzepte der Stadt Neuburg, wonach wir ja 200 Leute in der Halle haben dürften, und unseres aus den vergangenen Jahren gegenüberstellen würden, was wir aktuell nicht umsetzen könnten, dann wäre der Aufwand schlichtweg zu groß. Auch wenn wir erst Anfang Oktober eine endgültige Entscheidung treffen werden, neige ich zum jetzigen Zeitpunkt eher dazu, in diesem Winter kein Hallenturnier durchzuführen.

Themen folgen