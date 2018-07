Jugend trifft Erfahrung

vor 17 Min.

Mit Türkspor Augsburg hat der VfR Neuburg am Samstag eine hohe Hürde zu nehmen. Trainer Christian Krzyzanowski baut weiterhin auf die Euphorie des Aufstiegs.

Von Benjamin Sigmund

Zwei Spieltage der Fußball-Landesliga sind absolviert, vier Punkte hat der VfR Neuburg bereits auf seinem Konto. Nach dem 2:2 zum Auftakt gegen Cosmos Aystetten gewannen die Lilaweißen am Mittwochabend mit 2:1 beim FC Memmingen II.

„Ich bin sowohl mit unserer Punktausbeute als auch dem Auftreten der Mannschaft zufrieden“, sagt Trainer Christian Krzyzanowski über den Saisonstart des Aufsteigers. Sowohl „spielerisch als auch körperlich“ könne sein Team gut mithalten. Dennoch sieht der 41-Jährige Verbesserungspotenzial. „Uns fehlen noch Cleverness und Handlungsschnelligkeit. Wir machen zu viele individuelle Fehler, die in der Landesliga sofort bestraft werden“, so Krzyzanowski. Obwohl der VfR über zahlreiche Akteure in seinen Reihen verfügt, die bereits in der Regional- und Bayernliga aktiv waren, verweist Krzyzanowski auf die fehlende Erfahrung in Teilen seines Kaders. „Einige Spieler haben vor zwei Jahren noch in der Kreisliga gespielt, das darf man nicht vergessen.“

In der Tat zählt der VfR Neuburg mit einem Durchschnittsalter von knapp 23 Jahren zu den jüngeren Teams der Liga. Über geballte Erfahrung verfügt hingegen Türkspor Augsburg, das am Samstag (17 Uhr) in Neuburg zu Gast ist. Knapp drei Jahre im Schnitt älter als die des VfR war die Startelf der Augsburger an den ersten beiden Spieltagen. „Wir müssen unsere Euphorie des Aufstiegs und Unbekümmertheit dagegensetzen“, sagt Krzyzanowski. „Türkspor versucht alles, spielerisch zu lösen. Wir müssen versuchen, viel zu laufen, sie früh unter Druck setzen und verhindern, dass sie zum Spielen kommen.“ Mit Emre Kurt, Tobias Heikenwälder und Lorenzo Kremes verfüge Türkspor über starke Individualisten. Bisher präsentieren sich die Augsburger als kleine Wundertüte. Dem 3:0-Erfolg in Oberweikertshofen folgte unter der Woche die 1:3-Heimpleite gegen den FV Illertissen II. „Noch ist die Liga unberechenbar“, sagt Krzyzanowski. „Fakt ist jedoch, dass Nuancen die Spiele entscheiden. Wir müssen immer 100 Prozent abrufen, um in den Spielen bestehen zu können und das nötige Spielglück haben.“

Das sei etwa beim Sieg in Memmingen der Fall gewesen, als Torhüter Philipp Mayr den VfR mit starken Paraden beim Stand von 1:1 im Spiel hielt. Ob Mayr erneut im Kasten steht, steht noch nicht fest. Neuzugang Dominik Jozinovic ist aus dem Urlaub zurück und könnte im Tor stehen. „Wir werden erneut durchwechseln“, kündigt Krzyzanowski an. So dürfte Alexander Müller, der im Allgäu studienbedingt nicht zur Verfügung stand, in die Startelf zurückkehren. Außerdem wird Kadir Aktas, der bisher keine Minute auf dem Feld stand, von Anfang an spielen. Ebenfalls noch nicht eingesetzt wurde Daniel Eisenhofer. Er konnte zuletzt aber kaum trainieren und wird voraussichtlich auf der Bank Platz nehmen. Weiterhin nicht zur Verfügung stehen Robert Zisler, Fabian Heckel und Lucas Labus. Alle drei könnten aber „in naher Zukunft zurückkehren“, so Krzyzanowski.

