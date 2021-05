FC Bayern bietet Trainingseinheiten an

Kooperationspartner der SpVgg Joshofen-Bergheim veranstaltet am 31. Mai und 1. Juni virtuelle Cybereinheiten für die Jahrgänge 2010 und 2011. So können sich interessierte Vereine anmelden

Es ist eine besondere Kooperation zwischen dem Förderkader des FC Bayern München und der SpVgg Joshofen- Bergheim, dessen Start im September geplant ist. Zur Überbrückung wird nun ein kostenloses Cybertraining angeboten.

„Die Basis unserer Trainingsphilosophie ist Freude am Sport. Wir werden im Cybertraining sowohl polysportiv als auch fußballspezifisch in Wettkampfformen trainieren“, so Kilian König, der Koordinator des Förderkaders beim FC Bayern ist.

„Unser Anspruch ist es, die Kooperation mit der SpVgg Joshofen-Bergheim auch vor dem offiziellen Trainingsstart im September 2021 zu leben. Gerade im Hinblick auf die Coronapandemie haben wir Verantwortung für jeden Jugendlichen, der Fußball spielt.“ Das Konzept sei zugunsten der Kinder ausgerichtet. „Wir wollen Bewegungstalente kindgerecht im heimischen Umfeld fördern“, erklärt Kilian König.

Nach den pandemiebedingten Einschränkungen der vergangenen Monate freue sich die Gesellschaft über die angekündigten, schrittweisen Lockerungen im täglichen Leben. Auch für den Amateur- und Nachwuchsfußball zeichnen sich allmählich Perspektiven für eine Rückkehr in den Trainingsbetrieb ab – nach einer Durststrecke von nun schon weit über einem halben Jahr. Denn solange ist es vielerorts her, dass Kinder und Jugendliche wegen zu hoher Inzidenzen ihrem Hobby nachgehen konnten.

Um die Zeit des Wartens zu überbrücken, bietet der FC Bayern Campus den ganz jungen Fußballerinnen und Fußballern im Raum München und den angrenzenden Regionen eine tolle Gelegenheit. In der zweiten Pfingstferien-Woche können Nachwuchskicker der Jahrgänge 2010 und 2011 (E-Jugend) nach dem Motto „#zamhoidn“ an einem Cybertraining des FC Bayern München teilnehmen.

In den vergangenen Monaten habe der FC Bayern mit den U-Mannschaften im Bereich des virtuellen Trainings gute Erfahrungswerte gesammelt und will diese an die Talente der Region weitergeben. Der Klub möchte den Kindern dadurch noch einmal zusätzliche Motivation und Durchhaltevermögen für die anstehenden Wochen schenken, bevor es dann hoffentlich bald für die Spielerinnen, Spieler und Eltern wieder zum regulären Trainingsbetrieb kommen wird.

„Das Erleben einer großen Bewegungsvielfalt im Kinderbereich ist die Grundvoraussetzung für das späte Erreichen eines Spitzenniveaus im Fußball“, so der Koordinator.

Datum Montag, 31. Mai und Dienstag, 1. Juni 2021

Uhrzeit jeweils im Zeitfenster von 16 Uhr bis 20.15 Uhr

Trainingsdauer 30 Minuten

Benötigtes Trainingsmaterial 1 Fußball, 2 Hütchen & 1 Tennisball (Alternative zu Hütchen und Tennisball: ähnliches Material)

Benötigte Trainingsfläche 6 Quadratmeter (3 m x 2 m)

Anmeldung Die Anmeldung hierzu erfolgt bis 28. Mai 2021 bei Kilian König (Koordinator Förderkader) per E-Mail unter kilian.koenig@fcbayern.com mit Angabe des Namens, Jahrgangs und Vereins sowie des gewünschten Trainingstags (31. Mai oder 1. Juni). Es werden nur vollständig eingehende Anmeldungen bearbeitet. Die Vereine erhalten als Bestätigung eine E-Mail mit dem Link zum Cybertraining sowie einem zugeteilten 30-minütigen Zeitfenster. (rolg)