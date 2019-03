vor 4 Min.

Julian Mayr bricht den Bann

Der Winter-Neuzugang erzielt nach einigen vergebenen Chancen das 1:0 für den FC Ehekirchen gegen den SC Altenmünster. Danach sorgen zwei Einwechselspieler für die Entscheidung.

Der FC Ehekirchen bleibt in der Fußball-Bezirksliga Nord auf Erfolgskurs. Mit dem 3:0-Erfolg gegen den SC Altenmünster festigten die Panknin-Schützlinge die Tabellenführung vor dem SC Bubesheim.

Ehekirchen bestimmte von Beginn an die Partie. In der siebten Minute bot sich die erste Großchance. Simon Schmaus schickte den neu ins Team gerückten Christoph Hollinger allein Richtung Keeper Kevin Abold. Der SCA-Torhüter behielt die Nerven und entschärfte den Schuss ins kurze Eck. Kurz darauf prüfte Dominik Osterhoff den Ehekirchener Schlussmann Simon Lenk, der problemlos parierte. Ein paar Zeigerumdrehungen später spielte sich Simon Schmaus schön am Strafraum frei. Sein Schuss ging jedoch am Tor vorbei. Nach einer halben Stunde suchte Michael Panknin Winterneuzugang Julian Mayr bei einem Freistoß. Dessen Direktabnahme klärte Abold gerade noch zur Ecke. Kurz vor dem Pausenpfiff parierte Abold noch einen Freistoß von Fabian Scharbatke.

FC Ehekirchen: Am Ende wird es deutlich

Gleich nach der Pause setzte sich der Stürmer, der nach der laufenden Saison zum VfR Neuburg zurückkehrt, links durch, brachte den Ball scharf in die Mitte und Abold konnte das Eigentor nur knapp verhindern. In der 50 Minute die einzige Chance der Gäste: Osterhoff lief alleine auf Lenk zu. Sein Heber verfehlte jedoch knapp das Tor.

Danach erhöhte der Tabellenführer das Tempo. In der 55. Minute brachte Christoph Hollinger den Ball scharf in die Mitte und Simon Schmaus köpfte nur an den Pfosten. In der 74 Minute gelang Ehekirchen doch noch die verdiente Führung. Eine Panknin-Ecke köpfte Nico Ledl an die Latte und den Abpraller versenkte der stark spielende Julian Mayr mit seinem ersten Tor für den FCE. Danach tauchten Christoph Hollinger und Matthias Rutkowski allein vor Abold auf, vertändelten jedoch diese 100-prozentige Einschussmöglichkeit kläglich. Somit musste der Tabellenführer bis zur 86. Minute zittern, ehe die Entscheidung gelang. Mit seinem ersten Ballkontakt nach seiner Einwechslung schoss Maximilian Schmidt den Ball aus 20 Metern unhaltbar für den Keeper ins lange Eck. Unschöner Höhepunkt war danach die Rote Karte von Sebastian Kaifer nach einem harten Foulspiel an Schmidt. Den Schlusspunkt setzte Julian Hollinger. Simon Schmaus legte auf ihn quer, sodass er das Leder nur noch über die Linie schieben musste.

Am kommenden Sonntag (15 Uhr) geht es für den Tabellenführer mit dem nächsten Heimspiel weiter. Dann ist der SSV Glött in Ehekirchen zu Gast.

FC Ehekirchen Lenk – Jahner, Appel (85. Schmidt) , Ledl, S. Rutkowski – M. Rutkowski, Panknin, Mayr (87. Kranner), C. Hollinger – Schmaus, Scharbatke (66. J. Hollinger).

