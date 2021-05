Bundesligaauftakt für den DRC Neuburg

Die verjüngte Mannschaft tritt in Essen an und schlägt sich wacker. Für Punkte hat es am Ende jedoch nicht gereicht

Nach einem Jahr Pause durch die Corona-Pandemie ist die Kanupolo-Mannschaft des DRC Neuburg in die Bundesliga gestartet. Bedingt durch die Pandemie musste der Veranstalter Rothe Mühle Essen einen Spielplan austüfteln, der dem örtlichen Hygienekonzept und Regularien des Essener Ordnungsamtes entsprach.

Normalerweise spielt die Bundesliga an einem kleinen Spieltag mit sechs Teams, jeder gegen jeden. Aufgrund der Vorschriften und den daraus folgenden Auflagen musste der Veranstalter den Spielplan ändern. Die Gruppe wurde noch einmal geteilt, was dazu führte, dass die Neuburger gegen den Deutschen Meister aus Liblar und dem Vizemeister aus Meiderich (Duisburg) antreten mussten. Dabei schlug sich der DRC wacker, musste sich aber in beiden Spielen geschlagen geben.

Im sehr stark verjüngten Team um den neuen Mannschaftskapitän Paul Glasenapp (22), Erik Brey (20) und Routinier Dominik Sönning (33) befindeen sich momentan nur drei Spieler aus der Bundesligamannschaft von 2019.

Trainer Thomas Fricke nutzte seine guten Kontakte in die Schweiz und konnte so zwei U-21-Nationalspieler für das Bundesligateam gewinnen. Levi Kübler (21) und Livio Vögeli (20), die beide aus Thurgau kommen. Sie gewannen 2019 bei der Weltmeisterschaft in Kanada die Bronzemedaille mit der Schweizer U-21-Nationalmannschaft. Allerdings fehlte Levi Kübler berufsbedingt, sodass nur Livio Vögeli spielte und der ließ sich sehr gut in die Mannschaft integrieren. Aus dem eigenen Nachwuchs kommt Karl Goronzi (18), der mittlerweile der deutschen U-21-Nationalmannschaft angehört.

Aufgrund des Trainingsfleißes während der Pandemie nominierte Thomas Fricke noch die letztjährigen Jugendspieler Moritz Winter, Paul Schütze und Luis Winter (alle 17 Jahre alt) für den Bundesligakader. So machte sich der kleine Tross am Freitagnachmittag nach einem Schnelltest auf den Weg nach Essen. Hier erwartete die Jungs ein stürmisches, regenreiches und kaltes Wetter.

Die Erwartungen für diesen Spieltag waren nicht hoch, zumal die Mannschaft noch nie zusammen trainiert oder gespielt hat, während Teams im Ruhrgebiet schon einige Trainingseinheiten absolvieren konnten. Meiderich etwa trainiert bereits seit vier Wochen als Mannschaft.

Die junge Mannschaft aus Neuburg schlug sich dennoch prächtig und versuchte sich zu wehren. Dass kein Punktgewinn dabei heraussprang, war zu erwarten. Aber die Art und Weise, wie gespielt, gekämpft und performt wurde, zeigte dem Trainer, dass er hier etwas entwickeln kann.

So konnte die Mannschaft kleine Achtungserfolge feiern und blieb sogar während der Unterzahlphase gegen Meiderich ohne Gegentor. Livio Vögeli (3), Paul Glasenapp (2) und Karl Goronzi (1) konnten sich mit in die Torschützenliste eintragen.

Parallel fand in Göttingen der kleine Spieltag der Gruppe Nord/Ost statt und da die Ergebnisse in eine Tabelle eingetragen werden, mussten die Neuburger Jungs die rote Laterne mit nach Hause nehmen.

Wenn es die Inzidenzzahlen zulassen, soll am übernächsten Wochenende der zweite Teil des kleinen Spieltags stattfinden.