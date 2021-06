Das Warten auf den ersten Sieg

Auch am 2. Spieltag der Bundesliga-Saison 2021 kassiert die Mannschaft des DRC Neuburg ausnahmslos Niederlagen. Trotz aller Enttäuschung findet Trainer Thomas Fricke aber auch positive Ansatzpunkte

Am Wochenende trafen sich die Kanupolo-Spieler des DRC Neuburg zum 2. Spieltag der Bundesliga-Saison 2021 in Köln mit den Teams aus Berlin, Duisburg sowie dem frisch gebackenen deutschen Pokalsieger WSF Liblar. Aus Berlin waren dies der Drittplatzierte der vergangenen deutschen Meisterschaft und diesjährige Topfavorit KSV Havelbrüder sowie KC Nord-West Berlin und VK Berlin.

Der Sturzflug in Richtung 2. Bundesliga konnte dabei aus Neuburger Sicht nicht gestoppt werden. Die neu formiert DRCN-Mannschaft kann vor allem das Fehlen ihres Kapitäns Paul Glasenapp nicht kompensieren.

Wie schon am ersten Spieltag mussten sich die Schützlinge von Trainer Thomas Fricke in allen Begegnungen geschlagen geben. Dabei waren vor allem die Niederlagen gegen VK Berlin (1:7, 2:5) – auch in der Höhe – besonders schmerzhaft, da die Hauptstädter ein Mitkonkurrent im Abstiegskampf sind. Zudem unterlag man den Havelbrüdern mit 1:9 und 2:9 sowie Nord-West Berlin mit 2:8 und 3:5.

Es gab aber auch durchaus erfreuliche Momente für den Headcoach. So konnte er sich unter anderem über die Torerfolge der Nachwuchsspieler Karl Goronzi, Paul Schütze und Erik Brey freuen. Aber auch ein Unterzahlspiel, das ohne Gegentor überstanden wurde, sowie das letzte und sechste Match gegen Nord-West Berlin, das die Jungs lange offen hielten, stimmten Fricke überaus zufrieden. Was bei all diesen vermeintlich schlechten Ergebnissen freilich nicht vergessen werden darf: Die Akteure des DRC Neuburg messen sich in diesen Aufeinandertreffen mit der absoluten Weltspitze. So hat Deutschland bei der letzten Weltmeisterschaft sowohl die Herren- als auch Damen- und Herren U21-Konkurrenz gewonnen. Die Damen U21 wurden zudem Vizeweltmeister. Auch bei den Europameisterschaften hatten die Herren, Herren U21 und Damen U21 jeweils die Nase vorne, während die Damen die Silbermedaille holten. Bei den alle vier Jahre ausgetragenen World Games stellten die Herren und Damen ebenfalls jeweils den Sieger.

Was aus Sicht der Neuburger noch erschwerend hinzukommt: Aktuell fehlt ihnen eine Trainingsstätte, bei der sie ein Spielfeld mit Toren aufstellen und stehen lassen können.

Die Bundesliga-Mannschaft des DRCN in Köln: Karl Goronzi, Uli Burger, Moritz Winter, Paul Schütze, Levi Kübler, Erik Brey, Dominik Sönning, Livio Vögeli.