Zufriedenheit trotz Niederlagen

DRC Neuburg kann wieder auf einem Weiher trainieren. Weiter keine Punkte

Seit knapp drei Wochen können die Neuburger Polospieler wieder auf einem Weiher trainieren. Eine Pachtgemeinschaft aus Bruck stellte ihren gepachteten Weiher den Kanupolospielern des Donau-Ruder-Club Neuburg zum Training zur Verfügung. „Hier können wir endlich wieder ordentlich auf einem Spielfeld, auf stehendem Gewässer trainieren. Nur Tore und Schwimmleinen müssen wir ans Ufer ziehen, damit der Weiher wieder für das Angeln frei wird“, sagt der zufriedene Sportwart der Polomannschaft Thomas Fricke.

Die Trainingszeit, um in der Bundesliga endlich zu punkten, hat für den DRC Neuburg aber noch nicht gereicht. So gab es am dritten Spieltag in Mülheim an der Ruhr erneut wieder nur Niederlagen. Jedoch konnte das junge Team wieder phasenweise gutes Kanupolo zeigen.

Gegner am dritten Spieltag waren Rothe Mühle Essen (4:11 und 3:5), Wanderfalke Essen (2:6 und 2:13) und Gastgeber MKSF Mülheim (5:10 und 3:4). Erfreulich aus Neuburger Sicht war, dass im letzten Spiel des Spieltags die Mannschaft gegen Rothe Mühle Essen die zweite Halbzeit mit 1:0 gewinnen konnte und Paul Schütze sich als bis dato jüngster Spieler der Bundesligageschichte in die Torjägerliste eintragen konnte. Damit geht die Mannschaft mit ihrem Trainer motiviert auf den neuen Trainingsweiher, um am Ziel Klassenerhalt zu arbeiten.

Der nächste und letzte Spieltag wird am 31. Juli und 1. August in Brandenburg an der Havel stattfinden. (drcn)

Für den DRC Neuburg spielten Dominik Sönning, Paul Glasenapp, Karl Goronzi, Levi Kübler, Paul Schütze, Livio Vögeli, Erik Brey.