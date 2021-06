Kanuten des DRC Neuburg nehmen wieder Fahrt auf

Simon Hoiß vom Donau-Ruder-Club Neuburg gibt seine Visitenkarte bei der nationalen Qualifikation für die Jugend ab. Auch sein jüngerer Bruder Vincent stellt sich der deutschlandweiten Konkurrenz.

Die Rennen für die Nominierung zum erweiterten Kader der Kanurennsport-Nationalmannschaft im Junioren-Bereich waren die ersten Wettkämpfe, an denen Simon Hoiß vom DRC Neuburg seine Leistungsstärke testen konnte. Auf der Regattabahn in Duisburg wurden im Kajak-Einer spannende Ranglistenrennen gefahren. Mit Platz sieben im B-Finale über 1000 Meter konnte der Donau-Kanute überzeugen.

Die Vorbereitungen waren auch in diesem Jahr coronabedingt äußerst schwierig. Die Krafträume in den Vereinen waren gesperrt und so mussten viele Trainingseinheiten zu Hause abgearbeitet werden. Wenigstens konnte Simon Hoiß mit seinem jüngeren Bruder Vincent zusammen auf der Donau die Kanu-Einheiten absolvieren. Auch ein Kaderlehrgang in den Pfingstferien war kurzfristig möglich und die kanubegeisterten Brüder fieberten dem Beginn der Wettkämpfe entgegen. Allerdings wurden in Bayern inzwischen wieder drei Regatten abgesagt.

Nationale Sichtung die ersehnte erste Möglichkeit

Die nationale Sichtung der Junioren in Duisburg war für Simon Hoiß nach langer Zeit die ersehnte erste Möglichkeit, an einer Regatta teilzunehmen und somit ein willkommenes Wettkampftraining. Der Landes-Kanu-Verband Bayern schickte mit Simon Hoiß vom DRC Neuburg und Kai Wirl von der WSG Kleinheubach nur zwei Athleten an den Start.

Mit der ersten Qualifikation im April war Hoiß noch nicht ganz zufrieden und stellte sein Training danach etwas um. Er trainierte mehr im höheren Belastungsbereich mit weniger Umfang und mehr Pausen. Dies zahlte sich jetzt in Duisburg bei der zweiten Sichtung aus. Über seine Lieblingsdistanz, die 1000 Meter Mittelstrecke, erreichte er mit dem dritten Platz den Zwischenlauf und qualifizierte sich dort fürs B-Finale. Platz sieben in der Endabrechnung (B-Finale) stimmte den Neuburger Kanuten optimistisch: „Ich muss es noch schaffen, auf den ersten 500 Metern vorne mitzufahren. Im Endspurt habe ich wie immer noch einige Plätze rausgeholt.“

Meisterschaften werden jeweils auf zwei Veranstaltungen aufgeteilt

Die süddeutschen und deutschen Kanu-Rennsport-Meisterschaften sollen auf alle Fälle stattfinden. Das ist den Verantwortlichen wichtig – insbesondere, um dem Kanu-Nachwuchs nicht nochmals, wie schon 2020, Spitzenwettkämpfe und das Sammeln von Erfahrungen zu verwehren. Die Meisterschaften werden jeweils auf zwei Veranstaltungen aufgeteilt.

Am 3./4. Juli findet die „Süddeutsche“ für die Schüler A und Jugend in Mannheim-Sandhofen statt. Vom 10. bis 11. Juli treffen sich die schnellsten Junioren- und Leistungsklasse-Fahrer Süddeutschlands in Karlsruhe. Beide Regatten dienen zur Qualifikation für die deutschen Titelkämpfe im August.

Simon Hoiß wird in der Juniorenklasse im K1 und K2 über 500 und 1000 Meter an den Start gehen. Sein Bruder Vincent kann bereits eine Woche vorher in Mannheim bei der männlichen Jugend seine Schnelligkeit, Stärke und Ausdauer unter Beweis stellen.