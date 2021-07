Vincent Hoiß überzeugt

15-jähriger Sportler des DRC Neuburg holt bei der süddeutschen Meisterschaft zweimal Silber und zieht mit David Müller ins Finale ein. Schüler A fahren dagegen hinterher

Nachdem die süddeutschen Kanurennsport-Meisterschaften im vergangenen Jahr der Pandemie zum Opfer fielen, freuten sich die Athleten aus 24 Vereinen, als das Okay der Veranstaltung gegeben wurde. Der Kanuverband Baden-Württemberg richtete für die Schüler A und die Jugendklasse zusammen mit dem WSV Mannheim-Sandhofen die Gruppen-Regatta auf dem Altrhein aus. Titelträger wurden über die Sprint-, Kurz-, Mittel- und Langstrecken ermittelt. Ein grandioses Ergebnis erzielte dabei Jugendfahrer Vincent Hoiß vom DRC Neuburg mit seinen Vizemeistertiteln im K1 über die Mittel- und die Langstrecke.

Talent, Leidenschaft, Fleiß, Stärke und Disziplin zeichnen den 15-jährigen Neuburger aus und machen ihn zum Aushängeschild seines Vereins. Die Vorzeichen für einen reibungslosen Trainingsablauf standen in den zurückliegenden eineinhalb Jahren nicht besonders gut. Allerdings hatte Vincent Hoiß den großen Vorteil, auch während der Kontaktbeschränkungen mit seinem Bruder Simon paddeln zu können.

Im Vorfeld war man gespannt auf die derzeitige Form des DRCN-Athleten. Bereits in den Vorläufen konnte Hoiß überzeugen. Den Zwischenlauf über 1000 Meter gewann er sogar in 4:11.768 Minuten. Im Endlauf lief alles wie am Schnürchen. Der Neuburger fuhr in 4:00.414 Minuten über die Ziellinie und sicherte sich mit Platz zwei die Silbermedaille beziehungsweise den Titel des süddeutschen Vizemeisters. Lediglich der jahrgangsältere Tim Schütz vom WSV Mannheim-Sandhofen war noch schneller (3:58.479). Auch über die lange Distanz (5000 Meter) ließ Hoiß nichts anbrennen und erkämpfte sich abermals Platz zwei hinter Tim Schütz.

Auf seine Erfolge angesprochen, meinte Hoiß: „Ich freue mich riesig über beide Medaillen. Allerdings hätte ich nicht gedacht, dass es über die 1000 Meter so gut läuft. Deshalb hat dieses Rennen für mich noch einen höheren Stellenwert.“

Im K2 konnte das eingespielte Team Vincent Hoiß/David Müller über die Kurz- und die Mittelstrecke in die Finals einziehen und sich jeweils mit einem guten fünften Platz für die deutschen Meisterschaften qualifizieren.

Müller erfüllte sich im RG Bayern-Zweier über 5000 Meter mit Roan Schulze vom KSC Ansbach mit Platz drei ebenfalls den Traum von Edelmetall.

Die Schüler A des DRC Neuburg hatten hingegen keine Chance, bis in die Endläufe vorzudringen. Da schon zum zweiten Mal in Folge das Trainingslager ausfallen musste und die starke Konkurrenz aus den Landeskadern auch im Lockdown trainieren durfte, waren die Ergebnisse im Nachwuchsbereich ernüchternd. Rebecca Hirsch und Anton Degen konnten allerdings im Kanu-Mehrkampf, bestehend aus Schlängellauf, Standweitsprung, 1500 Meter-Lauf, 100 und 1000 Meter Paddeln, jeweils Platz zehn belegen.

Sportwart Jonas Egeler zog trotzdem nach den Wettkämpfen ein positives Fazit: „Es war eine wichtige Regatta, die uns gezeigt hat, wo wir stehen und die motiviert, wieder anzugreifen.“