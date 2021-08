Ein lehrreicher und erfolgreicher Ausflug

Acht Karateka des Dojo Kiyomasa Neuburg nehmen in Löbau an einem viertägigen Sommertraining teil. Neben vielen interessanten Lehrinhalten standen auch Gürtelprüfungen bei dieser Veranstaltung auf dem Programm

Acht Karateka des Dojo Kiyomasa auf den Weg von Neuburg nach Löbau in Sachsen, um am Gasshuku (viertägiges Sommertraining) des S.K.I.D teilzunehmen. Das Training wurde vom Bundestrainer des S.K.I.D Shihan, Akio Nagai (9. Dan), geleitet. Als Gasttrainer war wie schon in früheren Jahren Shihan Manabu Murakami (8. Dan) eingeladen worden. Er ist auch Chief Instructor des S.K.I.F in Japan.

Überwiegend unterrichtete Shihan Murakami alle Gürtelfarben gemeinsam. Seine Lehrinhalte vermittelte er vor allem durch kurze Erklärungen und ausführliche Demonstrationen. Die Reihenfolge der Übungen war immer so gewählt, dass es mit einfachen Techniken begann, die im weiteren Verlauf immer komplexer wurden. Die jüngste Neuburgerin Katarina Bagaric (acht Jahre) durfte dabei – bei einer für einen Weißgurt doch schwierigen Übung – ihr Können gemeinsam mit einem Schwarzgurt vor versammeltem Lehrgang beweisen. Die gezeigte Leistung beeindruckte auch Shihan Nagai sehr. Traditionell fanden am dritten Lehrgangstag Gürtelprüfungen statt. Sie wurden in einer separaten Turnhalle unter Leitung des Bundestrainers Shihan Nagai durchgeführt. Vom Dojo Kiyomasa Neuburg traten an:

l Katarina Bagaric (8. Kyu/Gelbgurt)

l Anastasija Zmijanjac, Nicole Winkler, Nico Stumpf (7. Kyu/Orangegurt)

l Oliver Fahn (6. Kyu/Grüngurt)

l Lucija Pezic, Hans-Jörg Stumpf (5. Kyu/Lilagurt)

Vier Neuburger Karateka bestanden die Prüfung mit der Bewertung „A“, die für eine sehr gute Prüfung steht.

Nach den Prüfungen der Schülergrade mussten sich angehende Dan-Träger (Schwarzgurte) und diejenigen beweisen, die einen höheren Dan-Grad erreichen wollten. Die Dan-Prüfungen wurden unter der Leitung von Shihan Nagai und Shihan Murakami abgehalten. Besonders erfreulich aus Neuburger Sicht, dass der Dojo-Leiter, Sensei Ralf Köchl, die Prüfung zum 6. Dan erfolgreich abgelegte.

Der letzte Trainingstag bei dieser Veranstaltung war geprägt vom Kumite-Training (Kampftraining). Auch hier wurden die Teilnehmer Schritt für Schritt darauf vorbereitet. Die Übungen beinhalteten Beintechniken und verschieden getaktete Vor- und Rückwärtsbewegungen bis hin zum Freikampf. Für manche Karatekas im Schülerbereich war dies auch eine neue Erfahrung.