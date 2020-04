vor 35 Min.

Katharina Hörmann: Schnell und erfolgreich

Plus Katharina Hörmann schießt in der 2. Bundesliga für Eichenlaub Unterstall. Warum die 21-Jährige lieber zum Luftgewehr greift und ein langsamer Wettkampf nichts für sie ist.

Von Dirk Sing

Sie zählt zum Besten, was die Eichenlaub-Schützen aus Unterstall zu bieten haben: Katharina Hörmann! Auch in der abgelaufenen Saison ging das 21-jährige „Eigengewächs“ für das heimische Zweitliga-Team an die Schießstände. In unserer Serie „NR-Sportskanone“ stellen wir Katharina Hörmann einmal auf eine etwas andere Art und Weise vor.

Sekt oder Cocktail Katharina Hörmann: „Nachdem ich keinen Sekt beziehungsweise Alkohol mag, greife ich lieber zu einem alkoholfreien Cocktail. Mein Favorit ist dabei der ’Coconut Kiss’, bestehend aus Maracuja, Sahne und Kokosnuss.“ Strand oder Berge Hörmann: „Definitiv Strand. Ich war zwar auch schon öfter in den Bergen. Aber da schaut irgendwie alles gleich aus. Der Strand bietet dagegen wesentlich mehr Abwechslung. Man kann dort Spazieren gehen, sich in die Sonne legen oder ins Meer stürzen.“ Fisch oder Fleisch Hörmann: „Mit Fisch kann ich jetzt nicht wirklich so viel anfangen. Die einzigen beiden Ausnahmen sind der Steckerlfisch auf dem Schloßfest und Thunfisch auf der Pizza. Von dem her bevorzuge ich zwischendurch schon mal ein richtig gutes Rinder- oder Filetsteak. Ansonsten bin ich eigentlich mehr der Kartoffel-Fan – und zwar in allen möglichen Varianten.“ Burger oder Pizza Hörmann: „Das ist schwer. Aber ich würde mich für einen guten Burger mit Hähnchenfleisch entscheiden. Daraus kann man ja auch verschiedene leckere und selbst gemachte Variationen machen. Bei einer Pizza ist das eher schwierig.“ Fallschirm oder Bungee-Jumping Hörmann: „Da ich Höhenangst habe, kommt für mich eigentlich beides nicht infrage (lacht). Hätte ich jedoch diese Höhenangst nicht, würde ich mich wohl für einen Fallschirmsprung entscheiden. Der wirkt auf mich sicherer und dauert etwas länger. Vom Bungee-Jumping habe ich schon Videos im Internet gesehen, bei denen das Seil gerissen ist. Das wäre nichts für mich.“ Buch oder Internet Hörmann: „Ganz klar Internet (lacht). Ich habe daheim zwar etliche Bücher im Regal stehen. Doch diese lange ich kaum an. Wenn ich etwas lese, dann zumeist auf dem Handy oder Tablet. Das letzte Buch, das ich gelesen habe, war vor etlichen Jahren eine Schul-Lektüre. Komischerweise hat mir das sogar Spaß gemacht (lacht).“ Schloßfest oder Volksfest Hörmann: „Es geht doch nichts über das Schloßfest! Bereits als Kind bin ich dort immer hingegangen. Nachdem es auch nach wie vor für mich zum Pflichtprogramm zählt, nehme ich an den Wochenenden immer Urlaub. Das Besondere daran ist, dass es nur alle zwei Jahre stattfindet. Als Teenie bin ich allerdings auch gerne auf’s Volksfest gegangen. Meist haben wir uns dann dort mit unserer Clique am Autoscooter getroffen.“ Brandlbad oder Weiher Hörmann: „Definitiv Weiher! Nachdem ich ja ein Dorfkind aus Unterstall bin, sind wir früher immer mit dem Fahrrad an den Schulz-Weiher zwischen Joshofen und Bergheim gefahren. Im Gegensatz zum Brandlbad war dort weniger los und hat auch keinen Eintritt gekostet.“ Breze oder Rahmfleck Hörmann: „Ich liebe den Rahmfleck! Auch wenn ich mittlerweile in Ingolstadt wohne, hole ich mir dort beim Bäcker oft einen. Von Brezen bin ich dagegen völlig weggekommen – was in erster Linie daran liegt, dass ich in der Vergangenheit zu viele gegessen habe und sie mir momentan einfach nicht mehr schmecken.“ Luftgewehr oder Luftpistole Hörmann: „Luftgewehr! Ich habe es sogar tatsächlich einmal mit der Luftpistole versucht. Nachdem ich jedoch eine zierliche Person bin, hatte ich einfach nicht die Kraft, die Pistole mit einer Hand längere Zeit ruhig zu halten. Das ist wirklich sehr schwierig. Daher bleibe ich doch lieber beim Luftgewehr.“ Schnell- oder Langsam-Schütze Hörmann: „Eindeutig Schnell-Schütze! Mein absoluter Rekord bei einer bayerischen Meisterschaft waren mal 392 Ringe in 13 Minuten. Bei einem Zweitliga-Wettkampf habe ich es zumindest hinbekommen, dass ich zwischen 25 und maximal 30 Minuten benötige. Erlaubt sind 50 Minuten. Mehr Zeit lassen kann und will ich mir aber nicht – wobei auch hier die Kraft eine große Rolle spielt.“ Schützenkönig oder Klubmeister Hörmann: „Wenn ich mich entscheiden müsste und ich beides schon war, würde meine Wahl auf den Schützenkönig fallen. Mit diesem Titel darf man seinen Verein auch außerhalb bei bestimmten Anlässen repräsentieren, während die Vereinsmeisterschaft mehr etwas Internes ist.“

