Ein Holz fehlt

Männer des SKC Burgheim verlieren spannende Partie in Ingolstadt

Zwei äußerst unglückliche Niederlagen mussten die Sportkegler des SKC Burgheim einstecken. Sowohl die Männer als auch die gemischte Mannschaft mussten sich knapp geschlagen geben.

In all den Jahren war für die Burgheimer Akteure auf den Gunvor-Bahnen nie viel zu holen. Dementsprechend fuhr man auch dieses Mal mit gemischten Gefühlen in die Schanz. Um so mehr überrascht war man, dass man nach zwei Keglern doch recht klar in Führung lag. Wahrend Michael Weber auf Gunvor-Seite groß aufspielte, fand SKC-Startkegler Ludwig Klein auf den beiden ersten Bahnen nicht so richtig ins Spiel. So lag er bereits mit 57 Holz zurück. Doch Routinier Klein schlug zurück und sicherte mit 2:2 Punkten und 544:537 Holz den ersten Mannschaftspunkt. Auch Anton Karmann spielte groß auf und ließ seinem Gegenüber mit 3:1 Punkten und 529:445 Holz keine Chance. Dass Thomas Blum krankheitsbedingt noch seiner Form hinterherläuft, zog sich wie ein roter Faden durch seinen Durchgang. Er musste sich schließlich recht deutlich mit 1:3 Punkten und 490:541 Holz geschlagen geben. Auch Schlusskegler Herbert Etsberger fand nicht zu seinem gewohnten Spiel. Gegen den Tagesbesten, Markus Lell, gab er die beiden ersten Spielpunkte ab und lag mit 1:2 zurück. Auf der letzten Bahn wurde es dann dramatisch. Eigentlich schien es von der Gesamtholzzahl her klar für Burgheim zu laufen. Doch Lell spielte mit den letzten fünf Schub beim Räumen noch mal groß auf, schob nacheinander zwei „Neuner“ und es war wieder alles offen. Als beide Akteure mit dem letzten Schub nochmals „in die Vollen“ kamen, gelang Etsberger eine „Fünf“ während Lell eine „Acht“ schob und den Schanzern dadurch mit einem einzigen Holz Vorsprung die Punkte sicherte.

Auch bei der gemischten Mannschaft lief es äußerst unglücklich. Zwar konnte Startkeglerin Martina Schmelcher, die nach langer Pause ohne Training auf die Bahnen ging, überzeugen und mit 2:2 Punkten und 488:481 Holz knapp den ersten Punkt sichern. Aber Manuela Pickhard brachte an diesem Tag ihre Aufregung nicht in den Griff und unterlag doch recht deutlich mit 1,5:2,5 Punkten und 447:513 Holz. Die beiden SKC-Schlusskegler Petra Niemann und Stefan Klein hatten nach ihren beiden ersten Bahnen den Erfolg in den Händen. Niemann führte mit 1,5:0,5 Punkten, Klein noch deutlicher mit 2:0 Punkten. Beide hätten somit nur noch eine Bahn für sich entscheiden müssen, um den Erfolg zu sichern. Bei beiden fehlte jedoch am Ende Kraft und Konzentration. Niemann unterlag mit 1,5:2,5 Punkten und 408:416 Holz und auch Stefan Klein musste sich mit 2:2 Punkten und 473:479 Holz geschlagen geben. Somit verlor Burgheim am Ende mit 1:5.