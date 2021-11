Ein fast perfektes Wochenende

Zwei von drei Spielen können die Karlshulder deutlich für sich entscheiden

Ein nahezu perfektes Wochenende war es für die Karlshulder Keglerinnen und Kegler. Während die Frauen in der Bezirksoberliga ein Unentschieden erreichten, konnten beide Männerteams in der Kreisklasse zuhause einen deutlichen Sieg verbuchen.

Die Frauen der GW Karlshuld reisten am sechsten Spieltag nach Baar-Ebenhausen, um sich mit dem Tabellenzweiten zu messen. Margit Habermeyer (464 Holz) konnte einen Satzpunkt holen und verlor neben Ihrem Mannschaftspunkt auch 33 Holz. Christina Maderholz (475 Holz) musste Ihren Mannschaftspunkt auch Ihrer Gegnerin überlassen, da sie im Gesamtergebnis um 31 Holz weniger hatte. Mit 64 Holz Rückstand und keinem Mannschaftspunkt wurde das Schlusspaar zur Aufholjagd auf die Bahnen geschickt. Daniela Wagner (503 Holz) konnte mit drei gewonnen Bahnen ihren Mannschaftspunkt holen und gleichzeitig 56 Holz aufholen. Franziska Hentschel (511 Holz) mit Tagesbestleistung an diesem Tag konnte ebenfalls ihren Mannschaftspunkt holen und acht Holz gut machen. Am Ende des Wettkampfs stand ein Unentschieden auf den Anzeigentafeln, auch wenn ein Holz mehr zum Sieg ausgereicht hätte.

Der Tabellenvorletzte aus Pöttmes war zu Gast auf den Moosalmbahnen und von Anfang an waren die Grünhemden klar die bessere Mannschaft. Mit insgesamt 14 Satzpunkten und 170 Holz Unterschied konnte man das Duell sicher gewinnen. Josef Albrecht (541 Holz) und Tagesbester Christian Wagner (548 Holz) holten beide mit jeweils vier gewonnen Satzpunkten Ihre Mannschaftspunkte und einen Vorsprung von 112 Holz. Herbert Wäcker (491 Holz) konnte mit zwei gewonnen Bahnen auch seinen Mannschaftspunkt holen und weitere neun Holz auf die Habenseite der Mösler. Josef Reisner (527 Holz) konnte ebenfalls mit vier gewonnen Satzpunkten seinen Mannschaftspunkt holen und der Start-Zielsieg war perfekt. Im nächsten Spiel ist man beim Tabellenfünften in Kipfenberg zu Gast.

Am sechsten Spieltag stand das Moosderby zwischen dem Zweitplatzierten aus Karlshuld und dem Viertplatzierten aus Königsmoos auf dem Plan. Nach einer längeren Pause stand Siegfried Weichhart (522 Holz) wieder einmal auf der Bahn und machte seine Sache in seinem ersten Wettkampf der laufenden Saison sehr gut. Er holte mit 3,5 Sätzen seinen Mannschaftspunkt gegen Herbert Golder (497 Holz). Im Nachbarduell ließ der Tagesbeste Rudolf Kühnlein (525 Holz) Manuel Dachs (489 Holz) keine Chance und holte mit vier gewonnen Bahnen auch seinen Mannschaftspunkt. Mit einem Vorsprung von 61 Holz und zwei Mannschaftspunkten ging das Schlusspaar auf die Bahn. Hans-Peter Kober (450 Holz) hatte an diesem Tag keine Chance gegen den besten Königsmoosener Artan Gagica (520 Holz). Mit nur einer gewonnenen Bahn ging der Mannschaftspunkt und 70 Holz nach Königsmoos. Gerhard Donabauer (495 Holz) ließ am Ende nichts mehr anbrennen und sicherte mit drei gewonnenen Bahnen den Mannschaftspunkt und 34 Holz. Damit führt die dritte Garnitur der Karlshulder Kegler nun die Tabelle der Kreisklasse B2 an. Im nächsten Spiel ist man beim Tabellendritten in Etting zu Gast.