21:59 Uhr

Kein Sieg trotz zweimaliger Führung

Volle Konzentration: Stephanie Bauch (links) und ihre Teamkolleginnen vom SV Grasheim konnten im Heimspiel gegen den FC Maihingen eine zweimalige Führung nicht in einen dreifachen Punktgewinn ummünzen. Am Ende stand ein 2:2-Remis zu Buche.

Bezirksligist SV Grasheim muss sich im Verfolgerduell gegen den FC Maihingen mit einem 2:2-Remis begnügen. Erster Punktverlust für den Kreisligisten SG Ehekirchen

Im Verfolgerduell der Bezirksliga Nord mussten sich die Fußballerinnen des SV Grasheim gegen den FC Maihingen trotz zweimaliger Führung mit einer Punkteteilung zufriedengeben. Damit liegen sie mit einem Zähler Rückstand hinter dem Tabellenzweiten, haben jedoch ein Spiel weniger bestritten.

Bezirksliga Nord: SV Grasheim – FC Maihingen 2:2: In der Anfangsphase konnte SVG-Torhüterin Jessica Türke einen Schuss von Lisa Koukol abwehren. Den Führungstreffer hatte zweimal Franziska Habersetzer auf dem Fuß. Doch Gäste-Keeperin Anna Lasser wehrte jeweils glänzend ab. In der elften Minute konnten die Lilaweißen endlich jubeln, als ein Schuss von Sophia Zach von einer gegnerischen Akteurin zum 1:0 abgefälscht wurde. Lange hielt die Freude bei den Möslerinnen aber nicht. Einen schnellen Konter nutzte Emily Uhl mit einem platzierten Schuss in der 18. Minute zum Ausgleich. Durch Habersetzer und Kathrin Wenger hatten die Zach/Bengel-Schützlinge vor der Halbzeit gute Möglichkeiten, um in Führung zu gehen. Aber Lasser zeigte gute Paraden.

Nach dem Seitenwechsel überraschte Ronja Schmatz die FC-Torfrau mit einem raffinierten Heber und besorgte in der 48. Minute die erneute Führung. Nach einem Freistoß herrschte Unordnung in der Grasheimer Abwehr und Emily Uhl gelang in der 64. Minute im Nachschuss der erneute Ausgleich. Eine Riesenmöglichkeit vergaben die Gäste durch Lisa Leberle in der Schlussphase. Letztlich blieb es bei der gerechten Punkteteilung. (wir)

SV Grasheim: Türke, Schmatz, Kopold, Heuberger, Zach, Habersetzer, M. Dittenhauser, Otte, Bauch, Wenger, Fröhlich, Roshanian, Hubbauer.

Kreisliga Augsburg: SG Rinnenthal – SG Ehekirchen 2:2: Beim Auswärtsspiel in Rinnenthal mussten die Ehekirchenerinnen zum ersten Mal Punkte abgeben. Gegen einen sichtlich übermotivierten Gegner konnte man aber verdient einen Zähler ergattern. Die Heimelf erwischte einen guten Start und ging bereits nach sechs Minuten durch Sandra Berger in Führung. Die Gäste kamen nicht ins Spiel und mussten mehrere harte Fouls wegstecken, bevor man in der 17. Minute die Chance zum Ausgleich vergab. Kathi Steiner schob vor dem Tor knapp daneben. In der 27. Minute folgte die nächste Großchance für Ehekirchen: Laura Weiß verzog aber knapp. Kurz darauf fiel dann der verdiente Ausgleich. Amelie Huber schickte Steiner auf die Reise. Die Torjägerin umkurvte die Keeperin und schob zum 1:1 ein (32.). Kurz vor dem Pausenpfiff hätte erneut Weiß ihre gute Leistung mit einem Treffer belohnen können. Aber die Torhüterin parierte ihren Schuss glänzend.

Nach Wiederbeginn war zunächst die Heimelf wieder wacher und hatte durch Berger gleich zwei Chancen zur erneuten Führung. Doch Verena Landes im SGE-Kasten war auf dem Posten. In der 67. Minute gingen die Gäste etwas überraschend in Front. Steiner nutzte eine Unachtsamkeit der Rinnenthaler Hintermannschaft und schob zum 2:1 ein. Die Freude währte aber nur kurz. Kathrin Neumeier setzte sich im Zentrum gut durch und stocherte den Ball gekonnt ins Tor (69.). Da keinem Team ein weiterer Treffer gelang, blieb es beim gerechten Unentschieden. Am Samstag (15.30 Uhr) kommt es daheim in Bayerdilling zum Spitzenspiel gegen Gerolsbach. (sge)

Kreisklasse: SG Alsmoos/Hollenbach – SV Grasheim II 6:0: Eine klare Niederlage musste die Grasheimer „Zweite“ beim Tabellenführer einstecken. Die Lilaweißen liegen jedoch weiterhin auf dem zweiten Tabellenplatz. Durch Treffer von Klara Schöller (7.) und Christiane Seybold (32./44.) stand es zur Halbzeit bereits 3:0. In der Schlussphase erhöhten die Gastgeberinnen durch Madeleine Lindermeir (73.) Franziska Utz (82.) und Isabel Dieterich (86.) zum 6:0-Endstand. (wir)

