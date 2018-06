22:48 Uhr

Kein Sieger im „Saisonfinale“ Lokalsport

SC Feldkirchen und SV Bertoldsheim trennen sich mit einem 1:1-Unentschieden. Der bereits feststehende Meister BSV Neuburg II verabschiedet sich dagegen standesgemäß in Richtung A-Klasse

Mit einem 5:3-Erfolg beim SV Ludwigsmoos hat sich der Meister BSV Neuburg II aus der B-Klasse Neuburg 1 verabschiedet. Der SC Feldkirchen und SV Bertoldsheim trennten sich mit einem 1:1-Unentschieden.

Feldkirchen – Bertoldsheim 1:1

Bei diesem vorgezogenem Punktspiel ging es zwar nur noch um die „goldene Ananas“. Trotzdem entwickelte sich von Beginn an ein flottes und gutes Match. Der Gast kam etwas besser in diese Partie und ging durch eine verunglückte Flanke von Philipp Fischer in Führung (8.). Ab der 20. Minute wurde die Offensive der Heimelf wieder aktiver und näherte sich immer mehr dem Ziel an. So hatte Thomas Häckel nach einem schönen Zuspiel von Dominic Schmidtner den Ausgleich auf dem Fuß, verzog aber knapp (27.). Nur drei Minuten später hatte Schmidtner selbst die Chance. Sein Schuss wurde aber noch abgefälscht und ging vorbei. Auch vom verletzungsbedingten Ausfall von Dominik Dobra, der sogar ins Krankenhaus gebracht werden musste, ließ sich die Heimelf nicht beirren und kam quasi mit dem Pausenpfiff zum 1:1-Ausgleich, den Anwari Jalaluddin mit einem 18-Meter-Schuss erzielte. Nach der Pause stellte der SVB das Fußballspielen nahezu ein, während sich die Fieber-Schützlinge einige erstklassige Chancen erspielten. Doch entweder war noch ein Abwehrbein dazwischen, der Pfosten stand im Weg oder der Ball wurde noch von der Torlinie gekratzt. (scf)

Ludwigsm. – BSV Neuburg II 3:5

Eine überaus unterhaltsame Begegnung bekamen die Zuschauer in Ludwigsmoos geboten. Nachdem Michael Förg (12.) und Sakkarin Walter (23.) die Gäste in Führung gebracht hatten, sorgten Sascha Brosi (36.) und Steven Seefeldt (58.) für den Ausgleich. Auch danach ging das muntere Toreschießen weiter. Erneut Brosi (88.) für Ludwigsmoos sowie Marvin Knott (79./90.) und Vlad Mihalescu (85.) für den den BSV Neuburg II sorgten mit ihren Treffern für den 5:3-Endstand zugunsten der Gäste. (nr)

