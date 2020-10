vor 17 Min.

Kein Sport möglich: Wenn das „Wohnzimmer“ verschlossen bleibt

Plus Nachdem die Landkreis-Sporthallen weiterhin für den Vereinssport geschlossen sind, haben viele Abteilungen mit den Folgen zu kämpfen. Ab nächster Woche können die Tischtennis-Akteure des BSV Neuburg weder trainieren noch Heimspiele austragen.

Von Dirk Sing

Auch die Sportvereine haben nach wie vor mit der Corona-Pandemie und deren Folgen enorm zu kämpfen. Während beispielsweise die einen Mannschaften ihren Trainings- und sogar Spielbetrieb längst wieder aufgenommen haben, schauen andere Teams weiterhin in die Röhre.

Gerade der Hallensport erweist sich dabei in der Region als zweigeteilt. Abteilungen oder Mannschaften, die in einer städtischen Sporthalle wie beispielsweise der Ostendhalle ihren Lieblings-Betätigungen nachgehen, können dies bereits seit einigen Monaten unter Einhaltung der Hygiene-Vorschriften tun. Anders sieht es hingegen für die Sparten aus, deren sportliche Heimat eine der Hallen des Landkreises Neuburg-Schrobenhausen ist. Denn diese sind nach wie vor für den Vereinssport geschlossen (wir berichteten). Die Neuburger Rundschau hat sich einmal bei drei betroffenen Abteilungen umgehört.

Tischtennis, BSV Neuburg

Wer sich in diesen Tagen mit Michael Jungwirth über die Tischtennis-Abteilung des BSV Neuburg und deren aktuelle Situation unterhält, trifft auf einen fast schon frustriert und überaus sorgenvoll wirkenden Verantwortlichen. „Wenn ich auf die vergangenen Jahre zurückblicke, hatten wir in Sachen Hallenbelegung eine wirklich komfortable Situation, für die wir auch sehr dankbar waren“, so Jungwirth. In ihrem „Wohnzimmer“, der Sporthalle des Descartes-Gymnasiums, konnten sich die BSV-Tischtennis-Cracks sämtlicher Altersklassen zweimal wöchentlich für jeweils viereinhalb Stunden an den Platten austoben. Hinzu kamen zusätzliche Hallenzeiten am Freitag und Samstag für Heimspieltage.

Doch seit März, als die Corona-Pandemie auch in Deutschland ausbrach, ist es damit vorbei – zumindest bis heute! „Als von der bayerischen Staatsregierung Anfang Juni die Lockerung kam, dass ab sofort ein Trainingsbetrieb auch in den Hallen wieder möglich ist, sind wir sofort auf das Landratsamt zugegangen“, berichtet Jungwirth. Die Antwort, die die BSV’ler nach einiger Zeit erhielten, war jedoch ernüchternd. „Uns wurde mitgeteilt, dass Sporthallen, die dem Landratsamt unterstehen, bis auf Weiteres von Sportvereinen nicht genutzt werden können“, sagt Jungwirth.

Nach kurzen internen Besprechungen entschied man sich, Kontakt mit der Stadt Neuburg bezüglich einer Ausweich-Halle zumindest für Trainingszwecke während des Sommers aufzunehmen. „Nachdem in diesen warmen Monaten die Ostendhalle ohnehin nicht durchgehend besetzt ist, hat das auch sehr gut geklappt und wir konnten unseren drei Herren- und zwei Jungen-Teams ein regelmäßiges Training anbieten“, so Jungwirth. Selbst das eine oder andere Punktspiel wurde bereits ausgetragen.





Vor der Corona-Pandemie war für Noah Fuchs und seine Kollegen vom BSV Neuburg die „Tischtennis-Welt“ noch in Ordnung. Bild: Daniel Worsch





Also alles Friede, Freude, Eierkuchen für den BSV Neuburg? Mitnichten! Aufgrund der Tatsache, dass jene Trainingszeiten ab dem Herbst ursprünglich von anderen Vereinen und Abteilungen besetzt und selbstverständlich auch benötigt werden, stehen die Tischtennis-Cracks spätestens ab der übernächsten Woche vor dem absoluten „Worst-Case-Szenario“, das da heißt: Rien ne va plus – nichts geht mehr!

„Stand jetzt können wir ab dem 19. Oktober weder Trainingseinheiten anbieten noch Heimspiele durchführen“, erklärt Jungwirth. Die Folgen wären in seinen Augen „schlichtweg katastrophal“. Dabei macht sich der Hygiene-Beauftragte der BSV-Tischtennis-Sparte vor allem um die Jugend große Sorgen. „Wir haben in der Vergangenheit sehr viel Zeit und Arbeit in die Nachwuchsarbeit gesteckt. Aktuell spielen 15 bis 20 Jugendliche bei uns. Sollten wir jedoch in den nächsten Wochen und Monaten keinen Trainings- oder Punktspiel-Betrieb mehr anbieten können, sehe ich für unsere Zukunft richtig schwarz“, meint Jungwirth.

Noch hat er den Kampf freilich nicht aufgegeben. Seine beiden derzeit größten Wünsche kommen daher wie aus der Pistole geschossen: „Zum einen wäre es natürlich schön, wenn das Landratsamt die Hallen schnellstmöglich wieder freigeben würde. Sollte das jedoch nicht der Fall sein, würde ich mir wünschen, dass die Vereine in Neuburg in dieser sicherlich für alle nicht einfachen Zeit bei der Hallenbelegung etwas zusammenrücken, sich gegenseitig unterstützen und vielleicht zugunsten einer anderen Abteilung auf eine Trainingszeit verzichten. Das würde uns bereits enorm weiterhelfen.“ Schließlich, und das betont Jungwirth, gehe es derzeit nahezu für alle Vereine und deren Sparten um das (sportliche) Überleben.

Basketball, TSV Neuburg

Auch wenn sie ihre Punktspiele in der Ostendhalle austragen, haben die Basketballer des TSV Neuburg mit ähnlich großen Problemen zu kämpfen. „Da wir unter der Woche auch die Hallen der Paul-Winter-Realschule, des Descartes-Gymnasiums sowie der Walter-Asam-Schule nutzen, werden wir bis spätestens Ende Oktober, wenn auch die Ostendhalle wieder komplett ausgelastet ist, rund 70 Prozent unserer normalen Trainingszeiten verlieren“, klagt Joey Borkenstein. Sprich: Der TSV-Spartenchef ist dann gezwungen, zumindest vorübergehend ein neues Trainingskonzept aus dem Boden zu stampfen, um seinen sechs Mannschaften zumindest eine Übungseinheit zu gewährleisten. „Wir müssten in diesem Fall sicherlich mehrere Teams zusammenstecken, was für die Motivation und Qualität des Trainings sicherlich alles andere als förderlich wäre“, weiß Borkenstein.

Während der Neuburger Basketball-Chef ausdrücklich die „hervorragende Zusammenarbeit und Kommunikation“ mit der Stadt Neuburg seit Beginn der Corona-Pandemie lobt, kann er über das „Krisen-Management“ des Landratsamtes in Sachen Sport beziehungsweise Vereine nur den Kopf schütteln. „Es ist eigentlich unglaublich, dass sich das Landratsamt seit Ausbruch der Pandemie in der vergangenen Woche zum ersten Mal mit einem Brief zu Wort gemeldet hat. Bis dahin war absolute Sendepause“, berichtet Borkenstein. In diesem Schreiben wurden den Vereinen unter anderem die Gründe mitgeteilt, warum die Hallen für den Vereinssport mindestens bis zur zweiten November-Woche geschlossen bleiben. „Es hieß, dass man damit den Schulbetrieb entzerren beziehungsweise die Räumlichkeiten für Elternabende oder mögliche Auslagerung von Schulklassen nutzen wolle“, so Borkenstein – was für ihn jedoch eine „unzureichende und keine plausible Erklärung darstelle, „da sich der Schul- und Vereinssport-Betrieb doch überhaupt nicht in den Weg kommen“.

Aus diesem Grund habe man bereits in der vergangenen Woche seitens des Gesamtvereins TSV Neuburg einen eindringlichen Brief an Landrat Peter von der Grün geschrieben, um auf die „Probleme und Sorgen der unzähligen Sportler und Vereine“ aufmerksam zu machen. „In den städtischen Hallen wird bereits seit Anfang Juli wieder trainiert. Warum sollte das also nicht auch in den Landkreis-Sporthallen künftig wieder möglich sein?“, fragt Borkenstein.

Gymnastik, SC Feldkirchen

Etwas differenzierter sieht hingegen Brigitte Reichart diese Problematik. Dass sie mit ihrer Damen-Gymnastik-Abteilung vom SC Feldkirchen seit Ausbruch der Corona-Pandemie auf ihre gewohnte Mittwochs-Trainingszeit in der Paul-Winter-Realschule verzichten muss, sei zwar einerseits „schon sehr schade, da einige Damen aus unserer Gruppe nur am Mittwoch Zeit haben und daher seit etlichen Monaten nicht mehr kommen konnten“ (das zweite Training findet am Freitag in der städtischen Schwalbanger-Schule statt, Anm. d. Red.). Auf der anderen Seite könne sie aber auch die „spezielle Situation“ des Landratsamtes Neuburg-Schrobenhausen durchaus verstehen.

„Wir wissen aus eigener Erfahrung, dass die Halle der Paul-Winter-Realschule auch an Abenden regelmäßig von der Schule für Versammlungen oder Elternabende genutzt wird“, so die SCF-Übungsleiterin und fügt hinzu „Würden derzeit dort auch Sportvereine ihrer Betätigung nachgehen, müssten die Hygiene-Maßnahmen wie das Desinfizieren der ganzen Bereiche nochmals deutlich verschärft beziehungsweise angepasst werden.“ Die Frage, die sich der erfahrenen Trainerin stellt: „So lange nichts passiert, ist das alles kein Problem. Aber wer übernimmt die Verantwortung, wenn es tatsächlich einmal zu einer Infektion kommt? Das Landratsamt oder die jeweiligen Vereine?“.

Eine „perfekte Lösung“, was diese Thematik betrifft, gäbe es laut Reichart demnach ohnehin nicht. „Im Grunde kann ich beide Seiten verstehen: Zum einen die Vereine, die Angst haben, dass sie dadurch viele Mitglieder verlieren. Zum anderen aber auch die Verantwortlichen im Landratsamt, die in erster Linie darum bemüht sind, das Risiko einer Corona-Infektion in ihren Schulen beziehungsweise Hallen so gut es geht zu minimieren.“

Angst vor einem möglichen Mitglieder-Schwund aufgrund der Tatsache, dass man seit etlichen Monaten auf die Mittwochs-Trainingszeit verzichten muss, hat Reichart indes nicht. „Mir ist bislang noch nicht zu Ohren gekommen, dass es deshalb Vereinsaustritte gegeben hat. Der große Vorteil unserer Gruppe ist, dass wir uns schon seit Jahrzehnten kennen und dadurch auch eine gewisse Vereins-Zugehörigkeit vorhanden ist“, berichtet die Übungsleiterin und ergänzt: „Wir befinden uns nun einmal in einer außergewöhnlichen Situation für die niemand etwas kann. Daher müssen wir einfach versuchen, das Beste daraus zu machen.“

