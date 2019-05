20:00 Uhr

Keller lässt Sinning jubeln

Durch einen Doppelpack des spielenden Co-Trainers triumphiert der SVS im Spitzenspiel der A-Klasse gegen Illdorf mit 2:0. Weber erlöst den SV Klingsmoos

Der SV Sinning ist in der A-Klasse Neuburg auf dem besten Weg, sich mindestens den zweiten Tabellenplatz zu sichern. Im Spitzenspiel besiegte das Sommer-Team den FC Illdorf mit 2:0. Im einzigen Kreisklassen-Match behielt der SV Klingsmoos beim Sc Ried ebenfalls mit 2:0 die Oberhand.

Ried – Klingsmoos 2:0

Die aufopferungsvoll kämpfende Heimmannschaft lieferte sich vor allem bis Mitte der zweiten Halbzeit heiße Duelle mit dem SVK. Erst kurz vor dem Halbzeitpfiff wurde es für den SC Ried das erste Mal richtig brenzlig. Markus Daferner scheiterte mit seinem Kopfball an Rieds Keeper Dominik Seitz. Kurz nach dem Seitenwechsel kam SVK-Goalgetter Mathias Weber nach einer Ecke frei zum Kopfball. Er platzierte den Ball aber knapp neben das Gehäuse. Im weiteren Verlauf drückten die Gäste den SCR immer mehr in die Defensive. Klare Chancen konnte sich Klingsmoos aber in dieser Phase nicht erarbeiten. Der Knoten für den SVK platzte erst in der 83. Minute, als Weber eine Flanke, die genau zwischen den beiden Rieder Innenverteidigern landete, aus kurzer Distanz einschieben konnte. Das letzte Aufbäumen der Gastgeber beendete Patrick Krammer mit seinem Sonntagsschuss in den Winkel zwei Minuten vor dem Schlusspfiff. (meil)

Sinning – Illdorf 2:0

Das Topspiel der A-Klasse Neuburg wurde seinem Namen absolut gerecht. Es war geprägt von Spannung, Kampf und der Rivalität, die ein solches Derby mit sich bringt. Die erste Hälfte verlief ziemlich ausgeglichen mit leichten Feldvorteilen für die Gäste. Zwingende Chancen gab es aber nur wenige. Einmal konnte Keeper Christoph Gastl sein Können unter Beweis stellen, als er einen Schuss von Benjamin Mang aus dem kurzen Eck fischte und gerade noch zur Ecke abwehrte. Auf der anderen Seite war auch Christian Stöckl ein sicherer Rückhalt für die Gelb-Schwarzen. Das 1:0 fiel etwas aus „heiterem Himmel“: Nach einem schnellen Tempo-Gegenstoß spitzelte Torjäger Willi Keller den Ball zwischen Verteidiger und Torwart hindurch. Der Ball trudelte daraufhin zur Sinninger Führung ins FCI-Gehäuse. Psychologisch war dieser Treffer kurz vor dem Pausenpfiff (44.) extrem wichtig und gab den Sinningern viel Selbstvertrauen für die zweite Hälfte.

Nach Wiederbeginn übernahm der FC Illdorf in allen Belangen das Kommando und warf nochmals alles in die Waagschale. Nahezu das ganze Match fand nun in der Sinninger Hälfte statt. Der Ballbesitz lag geschätzt bei 70 Prozent für Illdorf. Auch kämpferisch boten die Gäste alles auf, was möglich war. Trotz der drückenden Überlegenheit der Illdorfer ließ die souveräne Sinninger Abwehr aber nur wenige Chancen zu. Die gelegentlichen Konter der Sommer-Elf waren dagegen brandgefährlich. Kurz nach Wiederanpfiff konnte Christian Stöckl einen scharf getretenen Freistoß von Max Jackel gerade noch über die Latte lenken (48.). Einen Schuss von Keller lenkte wiederum der starke Stöckl mit den Fingern gerade noch an den Pfosten (82.). Die endgültige Entscheidung fiel dann in der sechsten Minute der Nachspielzeit. Einen schnellen Konter schloss Keller aus 22 Meter mit einem „Hammer“ ins linke Kreuzeck zum entscheidenden 2:0 ab. (thr)

Ludwigs. – Berg im Gau II 4:3

Der SVL startete furios: Bereits in Minute zehn und elf brachten Miklos Imre und Steven Seefeldt die Heimelf mit 2:0 in Führung. Doch die Gäste fanden durch Manuel Mayr in der 17. Minute zurück ins Spiel, ehe in einer Drangphase der Gäste Daniel Korn auf 3:1 für den SVL stellte (34.). Auch die zweite Hälfte stand von Beginn an im Zeichen des SVL: In der 51. Minute erhöhte Seefeldt auf 4:1. Doch die Gäste gaben sich nicht geschlagen und kamen in der 63. Minute durch Jonas Müller zum 2:4-Anschlusstreffer. Ein Eigentor des SVL brachte den Gästen in den Schlussminuten sogar noch das 3:4. Doch letztlich entschied der SVL das Match verdient für sich. (mm)

