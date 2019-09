vor 51 Min.

Kellers Viererpack lässt Sinning jubeln

Der Spielertrainer erzielt beim 4:0-Sieg beim SC Feldkirchen alle vier Tore und feiert damit eine Premiere in seiner Karriere.

Von Benjamin Sigmund

Es gibt diese Tage für Sportler, die sie so schnell nicht vergessen werden. So einen Tag erlebte gestern Willi Keller. Sinnings Spielertrainer erzielte beim 4:0-Sieg seines Teams beim SC Feldkirchen alle vier Tore.

„So etwas erlebt man wirklich nicht allzu so oft“, sagte der 30-Jährige nach dem Spiel glücklich. „Ein Viererpack ist mir zuletzt in der Jugend gelungen.“ Bereits in der vergangenen Saison glänzte der Stürmer mit 23 Saisontoren. Nun knüpft er daran an und erzielte seine Tore zwei bis fünf. Das Ergebnis ist indes deutlicher ausgefallen, als es der Spielverlauf hergab. In den ersten 45 Minuten tat sich Sinning schwer, die Abwehr des Aufsteigers zu durchbrechen. Der Plan von Feldkirchens Spielertrainer Christoph Fieber, auf 0:0 zu spielen, schien aufzugehen. Hinten lies der SCF kaum etwas zu, hatte sogar die besseren Chancen. Anwari Jalaluddin boten sich in der 30. und 32. Minute zwei Schussmöglichkeiten. „Irgendwie war in unseren Köpfen, dass es auch klappen könnte, ohne 100 Prozent zu geben“, haderte Keller, der seine Mannschaft immer wieder lautstark ermahnte, endlich „Gas zu geben“. Doch auch nach dem Seitenwechsel gehörte die erste Gelegenheit dem Gastgeber. Christoph Fieber lief beherzt über das halbe Feld, scheiterte dann jedoch aus kurzer Entfernung an Gästekeeper Christoph Gastl (60.).

Dem Spiel seinen Stempel aufdrücken sollte dann Sinnings Stefan Gastl, dessen Einwechslung frischen Wind in die Partie brachte. „Er hat Sicherheit in unser Spiel gebracht und gute Pässe gespielt“, lobte Keller. Von einem feinen Zuspiel profitierte der Angreifer und wuchtete die Kugel zur Führung in die Maschen (64). Im Anschluss war die Gegenwehr Feldkirchens gebrochen. Keller traf erst mit der Brust zum 2:0 (69.) und bewies bei seinen zwei weiteren Treffern Ruhe vor dem Tor (74., 87.). Beim 3:0 wurde er erneut mustergültig von Stefan Gastl eingesetzt.

SV Sinning will oben mitspielen

Damit hat der SV Sinning nach drei Spielen sechs Punkte auf dem Konto. Den Aufstieg will Keller zwar nicht als Ziel ausgeben, „oben mitspielen“ mit seiner Mannschaft aber schon. Mit dem SC Rohrenfels und dem VfR Neuburg II seien „starke Mannschaften in die Liga gekommen“, die Spannung an der Tabellenspitze versprechen.

Am anderen Ende der Tabelle findet sich der SC Feldkirchen wieder. Nach drei Spielen hat der Aufsteiger zwar bereits einen Punkt auf dem Konto, weist aber auch ein Torverhältnis von 0:11 auf. „Wir haben mit Illdorf und Sinning bereits gegen den Zweiten und Dritten des Vorjahres gespielt“, meinte Stephan Fieber, der das Team gemeinsam mit seinem Bruder Christoph betreut. „Dennoch dürfen wir uns nicht so abschlachten lassen.“ Individuelle Fehler hätten gegen Sinning ein besseres Resultat verhindert. „Aber nächste Woche haben wir ein neues Spiel, in dem wir punkten wollen.“ Dann geht es für Feldkirchen zum FC Staudheim.

SC Feldkirchen Staudigl – Hussein, Dobra, Paul, Anwari, Nosek, Schmidtner, Deobald, Stephan Fieber, Christoph Fieber, Lukas Fieber (Rahmati)

SV Sinning Christoph Gastl – Hütter, Stachel, Kölbl, Schwarz, Schinagl, Schimpf, Jackel, Reichherzer, Dotzbauer, Keller (Mergel, Stefan Gastl, Zach)

