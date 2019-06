vor 57 Min.

„Kids“ spielen im Derby groß auf

U10-Midcourt-Team der TeG Neuburg lässt dem TSV Pöttmes nicht den Hauch einer Chance. Herren 65 holen in der Landesliga gegen Rosenheim ein Unentschieden

Von Valeska Jansen

Remis und Niederlage gab es zuletzt für die Herren 75 der TeG Neuburg in der Landesliga. Einen Kantersieg fuhr dagegen das Midcourt-U10-Team im Derby gegen Pöttmes ein.

lHerren 75, Landesliga: TeG Neuburg – TSV 1860 Rosenheim 3:3: Arnold Müller (6:1, Gegner w.o.) verhinderte durch die Aufgabe seines Gegners die Vorentscheidung des Spieltags, denn die Einzel von Klaus Hermann (1:6, 0:6), Heinz Richter (0:6, 6:7) und Heinz Reichel (7:5, 0:6, 8:10) nahmen aus Neuburger Sicht kein glückliches Ende. Erneut war es Müller, diesmal zusammen mit Reichel (5:3, Gegner w.o.), der nicht zu Ende spielen musste. Hermann/Richter (6:2, 6:1) errangen souverän den zum Unentschieden benötigten Punkt.

lHerren 75, Landesliga: Polizei SV Haar – TeG Neuburg 4:2: In derselben Besetzung wie in der Vorwoche trat man in Haar an. Doch diesmal schien die Lage zunächst günstiger: Neben Arnold Müller (4:6, 6:4, 10:7) ließ auch Heinz Richter (6:1, 6:1) seinem Kontrahenten keine Luft zum Atmen. Klaus Herrmann (3:6, 6:7) und Heinz Reichel (2:6, 5:7) liefen hingegen stets hinterher. Unglücklich verliefen später die Doppel, denn die Paarung Hermann/Richter (2:6, 2:3 w.o.) musste frühzeitig den Platz verlassen. Die „Pechvögel“ Müller/Reichel (6:0, 6:7, 8:10) gaben nach einem deutlichen ersten Satz zwei Tiebreaks und damit die ganze Partie aus der Hand.

lFreizeit-Herren Doppel 60, Kreisklasse 1: TC Fünfstetten – TeG Neuburg 3:1: Nachdem die Saison für das Freizeit-Team vielversprechend begann, kam das Team auch gegen Fünfstetten nicht auf die Beine. Volker Gebert und Peter Burkert (3:6, 3:6; 2:6, 0:6) waren in beiden Matches ohne Chance. Walter Nauderers und Günter Neumaiers Start in den Spieltag verhieß zunächst Besserung für die Neuburger (6:1, 6:2). Das Duo fand aber letztlich ebenso keine geeignete Waffe gegen die Überlegenheit der Gastgeber (1:6, 3:6).

lFreizeit-Herren Doppel 60, Kreisklasse 1: TeG Neuburg – TSV Steppach 2:2: Mit dem letzten Spiel vor der Pfingstpause läuten die Freizeit-Herren einen Umschwung ein. Walter Nauderer und Helmut Kumpfe sowie Peter Burkert und Toni Öxler gingen mit dem Traumergebnis eines jeden Tennisspielers (6:0, 6:0) vom Platz. Damit war das Remis bereits unter Dach und Fach. Nauderer/Kumpfe (4:6, 5:7) ließen durch zwei gegnerische Breaks die Chance zum Tagessieg liegen. Auch Henner Kress und Peter Burkert (1:6, 0:6) waren letztlich chancenlos.

lMidcourt U10, Kreisklasse 1: TSV Pöttmes – TeG Neuburg 2:18: Das Landkreis-Derby fand seinen Sieger in den Gästen. Einzig in den Motorik-Wettbewerben (6:2) überließ der Midcourt-Nachwuchs dem Kontrahenten zwei Punkte. Ewa Krzyzanowski (6:0), Lukas Geier (6:0), Franziska Fischer-Stabauer (6:1) und Balduin Fischer-Stabauer (6:2) hatten schon in den Einzeln eindeutig die Nase vorn. Ewa und Franziska (6:1) sowie Lukas und Balduin (6:0) überließen nichts dem Zufall und zeigten zum Abschluss auch starke Doppel.

lDunlop Kleinfeld U9, Kreisklasse 1: TeG Neuburg – TC Kaisheim 4:16: Nach den Motorik-Spielen galt es, einen 2:6-Rückstand aufzuholen. Blickte man nach dem Triumph von Jule Seifarth (5:0) zuversichtlich auf die ausstehenden Begegnungen, konnten Marcello Minucci (0:6), Julia Firl (0:9) und Noah Coaja (3:4) ihre Fähigkeiten nicht abrufen. Marcello und Noah (0:5) zogen den Kürzeren, während auch Jule mit ihrer neuen Partnerin Magdalena Raps (1:5) keinen Ehrenpunkt mehr einfahren konnte.

