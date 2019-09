vor 36 Min.

„Kleines“ Derby in Bertoldsheim

SVB erwartet am Sonntag den FC Rennertshofen II

Der SV Bertoldsheim zieht an der Tabellenspitze der B-Klasse Neuburg weiter einsam seine Kreise. Mit fünf Siegen und einem Remis steht das Schiele-Team unangefochten auf dem „Platz an der Sonne“. Am Sonntag (15 Uhr) komme es nun zum prestigeträchtigen „kleinen“ Derby gegen die zweite Vertretung des FC Rennertshofen, die aktuell auf Rang zehn steht.

Verfolger SpVgg Joshofen/Bergheim II ließ es am vergangenen Wochenende beim 9:0-Auswärtssieg gegen Steingriff II ordentlich krachen. Diesmal steht der Kreisklassen-Reserve mit dem SV Feldheim II (Sonntag, 13 Uhr) sicherlich eine etwas schwerere Aufgabe bevor. Auf Rang drei hat sich mittlerweile der TSV Burgheim II hochgearbeitet. Nach dem 2:0-Derbysieg in Illdorf bekommen es die Pototzky-Schützlinge diesmal daheim (Sonntag, 13 Uhr) mit dem SV Steingriff zu tun und sollten dabei ihr Punktekonto weiter auffüllen. Der SV Ludwigsmoos gastiert bereits am heutigen Samstag (13.30 Uhr) beim SC Ried II. (disi)

