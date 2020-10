vor 34 Min.

Klingsmoos feiert Derbysieg

SVK setzt sich beim SV Grasheim mit 4:2 durch. Sowohl der SC Ried (0:4 in Berg im Gau) als auch der SV Straß (0:5 in Münster) kassieren deutliche Niederlagen.

Ein reduziertes Programm stand in der Kreisklasse Neuburg an. Da drei Spiele abgesagt wurden, standen neben dem 2:2 zwischen der SpVgg Joshofen-Bergheim und dem FC Rennertshofen (siehe NR-Doppelpass) noch drei weitere Begegnungen an.

Grasheim – Klingsmoos 2:4

Das mit Spannung erwartete Lokalderby bot den zahlreichen Zuschauern einiges. Kurz nach Anpfiff brachte Tobias Bauer die Hausherren per Freistoß in Führung (8.). Keine zwei Minuten später war die Führung bereits wieder zerronnen. SVK-Verteidiger Florian Stöckl köpfte nach einer Ecke ein. Die Grasheimer ließen sich nicht unterkriegen, so gingen sie durch einen herrlichen Kopfballtreffer (19. Minute) von Florian Tarnick erneut in Front. Ein weiterer direkt verwandelter Freistoß bescherte allerdings den Ausgleich. Aus 35 Metern versenkte Andre Fleury den Ball nach einer knappen halben Stunde im Kasten. Nach der Halbzeit war das Tempo etwas geringer und es konnte kein Team gefährliche Angriffe zu Ende spielen. In der 65. Minute gewannen die Gäste durch einen Kopfball des Doppeltorschützen Andre Fleury die Oberhand (2:3). Zehn Minuten vor Schluss vergaben die Gastgeber einen Foulelfmeter und gleichzeitig ihre größte Chance auf den Ausgleich. Danach entschied Alexander Müller per Elfmeter in der letzten Minute das Spiel endgültig. (svg)

Münster – Straß 5:0

Mit einem klaren 5:0-Sieg hat der SV Münster sein erstes Heimspiel nach der Corona-Pause beendet. Die desaströse Chancenverwertung verschonte Straß vor einem Debakel. Die Anfangsphase verlief ereignislos, allerdings ließ sich klar erkennen, dass der SVM die Kontrolle übernahm. Nach gut einer halben Stunde eröffnete Kapitän Philipp Fetsch den Torreigen per Foulelfmeter. Kurz nach dem Wechsel erhöhte Julian Spies, nach einer Freistoßflanke von Christoph Wiest, auf 2:0. Spätestens als Peter Mayrhofer nach 64 Minuten das dritte Tor nachlegte, schwand jegliche Hoffnung der harmlos agierenden Gäste. Eine Viertelstunde vor Schluss schraubte Doppeltorschütze Spies den Spielstand auf 4:0, ehe Philipp Fetsch den nächsten Zweierpack des Nachmittags schnürte und damit den 5:0 Endstand markierte (77.). Im Folgenden ließen die Akteure aus Münster etliche Großchancen liegen, während Straß keine Gegenwehr mehr bot. (mwe)

Berg im Gau – Ried 4:0

Die auf Tabellenplatz fünf rangierenden Hausherren behielten gegen die Neuburger (achter Tabellenplatz) deutlich die Oberhand. Nachdem die Rieder ab der 26. Minute nach einer Roten Karte für Georg Bartoschek zu zehnt agieren mussten, brachte Julian Winter den BSV kurz vor dem Pausenpfiff in Führung (40.). Von nun an verlief die Partie einseitig, so konnten Daniel Schölzke (48.) und Jonas Müller (74.) den Sack in Halbzeit zwei zumachen. Den Schlusspunkt setzte Schölzke, als er in der 85. Minute seinen Doppelpack schnürte. (nr)





