Klingsmoos stolpert im Moosderby

Gestoppt: Klingsmoos' Alexander Müller (links) kommt in dieser Szene an Grasheims Kapitän Mathias Müller (rechts) nicht vorbei.

Fischer-Team unterliegt dem SV Grasheim mit 1:2, was auf die Tabelle jedoch keinen Einfluss mehr hat. Ab sofort gilt die ganze Konzentration der Aufstiegs-Relegation, in der es zuerst gegen Lechhausen geht

Der SV Klingsmoos unterliegt gegen aufopferungsvoll kämpfende Gäste aus Grasheim mit 1:2. Da die TSG Untermaxfeld ihr Parallelspiel in Rennertshofen gewann (siehe eigener Bericht), geht es für die Weinroten in die Aufstiegsrelegation, wo am Mittwoch (18.30 Uhr) in Inchenhofen die DJK Lechhausen wartet. (nr)

Klingsmoos – Grasheim 1:2

Der Fischer-Elf gelang gegen eine kampfstarke Grasheimer Elf nur wenig, sodass die knappe Pausenführung am Ende nicht reichte. SVK-Stürmer Matthias Weber vergab bei einem Heber (5.). Auf der Gegenseite schoss Marco Kutscherauer knapp am langen Pfosten vorbei (8.). Dann kam SVK-Neuzugang Alexander Müller innerhalb weniger Minuten (14./15./22.) zu drei guten Einschussmöglichkeiten, setzte das Leder jedoch jeweils knapp am Gehäuse vorbei. Die zu diesem Zeitpunkt verdiente Führung gelang dann Andre Fleury per Freistoß-Aufsetzer aus 24 Metern (30.). Goalgetter Matthias Weber hätte vor der Pause noch einmal nachlegen können, zielte aber aus 18 Metern deutlich zu hoch (40.).

Nach dem Seitenwechsel verloren die Gastgeber allmählich immer mehr ihre Linie, während der SVG zulegte. Logische Folge war der Ausgleich durch Marvin Kohou, der einen schnellen Angriff per Flachschuss erfolgreich abschloss (67.). Die Gäste machten weiter Druck und gingen durch einen platzierten 25-Meter-Freistoß von Sascha Fröhlich sogar in Führung (75.). Die Weinroten bemühten sich in der Schlussphase zwar noch um den Ausgleich, der aber trotz Möglichkeiten durch Semir Elezi (83.) und Markus Daferner (85.) nicht mehr gelang. (psie)

Ried – BSV Neuburg 2:2

Bereits in der zweiten Minute jubelten die Fans der Heimelf, als Max Christl früh zur vermeintlichen Führung einschoss. Jedoch pfiff der Schiedsrichter das Tor aufgrund einer vorliegenden Abseitsposition zurück. Besser machte es der BSV Neuburg mit seiner ersten Großchance. Nachdem Michael Dünstl mit seinem ersten Versuch noch an Rieds Keeper Dominik Seitz scheiterte, versenkte er seinen Nachschuss zur Führung im Gehäuse des SCR (4.). Es entwickelte sich eine Partie mit leichten Feldvorteilen für die Gäste. Der überaus agile Bright Aikhionbare baute folgerichtig in der 37. Minute die Führung für die Gäste mit einer sehenswerten Einzelleistung auf 2:0 aus. Fast mit dem Halbzeitpfiff erzielte Christl den Anschlusstreffer zum 1:2.

Kurz nach Wiederanpfiff hätte Christl bereits den Ausgleich für den SCR machen müssen. Alleine vor dem Gästetor verzog er aber und setzte das Leder knapp rechts vorbei. Der SC Ried war nun die spielbestimmende Mannschaft und drängte auf den Ausgleich. Dieser fiel wenig später durch Co-Trainer Alberto Rodriguez-Fernandez in der 63. Minute. Sein Freistoß aus halbrechter Position wurde weder von Freund noch Feind berührt und landete im langen Eck. Erneut Rodriguez-Fernandez prüfte mit einem sehenswerten Schuss aus knapp 20 Metern BSV-Torwart Lachermeier. Somit blieb es beim letztendlich versöhnlichen Unentschieden zum Saisonabschluss. (scr)

Joshofen-Berg. – Ehekir. II 3:1

Bereits in der sechsten Minute war es Markus Fetsch, der nach einer perfekt getimten Freistoßflanke von Johann Guppenberger zum 1:0 einköpfte. Die Heimelf blieb am Drücker, ohne jedoch zuviel Torgefahr auszustrahlen. Es dauerte bis zur 53. Minute, ehe Guppenberger nach schöner Vorlage durch Tobias Bauer auf 2:0 erhöhte. In der Folge erspielte sich die SpVgg Chance um Chance, fand ihren Meister aber stets im Ehekirchener Schlussmann oder dem Torpfosten. In diese Phase fiel der zwischenzeitliche Anschlusstreffer durch Daniel Schölzke in der 79. Minute doch sehr überraschend. Den verdienten 3:1-Siegtreffer besorgte dann Spielertrainer Bauer nach Traumpass von Max Fischer-Stabauer (84.). (spvgg)

Holzheim – Straß 2:2

In einem temporeichen Spiel waren die Holzheimer etwas besser und gingen verdient in der 29. Minute durch Simon Mayr in Führung, was zugleich auch der Halbzeitstand war. Die zweite Hälfte begann mit einem verschossenen Elfmeter der Gäste, ehe sie anschließend durch Patrik Nikolla in der 57. Minute zum 1:1-Ausgleich kamen. Durch eine Unachtsamkeit in der Holzheimer Defensive musste Christoph Gietl nach Notbremse mit Rot vom Platz (60.). Trotz Unterzahl konnte der SVH Druck aufbauen und ging dann mit 2:1 durch Michael Raba (84.) in Führung. Kurz darauf konnten aber die Gäste wiederum durch Dieter Deak in der 87. Minute den Ausgleich erzielen. Am Ende teilte man sich gerechterweise die Punkte. (svh)

