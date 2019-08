vor 58 Min.

Klingsmooser Schützenfest zum Auftakt

Fischer-Truppe feiert gegen den SV Straß einen deutlichen 8:3-Erfolg. Während auch die zweite Mannschaft des FC Ehekirchen einen „Dreier“ bejubeln kann, zahlt Aufsteiger SV Wagenhofen Lehrgeld

Mit einem 8:3-Schützenfest gegen den SV Straß startete der SV Klingsmoos in die Kreisklassen-Saison 2019/2020. Auch dem FC Rennertshofen gelang mit dem 3:0-Erfolg in Grasheim ein Einstand nach Maß. Aufsteiger SV Wagenhofen musste dagegen beim 0:3 gegen den BSV Berg im Gau gleich einmal Lehrgeld bezahlen.

Ehekirchen II – Echsheim 2:1

Nach dem Anpfiff wurde schnell klar, dass keine der beiden Mannschaften mit einer Niederlage in die Saison starten möchte. Nach einer knappen Viertelstunde fand David Weidenhüller per Freistoß den lauernden Michael Gerbl, der zur Ehekirchener Führung einschoss. Daraufhin wurde der Gast besser und übernahm das Kommando. Folglich erarbeiteten sich die Gäste immer wieder Torchancen und scheiterten nach Einzelaktionen von Michael Buchhart und Maxi Hertl zweimal am Aluminium. Der eingewechselte Maxi Wenger brachte sofort Gefahr ins Offensivspiel der Hausherren: Ein schöner Schuss und eine feine Vorarbeit setzten die Echsheimer unter Druck. In der 56. Minute ertönte dann zum dritten Mal das Aluminium des Ehekirchener Gehäuses, als ein Fernschuss von Christoph Sturm abprallte. Gut 30 Minuten vor Abpfiff trug der FCE einen Spielzug über Marcus Scheuermayr, Maxi Wenger und dem am Ende einköpfenden Niklas Specht fabelhaft vor. Danach verteidigte Ehekirchen die Führung bis zur 80. Minute erfolgreich, ehe Bernd Brugger auf 1:2 verkürzte. Unmittelbar vor Ende traf Christoph Sturm erneut den Pfosten. Den resultierenden Fallrückzieher klärte Torhüter Goldmann sehenswert. (fce)

Wagenhofen – Berg im Gau 0:3

Der Gast aus Berg im Gau war die bessere Mannschaft und verdiente sich die drei Punkte in Wagenhofen. Dreh- und Angelpunkt im Spiel der Gauer war der an allen drei Treffern beteiligte Spielertrainer Mariusz Suszko. Bereits der Beginn ließ nichts Gutes für Wagenhofen verheißen: Schon nach fünf Minuten zappelte der Ball zum ersten Mal im Netz. Obwohl SVW-Keeper Dominik Neff den ersten Schuss von Jonas Müller noch parieren konnte, schob Suszko im zweiten Anlauf zum 0:1 ein. Die erste und vor der Pause eigentlich einzige nennenswerte Möglichkeit der Gastgeber ergab sich in der 19. Minute. Nach einer schönen Ballstafette segelte der Schuss von Sebastian Neff links am Kasten vorbei. Kurz darauf fiel der zweite Treffer für die Gäste: Nach einem kurzen Abschlag nutzte der BSV-Spielercoach die Gelegenheit und netzte zum 0:2 ein. Das dritte Tor bereitet Suszko dann gekonnt vor: Seine Hereingabe verwerte Johannes Angermayr 20 Minuten vor Schluss zum 0:3-Endstand. (hugo)

Grasheim – Rennertshofen 0:3

Trotz einer ansprechenden Leistung mussten die ersatzgeschwächten Lilaweißen gegen die favorisierten Gäste eine klare Niederlage einstecken. Die Platzherren gestalteten die Partie ausgeglichen und hatten sogar einige Torchancen. Doch die Cleverness im Abschluss fehlte maßgeblich. Nachdem kurz nach Anpfiff ein Schuss von Sascha Fröhlich den Querbalken traf, nutzten die Mutzbauer-Schützlinge ihre erste Gelegenheit eiskalt: Eine Flanke von Philipp Stadler versenkte Roland Heckel unhaltbar ins Toreck. Anschließend parierte Gästekeeper Manuel Fieger gegen Marco Kutscherauer, Andy Gottschall und Bernhard Kraus. Nach dem Seitenwechsel konnte Torjäger Philipp Stadler eine Unachtsamkeit in der Grasheimer Defensive zum 0:2 ausnutzen (51.). Die Mösler zeigten großen Kampfgeist und drängten mehrfach auf den Anschlusstreffer. Alan Garcia Carillo traf aber nur den Querbalken und Marco Kutscherauer setzte einen Elfmeter über den Kasten. Nach einem Zuspiel von Philipp Stadler schob Tobias Kruber in der Schlussminute zum 0:3-Endstand ein. (wir)

Klingsmoos – Straß 8:3

Der SVK übernahm in dieser Partie von Beginn an das Kommando. In der zehnten Minute wurde Markus Daferner im Strafraum zu Fall gebracht und der souveräne Schiedsrichter Stefan Raube zeigte sofort auf den Punkt. Alexander Müller verwandelte sicher zum 1:0. Der SVK blieb weiter am Drücker. Straß kam nur über Standardsituationen vor das Klingsmooser Gehäuse. Dementsprechend überraschend fiel dann der Ausgleich in der 24. Minute, als Julien Pawlak gegen Kreitmeier einschieben konnte (24.). Klingsmoos erholte sich schnell und erzielte vier Minuten später durch Tobias Narr die erneute Führung. Nach einer schönen Kombination vollendete Markus Daferner zum 3:1. Kurz darauf erhöhte Alexander Müller per Flachschuss zum 4:1 (37.). Mit dem Halbzeitpfiff erzielte wiederum Julien Pawlak den 2:4-Anschlusstreffer.

Nach dem Seitenwechsel hatte Straß die erste Chance, als nach einer Deak-Flanke gleich zwei Angreifer verpassten. Auf der gegenüberliegenden Seite machte es der SVK besser: Patrick Krammer schoss platziert am Gästekeeper vorbei (5:2). Nur einen Augenblick später stellte Alex Müller auf 6:2. In der 64. Minute blieb Spielertrainer Dieter Deak gelassen und verkürzte per Handelfmeter auf 3:6. Nach Flanke von Peter Kramer erzielte SVK-Neuzugang Admir Muratovic eine Viertelstunde vor Schluss seinen ersten Treffer im Trikot der Weinroten. Nach feinem Zuspiel von Tobias Narr kam auch der eingewechselte Florian Lenz zu seinem Treffer (80.) und sorgte für den 8:3-Endstand in einer ereignisreichen Partie. (svk)

Münster – Ried 1:1

Die Anfangsphase gehörte den Hausherren. Lukas Bischofbergers Schuss konnte Rieds Keeper Dominik Seitz gerade noch zur Ecke klären. Diese verwertete Rückkehrer Markus Hörmann per Volleyabnahme zum 1:0 (15.). Danach überließ Münster aber dem SCR, der sich wie erwartet als technisch versiert und spielfreudig präsentierte, das Geschehen. Der Ausgleich durch Moritz Bartoschek, der mit einem strammen Schuss aus 23 Metern traf, war folgerichtig.

Nach dem Seitenwechsel gab der SV Münster mehr Gas und hatte bei einer zurückgepfiffenen Abseitsstellung Pech. Eine Viertelstunde vor dem Ende köpfte Bartoschek einen Ball der Heimelf von der Torlinie. Kurz vor dem Ende sah Rieds Marco Weigl nach wiederholtem Foulspiel die Ampelkarte. Gleiches widerfuhr Johannes Wiener auf der Gegenseitige – der Schlusspunkt der Partie. (dz)

Holzheim – Steingriff 2:2

Zum Saisonauftakt trennten sich der SV Holzheim und SV Steingriff mit einem am Ende gerechten Unentschieden. Die Tore erzielten auf Holzheimer Seite der neue Spielertrainer Johannes Kranner (17.) und Michael Raba (70.). Für die Gäste schnürte Mustafa Halici in dieser spannenden Partie einen Doppelpack (58./88.). (nr)

