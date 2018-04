Klubs rüsten sich für neue Saison

vor 4 Min.

Fußball: BSV und Bertoldsheim melden Neuzugänge

Auch wenn für einen Großteil der Fußballvereine in der Region die zweite Saisonhälfte erst am vergangenen Oster-Wochenende begann, laufen die Planungen für die Spielzeit 2018/2019 bereits auf Hochtouren.

So auch beim Kreisklassisten BSV Neuburg. Wie Abteilungsleiter Jörg Kalkowski nun bekannt gab, wurde mit Fabian Klingenberg ein neuer Co-Trainer verpflichtet. Der 22-jährige Abwehrspieler, der momentan noch für den Donau/Isar-Kreisligisten SV Karlshuld aufläuft, kennt BSV-Coach Ralf Palfy noch aus gemeinsamen Zeiten beim SC Ried. Letztlich sei dies der entscheidende Punkt für einen Wechsel zum BSV Neuburg trotz anderweitiger Optionen gewesen. Die Verantwortlichen mussten auf dieser Position tätig werden, da der derzeitige Assistent Georg Fix dieses Amt aus beruflichen Gründen künftig nicht mehr ausüben kann. Darüber hinaus wurde mit Matthias Hudler (SV Wagenhofen) noch ein erfahrener Torhüter verpflichtet.

„Drei auf einen Streich“ vermeldet indes der SV Bertoldsheim. So werden ab der kommenden Saison Markus Schiele (TSV Burgheim/fungiert zugleich als C-Trainer), Fabian Rothmann (TSV Rain 2) und Dominik Wichert (SV Straß) das SVB-Trikot tragen. „Wir waren schon in den vergangenen Jahren in Kontakt. Dass es endlich geklappt hat, unsere Mannschaft mit diesen Spielern zu verstärken, ist umso schöner“, sagt SVB-Abteilungsleiter Daniel Schimak. (nr)

