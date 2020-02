vor 24 Min.

Knapp an der Titelverteidigung vorbei

U13-Juniorinnen des TSV Neuburg können ihren letztjährigen Erfolg beim Kreispokal nicht wiederholen. Gegen Wettstetten I und Kösching muss sich das Kirschner-Team knapp geschlagen geben

Von Heinz Kirschner

Am Sonntag ging es für die weiblichen U16-Volleyballer des TSV Neuburg in der Parkhalle darum, den bereits im vergangenen Jahr gewonnenen Kreispokal erfolgreich zu verteidigen.

Nachdem Eitensheim abgesagt hatte, entschied der Neuburger Trainer Heinz Kirschner kurzfristig, sein Team aufzuteilen und zwei Mannschaften mit Unterstützung von vier U14-Spielerinnen ins Rennen zu schicken, um den Eitensheimer Ausfall im Spielplan zu kompensieren.

Die neun teilnehmenden Mannschaften wurden in drei Gruppen aufgeteilt. Um die Plätze eins bis drei spielten anschließend die jeweiligen Gruppensieger. Neuburg I konnte sich in der Gruppe A ungefährdet an die Spitze setzen. Beide Begegnungen gegen Wettstetten II und Freising wurden jeweils mit 2:0. Die U14-Neulinge, die erstmals mit sechs Spielerinnen auf dem Feld standen und noch nie ein Läufer-System absolviert hatten, machten ihr Sache ausgezeichnet und wurden perfekt ins Team integriert.

In der Gruppe B hatte Neuburg II, betreut von Beate Lucya, mit dem Zweiten der Kreismeisterschaft, Kösching, einen starken Gegner. Den ersten Satz konnten die Gastgeber für sich entscheiden, mussten dann aber den zweiten Durchgang trotz heftiger Gegenwehr abgeben. Somit kam es zum Tie-Break. Hier hatte Kösching lange Zeit die Nase vorne und führte mit 10:7. Doch Neuburg schlug zurück und glich aus. Erst beim Stand von 13:13 kippte die Partie zugunsten der Gäste (15:13). Das zweite Match gegen Moosburg gewannen die Neuburgerinnen hingegen mit 2:1. Auch hier hatten U14-Spielerinnen ihr Debüt gegeben.

Im Kampf um den Turniersieg zogen somit der TSV Neuburg I, TSV Kösching und SV Wettstetten 1 ein. Gegen Kösching setzte es für die Einheimischen aufgrund von zahlreichen Fehlern und Abstimmungsproblemen gleich eine 0:2 (15:25,14:25)-Niederlage gegen Kösching. Trotz der Tatsache, dass man sich auch in der zweiten Begegnung dem SV Wettstetten geschlagen geben musste, präsentierte sich der TSV Neuburg hier auf Augenhöhe (22:25,27:29). Somit sprang am Ende Platz drei heraus.

Pech hatte das zweite Neuburger Team, das sich im Kampf um den vierten Rang Wettstetten II erst im Tie-Break mit 1:2 (12:25, 25:23, 14:16) geschlagen geben musste.

Vorschau für das Wochenende

Am heutigen Samstag gastieren die Damen I (Kreisliga) beim MTV Ingolstadt, wo es neben den Gastgebern noch gegen den BC Aresing geht. Ebenfalls heute müssen die Herren II in der Bezirksklasse ran. In Lenting spielen sie gegen die Hausherren und Pfaffenhofen um wichtige Punkte. Am Samstag und Sonntag gastiert die U13 bei der oberbayerischen Meisterschaften in Mühldorf. Zudem steht für zwei weibliche U20-Teams am Sonntag der Kreispokal in Lenting auf dem Programm.

