vor 58 Min.

Knappe Niederlagen für Burgheimer Kegler

Herren und gemischtes Team verlieren unglücklich

Trotz guter Leistungen mussten beide Burgheimer Kegelmannschaften Niederlagen einstecken. Sowohl die Herren als auch das gemischte Team verloren knapp.

Nicht so richtig laufen wollte es bei Startkegler Stefan Klein. Nach einem spannenden hin und her unterlag er knapp mit 2:2 Punkten und 475:491 Holz. In Topform präsentierte sich Peter Maier. Er ließ seinem Gegenüber mit 3:1 Punkten und 550:528 Holz nicht den Hauch einer Chance. Auch Ludwig Klein fand zu seiner gewohnten Form zurück und siegte mit 3:1 Punkten und 559:514 Holz. Auch bei Anton Karmann lief es recht ordentlich. Lediglich auf der dritten Bahn fand er „die Gasse“ nicht. Jedoch hatte er gegen Martin Kothmeier mit 0:4 Punkten und 464:556 Holz keine Chance. Auch Herbert Etsberger hielt seinen Vergleich lange Zeit offen. Erst auf der letzten Bahn fiel die Entscheidung mit 1:3 Punkten und 536:585 Holz zugunsten des „Tagesbesten“ Bernhard Krammer. Mit Startschwierigkeiten hatte auch Kapitän Thomas Blum zu kämpfen. Er fand jedoch immer besser ins Spiel und sicherte mit 2:2 Punkten und 527:472 Holz den dritten Mannschaftspunkt für den SKC Burgheim. Jedoch gingen die beiden Mannschaftspunkte für die bessere Gesamtholzzahl – einmal mehr – an den Gegner.

Eine ansprechende Leistung zeigte die gemischte Mannschaft des SKC Burgheim beim Tabellendritten. Am Ende fehlten 14 Holz zum Erfolg. Startkeglerin Petra Niemann hielt lange Zeit gut mit. Erst auf der letzten Bahn fiel die Entscheidung. Niemann zog mit 2:2 Punkten und 438:441 Holz äußerst unglücklich den Kürzeren. Besser machte es Manuela Pickhard. Mit 3:1 Punkten und 460:452 Holz behielt sie die Oberhand und sorgte für den zwischenzeitlichen Ausgleich. Keine Chance hatte Iris Stautner gegen die beste „Kreisstädterin“ Gerda Aigner. Mit 1:3 Punkten und 464:519 Holz unterlag sie relativ klar. Spannend verlief die Begegnung zwischen Herbert Etsberger und Anita Gabriel. Die Führung wogte hin und her. Auf der letzten Bahn gelang Etsberger ein fast perfektes Spiel. Mit 3:1 Punkten und 526:490 Holz sicherte er den SKC’lern den zweiten Mannschaftspunkt. Mit 1902:1888 Holz behielten die Aichacher die Oberhand. (ets)

Themen folgen