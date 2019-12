vor 40 Min.

Königsproklamation bei Bavaria Weichering

Lena Hackenberg und Kevin Nimsgren haben die Nase vorn. Auch langjährige Mitglieder werden geehrt

Die Königsproklamation, Ehrungen und weitere Preisverleihungen standen im Mittelpunkt der Weihnachtsfeier beim Schützenverein Bavaria Weichering.

An sechs Schießabenden wurde von Mitte November bis Anfang Dezember das Weihnachtsschießen durchgeführt. Die Premiere auf den neuen elektronischen Schießständen ist gelungen. Dank der Unterstützung des Herstellers und des Vertriebspartners konnte das umfangreiche Schießprogramm wunschgemäß ausgewertet werden.

Nach der Begrüßung durch Schützenmeister Peter Borrmann wurde die Weihnachtsfeier musikalisch durch Julia Roth und mit besinnlichen Texten, vorgetragen von Thomas Mack, begonnen. Bei den Ehrungen der langjährigen Mitglieder erhielten Adolf Öxler für 60 Jahre, Josef Bauer für 50 Jahre und Rolf Rößler für 40 Jahre ihre Urkunden und Auszeichnungen. Josef Bauer war von 1974 bis 1998 im Vorstand tätig, davon 18 Jahre als Schützenmeister. Im Jahr 1985 wurde unter seiner Regie das 100-jährige Gründungsfest groß gefeiert. Auch beim 125. Jubiläum im Jahr 2010 war er als 2. Festleiter maßgeblich am Gelingen beteiligt. Bis heute ist Josef Bauer ein sehr aktiver Schütze in den Rundenwettkämpfen und bei vielen Veranstaltungen als erfahrener Berater eine zuverlässige Stütze.

Passend zu seinem Jubiläum hat Josef Bauer beim Weihnachtsschießen mit einem 4,4-Teiler den ersten Preis in der Herrenklasse gewonnen, gefolgt von Dominik Ries mit 98 Ringen und Egon Egen mit einem 13-Teiler. In der Damenklasse landete Julia Graf mit einem 33,3-Teiler auf dem ersten Platz, gefolgt von Marianne Sangl mit 91 Ringen und Agnes Ries mit einem 55,3-Teiler. Gewinnerin in der Jugendklasse war Johanna Biber mit einem 91-Teiler, gefolgt von Marina Lanzl mit 83 Ringen und Laurenz Obermeier mit einem 96,3-Teiler.

In der Diziplin „Pistole“ kam Gerhard Graf mit 48 Ringen auf dem ersten Platz, gefolgt von Bastian Morasch (45/45) und Johann Steinherr (45/41). In der Jugendklasse belegten Marina Lanzl (31), Benedikt Moosheimer (29) und Kelvin Nimsgern (28) die ersten drei Plätze. Als Zusatzpreis wurde ein Schlemmergutschein vom Gasthaus Stark in Wolkertshofen angeboten, hier war die Teilervorgabe 135. Julia Graf sicherte sich mit einem 137,3-Teiler den Preis, gefolgt von Sabine Gamisch (139,5) und Stefan Gamisch (142,3).

Die handgemalte Hochzeitsscheibe, gestiftet von Stefanie und Stefan Gamisch, wurde mit einem 74,1-Teiler (Vorgabe war 76) von Jungschützin Johanna Biber gewonnen, gefolgt von Gerhard Graf (72,8) und Dominik Ries (62,9). Beim Königsschießen darf jeder Teilnehmer einen Schuss abgegeben. Kelvin Nimsgern ist neuer Jugendkönig und bei den Schützen hat Lena Hackenberg die Königswürde gewonnen. Auf dem zweiten Platz und damit Stellvertreter sind bei der Jugend Matthias Sovic und Alexander Steinherr bei den Erwachsenen. Die bisherigen Könige wurden mit einer Wurstkette verabschiedet.

Aus den fünf besten Trainingsergebnissen des ganzen Jahres wurden noch die Vereinsmeister 2019 ermittelt. Den besten Ringdurchschnitt in der Schülerklasse erreichte Johanna Biber, in der Jugenklasse Maximilian Biber, in der Juniorenklasse Sabrina Götz, in der Schützenklasse Dominik Ries, in der Altersklasse Egon Egen und in der Seniorenklasse Siegfried Hammer. Für das beste Blattl, für die beste Einzelserie und für den Trainingsfleißigsten gab es als Anerkennung jeweils ein Brotzeitbrettl. Mit der traditionellen Christbaumversteigerung wurde die Weihnachtsfeier beendet. (stei)

Themen folgen