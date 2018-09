„Kommunikation auf dem Platz wird immer wichtiger“

22:00 Uhr

Im NR-Interview spricht Landesliga-Schiedsrichter und Lehrwart Patrick Krettek unter anderem über den bevorstehenden Neulingslehrgang. Was dort auf die Teilnehmer zukommen wird

Von Dirk Sing

„Schiedsrichter braucht das Land“ – getreu diesem Motto findet vom 26. bis 28. Oktober im Sportheim des SC Rohrenfels der Neulingslehrgang der Schiedsrichtergruppe Neuburg statt. Wir haben im Vorfeld mit dem Lehrwart Patrick Krettek (25) gesprochen, der selbst als Unparteiischer in der Landesliga (bereits seit 2012) beziehungsweise als Schiedsrichter-Assistent in der Regionalliga und Junioren-Bundesliga tätig ist.

Herr Krettek, seit wann sind Sie eigentlich selbst Schiedsrichter?

Krettek: Seit März 2006.

Wie sind Sie dazu gekommen?

Krettek: Ich habe zuvor bei meinem Stammverein BSV Neuburg und danach bei der JFG Neuburg gespielt. Genauer gesagt bis zur C-Jugend. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich bereits damit begonnen, das Schiedsrichter-Amt auszuüben. Nachdem dann immer wieder Verletzungen dazugekommen sind, hatte ich einfach keine Lust mehr auf’s Fußballspielen. Aus diesem Grund habe ich mich dann voll und ganz auf’s Pfeifen konzentriert. Letztlich war es eine Entscheidung, die ich bis heute nicht bereut habe.

Was macht einen guten Schiedsrichter in Ihren Augen aus?

Krettek: Mittlerweile viel Kommunikation auf dem Platz. Das wird immer wichtiger! Die Spieler müssen erkennen, dass der Schiedsrichter eine Person ist, mit der man sprechen kann und die gleichzeitig nicht arrogant ist beziehungsweise zugleich konsequent auftritt, wenn man gefordert ist. Darüber hinaus würde ich an dieser Stelle auch das nötige Spielverständnis nennen. Diesbezüglich ist es auch recht hilfreich, wenn der Unparteiische selbst ein Fußballer ist oder war.

Gibt es einen bestimmten „Indikator“, an dem sich die Leistung des Referees abschätzen lässt?

Krettek: Absolut. Vor einer Partie sage ich zu meinen Assistenten eigentlich immer das Gleiche: Wenn wir nach dem Schlusspfiff vom Platz gehen, und keiner will etwas von uns, dann waren wir unauffällig und haben einen guten Job gemacht.

Was würden Sie als Ihr bisheriges Schiedsrichter-Highlight bezeichnen?

Krettek: In der vergangenen Saison war ich bei einem Sport1-Live-Spiel – genauer gesagt bei der Regionalliga-Partie Schweinfurt gegen Bayern München II – als Linienrichter im Einsatz. Wenn man sich plötzlich vor mehreren hunderttausend Zuschauern beweisen muss, ist das schon ein cooles Erlebnis. Es gab auch zwei, drei kritische Szenen, bei denen wir – nach Studium der TV-Bilder – glücklicherweise richtig gelegen waren. Ansonsten waren aber auch meine jeweiligen Aufstiege in die nächsthöhere Klasse sicherlich weitere Höhepunkte.

Seit diesem Jahr üben Sie in der SR-Gruppe Neuburg das Amt des Lehrwarts aus. Welche Tätigkeiten fallen dabei in Ihren Aufgabenbereich?

Krettek: Das Ganze ist extrem vielfältig. Gemeinsam mit der Gruppenführung um Obmann Jürgen Roth organisiert man beispielsweise den Neulingslehrgang und betreibt Werbung dafür. Ein weiterer wichtiger Baustein ist die Weiterbildung der eigenen Schiedsrichter, damit diese immer auf dem aktuellen Stand sind. Bei uns wird das immer bei der Monatsversammlung gemacht. Aber auch die Förderung und Betreuung unserer jungen Leute liegt mir sehr am Herzen.

Kommen wir auf den Neulingslehrgang zu sprechen. Wie ist ein solcher eigentlich aufgebaut?

Krettek: Es handelt sich dabei um einen Wochenend-Lehrgang, der am Freitagabend startet und entsprechend „abgespeckt“ ist. Sprich: Wir konzentrieren uns dabei tatsächlich auf die wichtigsten Regeln, die letztlich auch für die Prüfung relevant sind. Wichtig ist: Man ist sicherlich noch nicht der perfekte Schiedsrichter und weiß alles, wenn man diesen Lehrgang besucht hat. Es gibt insgesamt 17 Regeln – und alle an einem Freitagabend sowie kompletten Samstag durchzuboxen, wäre sehr schwierig. Am Sonntagvormittag gibt es dann nochmals eine Wiederholung, ehe im Anschluss die Prüfung ansteht.

Stichwort Prüfung: Was kommt da auf die Teilnehmer zu?

Krettek: Der schriftliche Test besteht sowohl aus „Multiple Choice“- als auch ganz normalen Fragen, die man beantworten muss. Im Prinzip geht es dabei immer darum, welche persönliche Strafe der Schiedsrichter geben muss. Sprich: Gibt es eine Gelbe, Gelb-Rote oder Rote Karte und wie wird das Spiel fortgesetzt? Insgesamt gibt es 30 Fragen a zwei Punkte – und 50 Punkte braucht man zum Bestehen! Selbstverständlich versuchen wir, die Prüflinge so gut wie möglich zu unterstützen. Im praktischen Teil muss dann noch ein 1000-Meter-Lauf in einer bestimmten Zeit absolviert werden.

Werden die frischgebackenen Unparteiischen dann sofort ins „kalte Wasser“ geworfen oder weiter betreut?

Krettek: Wir haben zum einen das sogenannte Paten-System, bei dem sich ein erfahrener Schiedsrichter um einen oder zwei Neulinge kümmert. Sollte der Pate einmal gleichzeitig selbst ein Spiel leiten, bekommt der neue Schiedsrichter einen Betreuer an die Seite gestellt, der auch offiziell zur Unterstützung eingeteilt wird. Zum anderen gibt es noch die Möglichkeit des „Tandem-Schiedsrichters“. Hier steht immer ein erfahrener mit einem unerfahrenen Unparteiischen gemeinsam auf dem Feld. In der ersten Hälfte pfeift der „Routinier“, im zweiten Durchgang der Neu-Schiedsrichter, wobei der Partner im Notfall immer eingreifen kann. Dieses Modell hat sich ebenfalls bewährt.

Informationen rund um den Neulingslehrgang 2018 sowie das Neuburger Schiedsrichterwesen allgemein gibt es per Email unter lehrteam.srgneuburg@gmail.com.

