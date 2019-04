22.04.2019

Kopfball ins Glück

Dem Aufstieg so nah: Der FC Ehekirchen besiegte den TSV Meitingen mit 3:1 und braucht noch drei Punkte in vier Spielen, um die Meisterschaft perfekt zu machen. Hier freut sich die Mannschaft mit Nicolas Ledl (hinten) über das Tor zum 2:1.

Nicolas Ledl trifft beim 3:1-Erfolg des FC Ehekirchen gegen den TSV Meitingen kurz vor Schluss zur umjubelten Führung. Nun ist der Aufstieg zum Greifen nah

Von Benjamin Sigmund

87 Minuten waren am Samstag gespielt, als es noch einmal Ecke für den FC Ehekirchen gab. 1:1 stand es zu diesem Zeitpunkt im Spitzenspiel zwischen dem FCE und dem TSV Meitingen. Fabian Scharbatke brachte den Ball in die Mitte, Nicolas Ledl sprang hoch und wuchtete die Kugel ins Netz.

Irgendwie war in diesem Moment jedem bewusst, dass dieser Treffer der womöglich entscheidende im Rennen um den Aufstieg sein könnte. Ledl stürmte los, riss sich das Trikot vom Leib. Die Mitspieler rannten in seine Richtung, sprangen dem Torschützen in die Arme. Am Ende siegte der FC Ehekirchen noch mit 3:1 und baute seinen Vorsprung auf den SC Bubesheim, der zeitgleich daheim gegen den BC Adelzhausen mit 2:3 verlor, auf neun Punkte aus. Damit fehlen Ehekirchen noch drei Zähler in den abschließenden vier Spielen, um die Meisterschaft perfekt zu machen.

„Unser Sieg war in jedem Fall verdient“, sagte Spielertrainer Michael Panknin und schüttelte wegen der Bubesheimer Pleite mit dem Kopf. Niemals habe er gedacht, sagte er, „dass sie so oft verlieren“. In vier der jüngsten sechs Partien hat der Verfolger nun den Rasen als Verlierer verlassen und Ehekirchen in die Karten gespielt.

Auch wenn der TSV Meitingen, der im Jahr 2019 sämtliche Spiele gewonnen hatte, urlaubs- und verletzungsbedingt auf einige Stammkräfte verzichten musste, erwies er sich als die erwartet harte Nuss und war in den ersten 45 Minuten die bessere Mannschaft. Die Doppelchance zur Führung bot sich Mateo Duvnjak. Erst schoss er knapp vorbei (38.), dann an den Pfosten (39.). Doch Ehekirchen ließ sich nicht beeindrucken, steigerte sich enorm und spielte den Tabellendritten nach dem Seitenwechsel förmlich an die Wand. Begünstigt durch drei verletzungsbedingte Wechsel bei den Gästen – unter anderem brach sich Emmanouil Chouiloulidis nach einem Luftduell mit Sebastian Rutkowski das Nasenbein – brannte Ehekirchen ein Offensivfeuerwerk ab. Einziges Manko: Die Chancenverwertung. Fabian Scharbatke (50, 52., 56, 62.), Simon Schmaus (55.) und Julian Hollinger (76.) boten sich beinahe im Minutentakt gute Gelegenheiten. Doch Meitingens Keeper Daniel Wagner war immer wieder Endstation der Bemühungen. Einzig gegen einen Schuss von Christoph Hollinger war er machtlos (53.).

Meitingen kam in dieser Phase lediglich einmal gefährlich vor das Tor und traf promt. Duvnjak vollendete eine gelungene Kombination zum 1:1-Ausgleich (75.).

Statt zu resignieren stürmte der Tabellenführer weiter. „Wir lassen uns von Rückschlägen nicht unterkriegen, bleiben ruhig und glauben an uns“, verwies Panknin auf eine große Stärke in dieser Saison. Stürmer Simon Schmaus sprach eine weitere an: „Wir haben mehr Luft gehabt, Meitingen war platt.“ Somit war es Nico Ledl vorbehalten, das umjubelte 2:1 zu erzielen (87.). Christoph Hollinger legte nach Zuspiel von Schmaus noch das 3:1 nach (89.).

War die Feierstimmung diesmal schon groß, kann sie kommendes Wochenende noch ausgelassener werden. Dann, wenn der FC Ehekirchen nach 2016 zum zweiten Mal in seiner Vereinsgeschichte in die Landesliga aufsteigt. Entweder schon am Freitagabend ohne eigenes Zutun, wenn Bubesheim in Gersthofen verliert. Oder aus eigener Kraft am Sonntag in Holzkirchen. Der FC Ehekirchen ist Meister, wenn der Vorsprung weiterhin mindestens neun Punkte beträgt, da er den direkten Vergleich mit dem SC Bubesheim für sich entschieden hat.

FC Ehekirchen Lenk – Appel (63. Jahner), Mayr, Ledl, S. Rutkowski – M. Rutkowski, J. Hollinger (90. Kranner), Panknin, Ch. Hollinger, Schmaus, Scharbatke (90. Wenger).

