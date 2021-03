10:00 Uhr

Korbinian Kofler: Die Hoffnung auf eine „annähernd normale Golf-Saison“

Plus Seit Montag darf auch auf den Golfplätzen in Bayern wieder gespielt werden. Der Geschäftsführer des Wittelsbacher Golfclubs, Korbinian Kofler, blickt auf das Corona-Jahr 2020 zurück und erklärt, was der Stufenplan der Regierung für den Golfsport bedeutet.

Von Dirk Sing

Seit Montag hat das lange Warten für die Golfspieler endlich ein Ende. Nach dem Beschluss der Ministerpräsidenten-Konferenz mit der Bundeskanzlerin am 3. März, ist Freiluft-Sport in Kleingruppen ab sofort wieder möglich. Wir haben uns mit dem Geschäftsführer des Wittelsbacher Golfclubs, Korbinian Kofler, ausführlich über den Saisonstart unterhalten.

Herr Kofler, haben Sie Ihre erste Runde Golf im Jahr 2021 bereits gespielt?

Kofler: Nein, das habe ich noch nicht. Zum einen sollen jetzt erst einmal unsere Mitglieder Vorrang haben. Zum anderen wollen wir gerade zu Beginn genau beobachten, wie sich beispielsweise der Spielbetrieb oder auch die intensiv ausgearbeiteten Hygiene-Maßnahmen zu 100 Prozent umsetzen lassen. Aus diesem Grund haben für mich diese administrativen Themen derzeit auch Vorrang. Nichtsdestotrotz würde ich aber dennoch gerne spielen, da ich mir nach sechs Jahren mal wieder neue Schläger gegönnt habe und diese entsprechend gerne ausführen würde (lacht). Erster Anlaufpunkt für mich wäre daher jedoch ohnehin die Driving Range.

Am vergangenen Mittwoch wurde bei der Konferenz der Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin der mittlerweile allseits bekannte Stufenplan in Sachen Corona-Lockerungen vorgestellt. Was bedeutet dieser konkret für den Golfsport?

Kofler: Für uns als Golfanlage ist es – von der Darstellung her – im ersten Schritt relativ einfach. Letztlich hängt dieser Öffnungsplan ja bekanntlich sehr stark an den Inzidenzen. Im Vergleich zu anderen Regionen in Bayern haben wir hier in Neuburg den glücklichen Umstand, dass wir aktuell sogar von der 35er-Marke noch ein Stück entfernt sind. Sollten wir hingegen den Wert von 50 überschreiten, müssten wir wieder von Vierer- auf Zweier-Gruppen umstellen. Theoretisch dürften dann auch noch vier Leute aus einem Haushalt zusammen spielen, was allerdings rein organisatorisch eher hinderlich wäre. In diesem Fall würden wir nur Zweier-Gruppen machen, da eine Vierer-Partie, die sich zwischendrin befindet, den Spielbetrieb ziemlich aufhalten würde. Die Gefahr, dass diese 50er-Marke erreicht wird, besteht durch die vermehrten Öffnungen beziehungsweise ein leichtsinnigeres Verhalten in der Öffentlichkeit definitiv. Von der Infrastruktur beziehungsweise IT wären wir darauf auch entsprechend vorbereitet. So könnten wir unser Startzeiten-Buchungssystem mit einem Knopfdruck umstellen.

Waren Sie eigentlich im Vorfeld dieser Bundeskanzlerin/Ministerpräsidenten-Konferenz überzeugt, dass es für die Freiluft-Einzelsportarten zu schnellen Lockerungen kommt oder gab es bei Ihnen doch den einen oder anderen Zweifel?

Kofler: Aufgrund der Historie und Umsetzung der bisherigen Beschlüsse war bei mir schon ein gewisser Zweifel vorhanden. Während andere Golf-Anlagen bereits unmittelbar nach der Pressekonferenz am Mittwochabend fest davon ausgegangen waren, dass es definitiv am 8. März wieder losgehen wird, bin ich zunächst schon etwas auf die Euphoriebremse getreten, da ich der Meinung war, auf die 12. Infektionsschutz-Maßnahmenverordnung zu warten, in der das Ganze „schwarz auf weiß“ festgehalten ist. Zudem hieß es zunächst ja, dass wir nicht am, sondern ab dem 8. März wieder loslegen können. Diesbezüglich gab es aus der Politik, mit der wir eng in Verbindung stehen, entsprechende Hinweise, dass wir hinsichtlich eines genauen Datums noch abwarten sollten. Denn wenn es „ab dem 8. März“ heißt, könnte es genauso gut der 10. oder 15. März sein. Aus diesem Grund waren wir vorsichtig zurückhaltend – auch wenn wir uns in der positiven Annahme, dass der Startschuss tatsächlich am 8. März fallen wird, auf diesen Termin vorbereitet haben.

Wenn Sie nochmals auf 2020 zurückblicken: Wie ist der Wittelsbacher Golfclub durch dieses außergewöhnliche Corona-Jahr gekommen?

Kofler: Eigentlich war es eine rundum gelungene Saison. Das Wetter war gut und auch die Stimmung hat gepasst. Für uns als Club war es selbstverständlich etwas ganz Neues – sei es mit der Einführung der permanenten Startzeiten, der Umsetzung der Hygiene- und Abstands-Maßnahmen oder den „ungewohnten“ Turnieren, bei denen im Nachhinein zumeist nur Siegerlisten ausgehängt wurden. Darunter hat natürlich die gewohnte Geselligkeit enorm gelitten. Darüber hinaus mussten wir noch einen ganz besonderen Spagat hinbekommen.

Welcher war das?

Kofler: Uns hat sich die Frage gestellt: Wie viele Gäste lassen wir zu beziehungsweise wie viel Vorrang haben die eigenen Mitglieder? Da gab es freilich schon auch Diskussionen und kritische Stimmen, warum wir plötzlich so viele Gastspieler bei uns haben. Aufgrund der Tatsache, dass durch die Corona-Situation die Menschen nicht in den Urlaub gefahren und daheim geblieben sind, hatten wir auf der einen Seite ein vermehrtes Spielaufkommen von unseren Mitgliedern, auf der anderen Seite aber auch die Ballung von Gästen aus der näheren Region, für die es quasi eine Art Urlaubs-Ersatz war. Diesen Spagat – einerseits die dringend benötigten Greenfee-Erlöse, andererseits unseren Spielbetrieb nicht mit Gästen zu überfluten – hinzubekommen, war letztlich das Schwierigste. Leider ist uns das am Ende nicht ganz so gelungen, wie die Mitglieder und wir selbst uns das vorgestellt hatten – auch wenn wir die Plan-Budgetzahlen in Sachen Greenfee und Mitgliederzahl erreicht haben.

Welche Bereiche haben den Club finanziell am meisten getroffen?

Kofler: Das waren sicherlich die Verluste in der Gastronomie inklusive des Weihnachtsgeschäfts sowie der nicht stattgefundenen Sponsoren- und Firmenkunden-Turniere. Diese Ausfälle haben uns einen beträchtlichen Schaden zugefügt, die letztlich der Ausgleichsfond wieder aufgefangen hat. Dadurch, dass wir ja ein versetztes Wirtschaftsjahr haben, betrifft uns das auch noch im Jahr 2021. Das sind schon wirtschaftlich einschneidende Elemente, die wir jedoch aufgrund unserer gesamtwirtschaftlichen Stabilität lösen konnten. Auf Dauer wird uns das aber sicher nicht gelingen.

Sie haben das Thema Mitglieder bereits angesprochen. Bereits nach dem ersten Lockdown im vergangenen Jahr durften die kontaktlosen Freiluft-Sportarten als Erstes wieder loslegen. Durch diese Tatsache hat ja unter anderem auch der Wittelsbacher Golfclub bei der Mitglieder-Gewinnung profitiert. Kann man sagen, dass der Golfsport allgemein so etwas wie ein „Gewinner“ dieser Pandemie ist?

Kofler: Die Mitglieder-Gewinnung erfolgt grundsätzlich auf zwei Ebenen. Zum einen geht es darum, den Nicht-Golfer davon zu überzeugen, mit dem Golfen anzufangen – sei es über einen Schnupper- oder Platzreife-Kurs. Und zum anderen gibt es die sogenannten „Club-Wechsler“. Letzteres hat im vergangenen Jahr nicht so gut funktioniert, weil diese in der Regel zwischen Mitte März und Mitte Mai – eben wenn die Saison beginnt – kommen. Aufgrund des ersten Lockdowns war dies aber nicht möglich. Ganz anders sah es hingegen bei den Neueinsteigern aus. Da das allgemeine Freizeit-Angebot plötzlich über einen längeren Zeitraum sehr eingeschränkt war, konnten wir viele Interessierte bei uns empfangen. Unsere Mitglieder haben hier sehr gut bei der Freunde-Werbung mitgeholfen. Nur zum Vergleich: 2019 hatten wir 47 Platzreife-Schüler, während es im vergangenen Jahr 112 waren. Damit konnten wir den Verlust der „Club-Wechsler“ sehr gut kompensieren.

Wer in den Wintermonaten an der Anlage des Wittelsbacher Golfclubs entlangspazierte, konnte sehen, dass dort trotz Lockdowns fleißig gearbeitet wurde. Auf welche Veränderungen können sich Mitglieder und Gäste einstellen und freuen?

Kofler: Nachdem wir ja im Winter 2019/2020 beziehungsweise dem anschließenden Lockdown schon sehr viel wie beispielsweise an den Bunkern und der Beregnung gemacht haben, wurde jetzt darauf aufgebaut. Darüber hinaus haben wir – und das war eigentlich die Hauptarbeit – eines unserer größten Güter, den Baumbestand, in den vergangenen drei Monaten sehr intensiv gepflegt. Für den Golfer hat das den Vorteil, dass er die Bäume, die nach wie vor ein Hindernis sind, hoffentlich etwas leichter umspielen kann. Hinzu kommt, dass auch die Platzpflege davon profitiert. Es kommt nicht nur mehr Licht und Luft auf den Rasen, auch die Maschinen können nun effektiver fahren. Das sind alles wichtige Schritte, die auf den ersten Blick oftmals unterschätzt werden.

Auch das Erscheinungsbild der Driving Range hat sich deutlich verändert...

Kofler: Genau. Hier haben wir einen wichtigen und elementaren Bestandteil unserer Anlage saniert und vergrößert. Im Laufe der Jahre waren beispielsweise die Abschlagsflächen derart abgeschlagen, dass diese immer schiefer wurden und man kaum noch einen geraden Stand hatte. Im Zuge der Sanierung hat man auch gleich noch die marode Beregnungsanlage mit angepackt. Rein optisch fallen natürlich vor allem die drei blau-weißen Kunstrasen-Elemente auf, die zum Üben als Zielgrün zwischen 30 und 100 Metern dienen.

Lassen Sie uns abschließend noch etwas in die nahe Zukunft blicken: Was wünschen Sie sich als Geschäftsführer des Wittelsbacher Golfclubs für das Jahr 2021?

Kofler: Nun, zum einen wünsche ich mir, dass die von Staatsseite getroffenen Maßnahmen wie das Testen und Impfen möglichst schnell vorangehen – und das meine ich für die gesamte Gesellschaft, damit endlich wieder Normalität in unser Leben eintreten kann. Das hätte unter anderem – auf den Golfsport bezogen – zur Folge, dass wir wieder intensiver die für einen Golf-Club wichtige Geselligkeits-Komponete leben könnten. Mir ist selbstverständlich bewusst, dass wir das Thema Corona so schnell nicht loswerden. Dennoch hege ich die Hoffnung, dass wir bis Mitte/Ende November eine Golf-Saison in annähernd gewohnter Form vollziehen können und vor allem unsere Mitglieder gesund bleiben.

