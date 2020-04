vor 2 Min.

Korbinian Kofler: „Ich sitze in der Oase, darf sie aber nicht nutzen“

Korbinian Kofler, Geschäftsführer des Wittelsbacher Golfclubs, kann die Entscheidung der Regierung, aufgrund der Corona-Krise alle Sportstätten zu schließen, nachvollziehen. Warum er sich bei einer Lockerung der Einschränkungen für die Öffnung der Golfplätze einsetzt

Von Dirk Sing

Raus aus dem Winterschlaf, rauf auf den Golfplatz: Der Frühling ist für die Golfer so etwas wie die jährliche Wiedergeburt. Nach monatelanger „Zwangspause“ und Vorfreude werden endlich wieder die Schläger und Bälle ausgepackt, um in der blühenden Natur die eine oder andere Runde zu spielen. Aufgrund der Corona-Krise müssen sich die hiesigen Mitglieder von Zieglers Golfplatz sowie des Wittelsbacher Golfclubs jedoch weiter in Geduld üben. Wir haben uns mit Korbinian Kofler, Geschäftsführer der Wittelsbacher Ausgleichsfonds Golfplatz GmbH & Co. KG, unterhalten.

Herr Kofler, wir befinden uns bei wunderschönem Wetter auf der Terrasse des Golfclubs mit einem herrlichen Ausblick auf einen Teil des Arsenals. Wie sehr blutet denn dem passionierten Hobby-Golfer Korbinian Kofler das Herz, dass er jetzt seine Ausrüstung nicht einfach nehmen und spielen darf?

Kofler: Für jemand, der Golf mit Leib und Seele derart „intus“ hat, wie es bei mir der Fall ist, ist es schon sehr schwer. Gerade dieses Frühlings-Erwachen, das man von der Natur kennt, ist ja für den Golfer mit dem Saisonstart quasi doppelt schön. Zu unseren Mitgliedern, die mich natürlich auch immer fragen, wann es denn nun endlich losgeht, sage ich immer: Ihr habt es ja nur halb so schwer wie ich! Ich sitze jeden Tag hier in der „Oase“, darf sie aber nicht nutzen (lacht). Nichtsdestotrotz wird natürlich auch in der jetzigen Zeit weiter intensiv an unserer Anlage beziehungsweise dem Platz intensiv gearbeitet. So läuft beispielsweise das Greenkeeping uneingeschränkt weiter, um den Saisonstart so schön wie möglich zu bereiten. Von dem her ist es für mich zumindest eine kleine Genugtuung, bei diesem Entwicklungs-Prozess unmittelbar dabei zu sein.

Wie ist es ansonsten für den Geschäftsführer Korbinian Kofler, keine Mitglieder oder Gäste auf der Anlage zu sehen?

Kofler: Ein Hauptteil meines Berufs ist der Umgang mit Menschen. So schön es auch mit den Tieren ist, die jetzt immer mehr die Nähe zum Clubheim suchen (lacht) – das Miteinander und die Herzlichkeit, die wir hier mit und unter den Menschen pflegen, fehlen natürlich immens. Aber auch die wirtschaftlichen Folgen sind dementsprechend spürbar. Die Golfclubs bekommen zwar zu Beginn des Jahres ihre Mitgliedsbeiträge. Die laufenden Einnahmen sind allerdings gleich null. So etwas rächt sich dann leider zum Saisonende. Ich hoffe daher für alle Golfanlagen, dass sie diese Situation wirtschaftlich überstehen.

Auch wenn der Golf-Sport bekanntlich in der freien Natur ausgeübt wird und man von Haus aus einen gewissen Abstand zum Spielpartner pflegt, ist die Ausübung im Zuge der Corona-Krise derzeit untersagt. Können Sie diese Entscheidung nachvollziehen?

Kofler: Wenn ich das Ganze politisch betrachte, kann ich es sehr wohl nachvollziehen, da ja sämtliche Sportanlagen aktuell geschlossen sind. Wenn ein Tennis- und Fußballplatz oder ein Box-Ring nicht benutzt werden dürfen, muss – allein schon vom Gerechtigkeits-Gedanken her – auch ein Golf-Platz gesperrt sein. Dass man aus politischer Sicht zunächst einmal alles über einen Kamm geschert hat, ist für mich daher, wie gesagt, absolut nachvollziehbar. Ich hoffe aber natürlich auch, dass man sich in der jetzigen Phase konkrete Gedanken macht, wie risikoarme oder gar risikofreie Individual-Sportarten wie Golf, das in der Natur mit den ohnehin schon vorhandenen notwendigen Abständen, aber auch gewissen zusätzlichen Regeln, die es braucht, künftig wieder stattfinden können. Ich sehe den Golf-Sport diesbezüglich ohnehin als Teil der Lösung und nicht als Teil des Problems. Letztlich bieten wir genau das, was den Menschen gesund hält: Sich an der frischen Luft ohne Stress zu betätigen!

Sie haben die wirtschaftliche Seite bereits angesprochen. Lässt sich bereits abschätzen, welche finanziellen Auswirkungen diese Krise auf den Wittelsbacher Golfclub haben wird?

Kofler: Momentan sind wir noch in der etwas glücklicheren Lage, dass die Golf-Saison in der Regel ohnehin erst gegen Ostern beginnt. Sprich: Der Auftakt wäre eigentlich genau jetzt bei bestem Wetter und erstklassigen Platz-Bedingungen. Auf der anderen Seite hätte jedoch unsere Gastronomie bereits Anfang März wieder geöffnet. Hinzu kommen aktuell natürlich fehlende Umsätze von der Driving-Range, aus dem Greenfee- sowie Hotel- und Gastronomie-Bereich oder auch unserem Pro-Shop. Wenn man diese zu erwartenden täglichen Einnahmen beispielsweise bis Ende Juni hochrechnet, ist man schnell bei einer halben bis dreiviertel Million Euro. Aufgrund der Mitgliedsbeiträge hat man diese Summe zwar momentan auf dem Konto – aber dieses Geld fehlt einem schlichtweg hinten raus!

Besteht die Gefahr, dass sich der verspätete Saisonanfang auch negativ auf das Thema Neulings-Gewinnung auswirken könnte?

Kofler: Definitiv. Wir hatten in den vergangenen beiden Jahr rund 40 Neulinge, die bereits im April oder spätestens Mai ihren Schnupperkurs mit der anschließenden Platzreife absolviert haben, um dann in der zweiten Saisonhälfte als ausgebildete Golfer den Platz nutzen und sich weiterentwickeln zu können. Möglicherweise überlegt da der eine oder andere, dieses Vorhaben auf das nächste Jahr zu verschieben – was ich natürlich nicht hoffe, da man mit dem Golfspielen zeitlich gesehen immer anfangen kann.

Wie von Ihnen bereits beschrieben, werden die Mitgliedsbeiträge im Golfsport bereits zu Saisonbeginn erhoben. Vorausgesetzt, die Anlagen bleiben auch weiterhin geschlossen: Befürchten Sie, dass Mitglieder auf Ihren Verein zukommen und zumindest auf eine Teil-Rückzahlung ihres Beitrages pochen könnten?

Kofler: Klar, eine solche Befürchtung besteht immer. Aber mein Motto und Dienstleistungs-Gedanke ist, immer schneller zu sein als der Kunde – auch bei negativen Dingen! Aus diesem Grund habe ich sofort das Thema Ausfall-Rückerstattung, Regress-Ansprüche und so weiter prüfen lassen. Ebenso wie die meisten deutschen Sportvereine sind auch wir in de rechtlichen Darstellung als Verein aufgestellt. Sprich: Der Mitgliedsbeitrag hat nichts damit zu tun, ob ich eine Anlage nutzen kann oder nicht. Er ist vielmehr ein Beitrag zum „Gesamtpaket Verein“. Wenn es beispielsweise schneien oder das Wetter über einen längeren Zeitraum schlecht sein sollte, verlangt ja auch niemand seinen Beitrag zurück. Etwas anderes ist es dagegen bei einem Fitness-Studio als Betreiber-Modell: Hier gilt Leistung/Gegenleistung. Der Betreiber verkauft eine Leistung, die zum Beispiel beinhaltet, dass man täglich von 8 bis 19 Uhr das Studio und die dortigen Geräte benutzen darf. Und genau das geht momentan nicht!

Wo liegt diesbezüglich der genaue Unterschied zu einem Verein?

Kofler: Nun, bei einem Verein gehört wesentlich mehr dazu als „nur“ zu spielen. Konkret auf den Wittelsbacher Golfclub bezogen: Deshalb haben wir auch den kompletten Betrieb – soweit es eben wirtschaftlich sinn voll ist – aufrecht erhalten. So ist das Sekretariat als Service-Center besetzt, die Restaurant- und Hotel-Leitung steht für Rückfragen zur Verfügung und auch das Greenkeeper-Team ist voll im Einsatz. Darüber hinaus bin ebenfalls von Montag bis Freitag auf der Anlage, um vor allem unsere vielen Investitions- und Sanierungs-Maßnahmen zu begleiten und im Auge zu behalten.

In Ländern wie Tschechien oder Dänemark wurden die „Corona-Regeln“ bereits dahingehend gelockert, dass individuelle Sportarten wie Tennis oder eben Golf unter bestimmten Voraussetzungen wieder betrieben werden dürfen. Machen Ihnen diese Beispiele im Hinblick auf die Video-Konferenz am Mittwoch zwischen der Bundeskanzlerin, Ministern und Minister-Präsidenten, bei der über eine Lockerung der Maßnahmen diskutiert werden wird, auch für Deutschland Hoffnung?

Kofler: Es besteht bei mir auf alle Fälle große Hoffnung, da ja – wie Sie gerade gesagt haben – in anderen Ländern mittlerweile schon wieder gespielt wird. Ich bin ja auch noch ehrenamtlich im Vorstand des Golf-Managements als Präsident tätig. Hier sind wir mit den jeweiligen Verbänden im stetigen Austausch, wie wir die Politik unterstützen können. Der Deutsche Golf-Verband hat stellvertretend für alle Landesverbände an die Bundes- beziehungsweise Landesverbände und Gesundheitsämter geschrieben und seine Hilfe angeboten, um durch die Clubs einen geregelten Spielbetrieb zu gewährleisten. Wir hoffen sehr, dass dieses Anliegen Gehör findet. Im Idealfall müssten die Behörden dann nur noch die „Sicherheits-Regeln“, die wir uns selbst auferlegen, absegnen. Schließlich haben diese momentan auch Besseres zu tun, als sich mit Golf-Regularien die Köpfe zu zerbrechen. Ich denke, dass sich so etwas in nahezu allen Sportarten umsetzen lassen würde.

